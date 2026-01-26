Лысина — не про гормоны: два мифа о выпадении волос рассыпаются на глазах

Потеря волос у мужчин и женщин часто обрастает устойчивыми мифами, которые мешают вовремя распознать проблему и обратиться за помощью. Одни считают облысение показателем "избытка гормонов", другие винят любой стресс, произошедший накануне. Однако медицинская практика показывает, что эти представления далеки от реальности.
Один из самых распространенных мифов связан с влиянием стресса на состояние волос. Считается, что сильные переживания могут привести к выпадению буквально на следующий день или в течение недели. На самом деле реакция волосяных фолликулов носит отсроченный характер.
По словам специалистов, последствия серьезного стрессового эпизода проявляются, как правило, через два-три месяца. Именно эта задержка и вводит пациентов в заблуждение: ухудшение состояния волос редко связывают с уже "забытыми" событиями. В результате истинная причина проблемы может оставаться неочевидной, а обращение к врачу — откладываться.
Еще одно устойчивое заблуждение касается мужского облысения. В массовом сознании укоренилась идея, что залысины и лысина напрямую указывают на высокий уровень тестостерона. Врачебные данные это не подтверждают.
"Лысина не является признаком переизбытка мужских гормонов — андрогенов. Это генетически обусловленная чувствительность волосяных фолликулов к ним. Уровень гормонов у мужчин с редеющими волосами может быть абсолютно нормальным", — подчеркивает трихолог Юлия Галлямова.
Таким образом, ключевую роль играет не количество гормонов, а индивидуальная реакция тканей на них.
Отдельного внимания заслуживают виды алопеции, которые долго остаются незамеченными. Гнездная и рубцовая формы могут развиваться постепенно и не всегда сопровождаются выраженным выпадением волос. Эти состояния относятся к аутоиммунным заболеваниям и требуют ранней диагностики.
У мужчин проблема нередко выявляется поздно из-за коротких стрижек. Медленное истончение волос в теменной зоне остается незаметным, и пациенты обращаются к врачу уже на стадии выраженного поредения. Специалисты обращают внимание, что иногда первые изменения фиксируют парикмахеры, а не сами клиенты.
Эксперты советуют не игнорировать тревожные симптомы. К ним относятся обильное выпадение волос, продолжающееся более двух-трех недель, зуд или болезненность кожи головы, ощущение "мурашек", появление корочек, уплотнений и выраженной перхоти. Насторожить должно и постепенное поредение без явного выпадения.
Раннее обращение к специалисту позволяет точнее определить причину проблемы и избежать необратимых изменений — сообщает Газета. Ru.
