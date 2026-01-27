Нипах пугает мир, но не Россию: что сдерживает распространение опасного вируса

Вспышка вируса Нипах в Индии вновь привлекла внимание к угрозам, способным выйти за пределы отдельных регионов. Сообщения о заболевших, карантине и усилении контроля в аэропортах вызвали опасения, что инфекция может добраться и до России, несмотря на отсутствие зафиксированных случаев завоза.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Вирус

Ситуация в Индии и реакция властей

С начала года в индийской Калькутте зарегистрировали пять случаев заражения вирусом Нипах, причем три из них — за одну неделю. Один из заболевших умер в больнице, при этом произошло инфицирование медицинского персонала. Власти были вынуждены направить на карантин около 100 человек, контактировавших с пациентами.

На фоне этих событий ряд государств усилил санитарный контроль в аэропортах. Дополнительное внимание уделяется пассажирам, прибывающим из регионов, где выявлены случаи заболевания. Несмотря на это, в Роспотребнадзоре сообщили, что фактов завоза вируса Нипах в Россию из Индии на данный момент не зафиксировано.

Почему вирус считают одним из самых опасных

По оценке Всемирной организации здравоохранения, Нипах относится к числу наиболее опасных вирусов в мире. Заболевание сопровождается лихорадкой, поражением головного мозга и дыхательных путей, а летальность, по разным данным, составляет от 40 до 75 процентов. Эффективных лекарств и вакцины против этого вируса не существует.

Передача инфекции происходит преимущественно от животных к человеку. Основными переносчиками считаются летучие мыши, а заражение возможно через загрязнённые их выделениями продукты питания или при контакте с больными людьми. Эти особенности существенно ограничивают географию распространения вируса.

Оценка рисков для России

Пандемический потенциал Нипаха крайне низким. По его словам, вирус способен устойчиво существовать только в регионах обитания животных-резервуаров, а передача от человека к человеку выражена слабо.

"Пандемию вирус Нипах вызвать не может, потому что он достаточно трудно распространяется. Вспышки возможны в эндемичных по данному вирусу районах. Для этого нужно целый ряд условий. В частности, нужны животные резервуары — в данном случае это летучие мыши семейства крылановых, которые водятся только в отдельных частях мира", — говорит вирусолог Алексей Аграновский.

Эксперт подчёркивает, что даже при завозе инфекции вероятность дальнейшего распространения в России остается минимальной. Дополнительную роль играет более строгое соблюдение санитарных норм, что снижает риски передачи возбудителя.

Возможность мутаций и подходы к лечению

Аграновский отмечает, что, как и любой вирус, Нипах теоретически способен мутировать. Однако вероятность того, что он приобретет способность передаваться воздушно-капельным путем, специалист оценивает как крайне малую. Подобный сценарий, по его мнению, сложно даже представить.

Лечение заболевших сегодня ограничивается поддерживающей терапией. Специальных препаратов и вакцины не существует, что связано либо со сложностью их разработки, либо с ограниченным интересом со стороны стран, где вирус распространен. При этом учёные продолжают изучать подобные патогены, чтобы понимать потенциальные угрозы и механизмы их изменения — сообщает Общественная Служба Новостей.