Анна Маляева

Обоняние пропало без простуды: что может скрываться за этим симптомом

Здоровье

Внезапная потеря обоняния нередко воспринимается как мелкая неприятность, особенно в сезон простуд. Однако специалисты предупреждают: если запахи исчезают без видимых причин, это может быть сигналом более серьёзных процессов в организме. Такое состояние требует внимания, даже если общее самочувствие кажется удовлетворительным.

Девушка с заложенным носом
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Девушка с заложенным носом

Почему исчезает обоняние

В большинстве случаев снижение или утрата обоняния связаны с воспалительными процессами в носоглотке. При ОРВИ этому способствуют насморк, отёк слизистой и повышенная температура, из-за которых рецепторы временно перестают нормально работать. В подобных ситуациях допустимо лечение дома, если состояние улучшается по мере выздоровления.

В то же время отсутствие запахов может сопровождать и другие состояния, включая аллергические реакции и хронические заболевания ЛОР-органов. Именно поэтому врачи рекомендуют не ограничиваться самолечением, если симптом ведёт себя нетипично и не проходит.

"Потеря обоняния — это не диагноз, а маркер, который показывает, что в организме что-то изменилось и требует оценки специалиста", — считает Врач-инфекционист, обозреватель Pravda. ru Светлана Юрьевна Полякова.

Когда стоит насторожиться

Особое внимание следует обратить на ситуации, когда обоняние пропадает резко и без признаков простуды. Если спустя неделю после перенесённого заболевания способность чувствовать запахи не возвращается, это повод для обращения к врачу. Врачебная практика показывает, что затяжная аносмия может быть связана с более глубокими нарушениями.

Иногда подобные симптомы сопровождаются головными болями, общей слабостью или изменениями самочувствия. В таких случаях важно исключить неврологические причины и другие серьёзные патологии, а не ждать спонтанного улучшения.

Как подбирают лечение

Тактика лечения зависит от выявленной причины. При аллергической природе проблемы применяются антигистаминные препараты и средства, уменьшающие воспаление. Если речь идёт о структурных изменениях в носовой полости, может потребоваться хирургическое вмешательство.

При подозрении на более сложные процессы пациента направляют к профильным специалистам. Такой комплексный подход позволяет избежать ошибок и подобрать оптимальную терапию, не усугубляя состояние.

Временная и опасная потеря обоняния: в чём разница

Временное снижение обоняния обычно развивается на фоне насморка и проходит вместе с инфекцией. Оно возникает постепенно и редко вызывает дополнительные жалобы. Более тревожный вариант — внезапная потеря запахов без заложенности носа, которая сохраняется длительное время и может сопровождаться другими симптомами.

Именно во втором случае врачи рекомендуют не откладывать обследование, поскольку ранняя диагностика значительно упрощает дальнейшее лечение и снижает риск осложнений. Об этом сообщает издание N24.

Плюсы и минусы раннего обращения к врачу

Своевременный визит к специалисту позволяет быстрее определить причину и избежать затяжного течения болезни. Это повышает шансы на полное восстановление обоняния и снижает вероятность дополнительных вмешательств. В то же время игнорирование симптома может привести к усложнению терапии и более длительному восстановлению.

Советы при потере обоняния

  1. Оцените, есть ли насморк, температура и другие признаки ОРВИ.
  2. При простуде наблюдайте за динамикой в течение болезни.
  3. Если обоняние не возвращается через 7 дней после выздоровления, запишитесь к врачу.
  4. Не используйте сильнодействующие препараты без назначения специалиста.

Популярные вопросы о потере обоняния

Почему запахи могут исчезнуть без насморка?

Это возможно при аллергии, неврологических нарушениях и ряде других состояний, не связанных с инфекцией.

Сколько времени можно ждать восстановления обоняния?

После ОРВИ улучшение обычно наступает в течение недели после нормализации состояния.

Что лучше: подождать или сразу обратиться к врачу?

При резкой и необъяснимой потере обоняния лучше не откладывать визит к специалисту.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы орви врачи симптомы аллергия здоровье диагностика
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад

Садоводство, цветоводство
Садоводство, цветоводство
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год

Садоводство, цветоводство
Садоводство, цветоводство
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
