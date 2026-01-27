Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Высокое давление — не случайность: оно может указывать на сбой сразу трёх органов

Здоровье

Повышенное артериальное давление нередко воспринимается как самостоятельное хроническое заболевание, однако в ряде случаев оно может быть лишь внешним сигналом более глубоких нарушений в организме. Врачи обращают внимание, что за стойкой гипертензией часто скрываются эндокринные патологии, затрагивающие сразу несколько жизненно важных органов. 

Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Когда давление — не основной диагноз

Как рассказала ассистент кафедры госпитальной терапии имени академика П. Е. Лукомского ИКМ Пироговского университета Севинч Мамедгусейинова, артериальная гипертензия нередко становится одним из первых проявлений заболеваний эндокринной системы. В таких случаях повышение давления не является изолированной проблемой, а отражает гормональный дисбаланс.

В частности, изменения показателей артериального давления могут сопровождать патологии щитовидной железы. Речь идёт как о гипертиреозе, так и о гипотиреозе, а также о гиперпаратиреозе. Эти состояния влияют на обмен веществ, работу сердечно-сосудистой системы и тонус сосудов, что напрямую отражается на уровне давления.

Роль надпочечников и гипофиза

Отдельное внимание врач уделила заболеваниям надпочечников, которые часто становятся причиной так называемой симптоматической гипертонии. В этот перечень входят феохромоцитома, первичный гиперальдостеронизм, известный как синдром Конна, синдром Кушинга и некоторые генетические формы гиперактивации надпочечников.

Кроме того, повышение давления часто наблюдается при патологиях гипофиза — центрального органа эндокринной системы. Оно может развиваться как при избытке гормона роста, характерном для акромегалии, так и при снижении выработки гормонов передней доли гипофиза, известном как гипопитуитаризм.

Симптомы и значение самоконтроля

Эксперт подчеркнула, что артериальная гипертензия способна длительное время протекать бессимптомно и выявляться только при регулярном измерении давления. Именно поэтому самоконтроль показателей играет ключевую роль в раннем выявлении возможных нарушений.

По мере прогрессирования могут появляться головная боль разной интенсивности, головокружение, шум в ушах, "мушки" или пелена перед глазами, нарушение устойчивости при ходьбе, тошнота и рвота, учащённое сердцебиение. Также возможны неспецифические проявления, включая слабость, потливость и сонливость. К тревожным сигналам врач отнесла боль в груди, онемение лица или конечностей, резкую слабость и носовое кровотечение, требующие немедленного обращения за медицинской помощью — сообщает Газета. Ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы здоровье организм гипертония щитовидная железа артериальное давление
