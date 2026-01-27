Высокое давление — не случайность: оно может указывать на сбой сразу трёх органов

Повышенное артериальное давление нередко воспринимается как самостоятельное хроническое заболевание, однако в ряде случаев оно может быть лишь внешним сигналом более глубоких нарушений в организме. Врачи обращают внимание, что за стойкой гипертензией часто скрываются эндокринные патологии, затрагивающие сразу несколько жизненно важных органов.
Как рассказала ассистент кафедры госпитальной терапии имени академика П. Е. Лукомского ИКМ Пироговского университета Севинч Мамедгусейинова, артериальная гипертензия нередко становится одним из первых проявлений заболеваний эндокринной системы. В таких случаях повышение давления не является изолированной проблемой, а отражает гормональный дисбаланс.
В частности, изменения показателей артериального давления могут сопровождать патологии щитовидной железы. Речь идёт как о гипертиреозе, так и о гипотиреозе, а также о гиперпаратиреозе. Эти состояния влияют на обмен веществ, работу сердечно-сосудистой системы и тонус сосудов, что напрямую отражается на уровне давления.
Отдельное внимание врач уделила заболеваниям надпочечников, которые часто становятся причиной так называемой симптоматической гипертонии. В этот перечень входят феохромоцитома, первичный гиперальдостеронизм, известный как синдром Конна, синдром Кушинга и некоторые генетические формы гиперактивации надпочечников.
"Частой причиной симптоматической гипертонии являются и заболевания надпочечников. К ним относятся феохромоцитома, первичный гиперальдостеронизм (синдром Конна), синдром Кушинга и некоторые генетические формы гиперактивации надпочечников", — предупреждает ассистент кафедры госпитальной терапии ИКМ Пироговского университета Севинч Мамедгусейинова.
Кроме того, повышение давления часто наблюдается при патологиях гипофиза — центрального органа эндокринной системы. Оно может развиваться как при избытке гормона роста, характерном для акромегалии, так и при снижении выработки гормонов передней доли гипофиза, известном как гипопитуитаризм.
Эксперт подчеркнула, что артериальная гипертензия способна длительное время протекать бессимптомно и выявляться только при регулярном измерении давления. Именно поэтому самоконтроль показателей играет ключевую роль в раннем выявлении возможных нарушений.
По мере прогрессирования могут появляться головная боль разной интенсивности, головокружение, шум в ушах, "мушки" или пелена перед глазами, нарушение устойчивости при ходьбе, тошнота и рвота, учащённое сердцебиение. Также возможны неспецифические проявления, включая слабость, потливость и сонливость. К тревожным сигналам врач отнесла боль в груди, онемение лица или конечностей, резкую слабость и носовое кровотечение, требующие немедленного обращения за медицинской помощью — сообщает Газета. Ru.
Розмарин всё чаще используют не только на кухне, но и в спальне. Как работает этот натуральный приём, чем он полезен и почему его считают альтернативой освежителям.