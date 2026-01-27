Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сыпь у детей — лишь начало: этот вирус способен ударить по жизненно важным органам

Сыпь и высокая температура у маленького ребёнка нередко воспринимаются родителями как временное недомогание, однако в ряде случаев за этими симптомами может скрываться опасная вирусная инфекция. Речь идёт о вирусе Коксаки, который особенно активно распространяется среди детей раннего возраста.

Ребёнок в больнице
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ребёнок в больнице

Что известно о вирусе Коксаки

Поводом для обсуждения стала информация телеграм-канала Shot о случаях заболевания среди туристов в Таиланде. У полуторагодовалого ребёнка во время отдыха появилась выраженная сыпь, в том числе на слизистой горла. По словам родителей, похожие симптомы наблюдались у десятков детей, проживавших в одном отеле, что вызвало подозрения на вирус Коксаки.

Как пояснила заведующая поликлиникой № 5 "Путилково" Красногорской больницы Минздрава Московской области, врач-педиатр Оксана Царегородцева, вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов. Он чаще всего поражает детей раннего возраста и активно распространяется в условиях жаркого климата и высокой скученности людей, например в туристических гостиницах. При этом кожная сыпь — лишь один из возможных признаков инфекции.

Опасные осложнения и подходы к лечению

По словам специалиста, основная угроза заболевания связана не с внешними проявлениями, а с возможными осложнениями. Особенно уязвимы маленькие дети, у которых инфекция может протекать тяжелее.

"Основная опасность вируса Коксаки связана не столько с кожными проявлениями, сколько с риском осложнений. У маленьких детей на фоне инфекции может развиться обезвоживание, судорожный синдром, асептический менингит, миокардит", — пояснила врач-педиатр Оксана Царегородцева.

Эксперт также подчеркнула, что заболевание имеет вирусную природу. Это означает, что антибактериальная терапия в таких случаях неэффективна и может даже ухудшить состояние ребёнка из-за побочных эффектов. Поэтому самолечение, особенно с применением антибиотиков, специалисты считают недопустимым.

Профилактика и действия родителей

Несмотря на серьёзность возможных последствий, меры профилактики вируса Коксаки остаются базовыми и хорошо известными. Речь идёт о соблюдении правил личной гигиены, использовании индивидуальных полотенец и посуды, а также отказе от посещения бассейнов при признаках недомогания у ребёнка.

Врач рекомендует не откладывать обращение за медицинской помощью при повышении температуры и появлении сыпи. Своевременная консультация специалиста позволяет снизить риск осложнений и избежать ошибок в лечении, которые могут усугубить течение болезни — сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

