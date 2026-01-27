Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Нипах пугает мир, но не Россию: что сдерживает распространение опасного вируса

Здоровье

Вспышка вируса Нипах в Индии вновь привлекла внимание к угрозам, способным выйти за пределы отдельных регионов. Сообщения о заболевших, карантине и усилении контроля в аэропортах вызвали опасения, что инфекция может добраться и до России, несмотря на отсутствие зафиксированных случаев завоза.

Вирус
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Вирус

Ситуация в Индии и реакция властей

С начала года в индийской Калькутте зарегистрировали пять случаев заражения вирусом Нипах, причем три из них — за одну неделю. Один из заболевших умер в больнице, при этом произошло инфицирование медицинского персонала. Власти были вынуждены направить на карантин около 100 человек, контактировавших с пациентами.

На фоне этих событий ряд государств усилил санитарный контроль в аэропортах. Дополнительное внимание уделяется пассажирам, прибывающим из регионов, где выявлены случаи заболевания. Несмотря на это, в Роспотребнадзоре сообщили, что фактов завоза вируса Нипах в Россию из Индии на данный момент не зафиксировано.

Почему вирус считают одним из самых опасных

По оценке Всемирной организации здравоохранения, Нипах относится к числу наиболее опасных вирусов в мире. Заболевание сопровождается лихорадкой, поражением головного мозга и дыхательных путей, а летальность, по разным данным, составляет от 40 до 75 процентов. Эффективных лекарств и вакцины против этого вируса не существует.

Передача инфекции происходит преимущественно от животных к человеку. Основными переносчиками считаются летучие мыши, а заражение возможно через загрязнённые их выделениями продукты питания или при контакте с больными людьми. Эти особенности существенно ограничивают географию распространения вируса.

Оценка рисков для России

Пандемический потенциал Нипаха крайне низким. По его словам, вирус способен устойчиво существовать только в регионах обитания животных-резервуаров, а передача от человека к человеку выражена слабо.

"Пандемию вирус Нипах вызвать не может, потому что он достаточно трудно распространяется. Вспышки возможны в эндемичных по данному вирусу районах. Для этого нужно целый ряд условий. В частности, нужны животные резервуары — в данном случае это летучие мыши семейства крылановых, которые водятся только в отдельных частях мира", — говорит вирусолог Алексей Аграновский.

Эксперт подчёркивает, что даже при завозе инфекции вероятность дальнейшего распространения в России остается минимальной. Дополнительную роль играет более строгое соблюдение санитарных норм, что снижает риски передачи возбудителя.

Возможность мутаций и подходы к лечению

Аграновский отмечает, что, как и любой вирус, Нипах теоретически способен мутировать. Однако вероятность того, что он приобретет способность передаваться воздушно-капельным путем, специалист оценивает как крайне малую. Подобный сценарий, по его мнению, сложно даже представить.

Лечение заболевших сегодня ограничивается поддерживающей терапией. Специальных препаратов и вакцины не существует, что связано либо со сложностью их разработки, либо с ограниченным интересом со стороны стран, где вирус распространен. При этом учёные продолжают изучать подобные патогены, чтобы понимать потенциальные угрозы и механизмы их изменения — сообщает Общественная Служба Новостей.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы тело вирус организм здоровье бактерии
Новости Все >
В Госдуме прокомментировали идею выплат алиментов государством
Претензия Германии к Украине на €85 млрд: кому выгоден этот политический ход
Первый шаг в бездну: чем для россиян обернется легализация онлайн-казино
Взносы под контролем: кто займется долгами за капитальный ремонт
Металл второго плана стал главным: серебро переписало исторический потолок рынка
Зима лечит усталость шоколадом: тяга к сладкому может выдавать кое-что тревожное
Британский банк поплатился за санкции: формальная ошибка стоила сотен тысяч фунтов
Вырастут даже на камнях: 15 красивых цветов для бедной почвы и сада без лишних хлопот
Цены без тормозов: элитная недвижимость Екатеринбурга разогналась до предела рынка
Прошлое перестали прощать: в России путь иностранцев к паспорту упрётся в одну строку
Сейчас читают
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
Красота и стиль
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Недвижимость
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Садоводство, цветоводство
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Популярное
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков

Хрустящие чебуреки с сочной начинкой можно приготовить дома всего за 30 минут. Рассказываем, как добиться идеального теста и насыщенного вкуса без ошибок.

Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay Любовь Степушова Почему в СССР так и не полюбили дизельные легковушки: причина оказалась не в технике Сергей Милешкин Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Холодильник пахнет чистотой, а не луком: простой способ сохранить свежесть надолго
Ветер ломает всё, а он стоит как скала: многолетник, который держит форму всё лето
Ветер ломает всё, а он стоит как скала: многолетник, который держит форму всё лето
Последние материалы
В Госдуме прокомментировали идею выплат алиментов государством
Нипах пугает мир, но не Россию: что сдерживает распространение опасного вируса
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay
Тишина громче слухов: вокруг состояния Михаэля Шумахера всплывают странные детали
Претензия Германии к Украине на €85 млрд: кому выгоден этот политический ход
Первый шаг в бездну: чем для россиян обернется легализация онлайн-казино
То, что прячут под скальпелем, оказалось главным секретом притягательных глаз
Серые комнаты оживают сами: комнатные растения, которым не нужен солнечный подоконник
Взносы под контролем: кто займется долгами за капитальный ремонт
Европа попала в энергозависимость не только от США, но и Китая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.