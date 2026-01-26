Лысина — не про гормоны: два мифа о выпадении волос рассыпаются на глазах

Потеря волос у мужчин и женщин часто обрастает устойчивыми мифами, которые мешают вовремя распознать проблему и обратиться за помощью. Одни считают облысение показателем "избытка гормонов", другие винят любой стресс, произошедший накануне. Однако медицинская практика показывает, что эти представления далеки от реальности.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Лысый мужчина

Стресс и выпадение волос: отсроченный эффект

Один из самых распространенных мифов связан с влиянием стресса на состояние волос. Считается, что сильные переживания могут привести к выпадению буквально на следующий день или в течение недели. На самом деле реакция волосяных фолликулов носит отсроченный характер.

По словам специалистов, последствия серьезного стрессового эпизода проявляются, как правило, через два-три месяца. Именно эта задержка и вводит пациентов в заблуждение: ухудшение состояния волос редко связывают с уже "забытыми" событиями. В результате истинная причина проблемы может оставаться неочевидной, а обращение к врачу — откладываться.

Облысение и тестостерон: что происходит на самом деле

Еще одно устойчивое заблуждение касается мужского облысения. В массовом сознании укоренилась идея, что залысины и лысина напрямую указывают на высокий уровень тестостерона. Врачебные данные это не подтверждают.

"Лысина не является признаком переизбытка мужских гормонов — андрогенов. Это генетически обусловленная чувствительность волосяных фолликулов к ним. Уровень гормонов у мужчин с редеющими волосами может быть абсолютно нормальным", — подчеркивает трихолог Юлия Галлямова.

Таким образом, ключевую роль играет не количество гормонов, а индивидуальная реакция тканей на них.

Формы алопеции, которые легко пропустить

Отдельного внимания заслуживают виды алопеции, которые долго остаются незамеченными. Гнездная и рубцовая формы могут развиваться постепенно и не всегда сопровождаются выраженным выпадением волос. Эти состояния относятся к аутоиммунным заболеваниям и требуют ранней диагностики.

У мужчин проблема нередко выявляется поздно из-за коротких стрижек. Медленное истончение волос в теменной зоне остается незаметным, и пациенты обращаются к врачу уже на стадии выраженного поредения. Специалисты обращают внимание, что иногда первые изменения фиксируют парикмахеры, а не сами клиенты.

Когда стоит обратиться к врачу

Эксперты советуют не игнорировать тревожные симптомы. К ним относятся обильное выпадение волос, продолжающееся более двух-трех недель, зуд или болезненность кожи головы, ощущение "мурашек", появление корочек, уплотнений и выраженной перхоти. Насторожить должно и постепенное поредение без явного выпадения.

Раннее обращение к специалисту позволяет точнее определить причину проблемы и избежать необратимых изменений — сообщает Газета. Ru.