Сергей Данилов

Изжога отступает сама: эти продукты с растительным белком меняют реакцию желудка

Здоровье

Постоянная изжога всё чаще становится следствием не только диагноза, но и привычного рациона. Всё больше данных указывает на то, что источник белка играет ключевую роль в выраженности симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Изменение питания способно заметно снизить частоту приступов и улучшить самочувствие без усиления медикаментозной нагрузки.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Данилов is licensed under publiс domain
Почему питание влияет на течение ГЭРБ

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь развивается из-за регулярного заброса содержимого желудка в пищевод. Со временем это состояние не только снижает качество жизни, но и может приводить к серьёзным осложнениям, включая пищевод Барретта. При этом стандартная терапия нередко теряет эффективность, если не скорректированы образ жизни и рацион.

По словам диетолога и гастроэнтеролога Нурии Диановой, анализ питания пациентов с ГЭРБ показывает выраженный перекос в сторону животных жиров и белков при дефиците клетчатки. Наблюдения подтверждают: при переходе на растительный рацион симптомы ослабевают, а изжога возникает реже и переносится легче.

Что показали клинические наблюдения

В клиническом исследовании, представленном на конгрессе диетологов в 2025 году, пациентам с ГЭРБ предложили включить в меню растительные альтернативы белка. Самооценка состояния по валидированным шкалам показала снижение частоты изжоги, чувства кислоты во рту и тяжести после еды.

Растительные пищевые волокна улучшают моторику пищевода и снижают чувствительность его слизистой. Кроме того, такие продукты способствуют более быстрой эвакуации пищи из желудка, что уменьшает вероятность рефлюкса и снижает нагрузку на пищеварительную систему, включая работу гормональных механизмов, связанных с аппетитом и насыщением.

"При ГЭРБ важно учитывать не только кислотность, но и скорость метаболических процессов после еды. Рационы с преобладанием растительных белков обычно легче переносятся и реже вызывают гормональные колебания, усиливающие симптомы", — считает врач-эндокринолог, обозреватель Pravda. ru Екатерина Максимовна Орлова.

Чем растительный белок отличается от животного

Исследования с использованием pH-импедансометрии показывают, что после приёма пищи с растительным белком количество кислых рефлюксов меньше. Животные жиры активнее стимулируют холецистокинин — гормон, снижающий тонус нижнего пищеводного сфинктера, из-за чего содержимое желудка легче попадает в пищевод.

Похожие механизмы учитываются и при коррекции рациона во время праздничных застолий, когда жирная и белковая пища особенно часто провоцирует обострение изжоги.

"С точки зрения лекарственной нагрузки, питание с меньшим раздражающим потенциалом позволяет дольше обходиться без усиления терапии и снижает риск побочных эффектов", — отмечает клинический фармаколог, обозреватель Pravda. ru Алексей Николаевич Рябцев.

Сравнение растительного и животного белка при ГЭРБ

Рационы с растительным белком, как правило, содержат больше клетчатки и меньше насыщенных жиров. Это снижает давление на сфинктер и уменьшает частоту рефлюксов. Животный белок чаще сочетается с тяжёлыми жирами, замедляющими пищеварение и усиливающими симптомы, особенно при вечерних приёмах пищи.

Плюсы и минусы растительного подхода

Переход на растительный белок может дать выраженное облегчение, но требует продуманного подхода. Он помогает снизить изжогу и улучшить общее состояние ЖКТ. В то же время важно следить за достаточным поступлением витаминов, микроэлементов и энергии, особенно при сопутствующих заболеваниях и повышенных нагрузках. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Советы по включению растительного белка в рацион

  1. Начинайте с замены части мясных блюд на бобовые, тофу или орехи.
  2. Следите за реакцией организма и объёмом порций.
  3. Сочетайте белок с овощами и источниками сложных углеводов.

Популярные вопросы о растительном белке и изжоге

Можно ли полностью отказаться от животного белка при ГЭРБ?

Это возможно не для всех и зависит от общего состояния здоровья и рекомендаций врача.

Какие продукты с растительным белком лучше переносятся?

Чаще всего хорошо подходят бобовые, чечевица, нут, соевые продукты и цельнозерновые.

Сколько времени нужно, чтобы заметить эффект?

У части людей улучшения появляются в течение нескольких недель при стабильном рационе.

Автор Сергей Данилов
Сергей Олегович Данилов — врач-гастроэнтеролог, специалист по ГЭРБ, язвенной болезни и вопросам питания при заболеваниях ЖКТ, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
