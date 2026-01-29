ОРВИ у взрослых: причины, симптомы и методы профилактики

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) остаётся одной из самых распространённых болезней у взрослых в холодное время года. Она поражает верхние дыхательные пути, вызывая недомогание, слабость и общее снижение работоспособности.
Симптомы ОРВИ у взрослого включают кашель, насморк, боль в горле и температуру. Как вовремя распознать болезнь и начать лечение, рассказала врач терапевт, пульмонолог Оксана Чижонок.
У взрослых заболевание может протекать по-разному. Основные проявления включают:
Часто первые симптомы выражены слабо — лёгкая усталость, сонливость и общее недомогание. В некоторых случаях болезнь развивается стремительно, с ярко выраженной интоксикацией.
ОРВИ распространяется воздушно-капельным путём при кашле, чихании и разговоре. Контакт с заражёнными предметами, такими как дверные ручки, телефоны и посуда, также может стать источником вируса. Понимание этих механизмов помогает взрослым правильно организовать профилактику.
Терапия при ОРВИ у взрослых чаще всего симптоматическая и направлена на облегчение состояния:
Обращение к врачу обязательно при следующих признаках:
Эти маркеры могут указывать на осложнения или бактериальное присоединение, требующее специфического лечения.
Для снижения риска заражения взрослым рекомендуется:
Своевременное выявление симптомов и соблюдение профилактических мер позволяет взрослым легко переносить сезон простуд, минимизируя риск осложнений и ускоряя восстановление организма.
Чижонок Оксана Андреевна: терапевт, пульмонолог. Стаж работы — 28 лет. Врач первой категории.
Чижонок Оксана Андреевна специализируется на диагностике и лечении заболеваний терапевтического профиля, занимается ведением пациентов с патологиями органов дыхания:
Проводит следующие диагностические обследования:
Осуществляет коррекцию ингаляционной терапии при лечении обструктивной патологии бронхолегочной системы, ведет занятия в Школе для больных бронхиальной астмой, составляет индивидуальный график вакцинации пациентам с патологиями бронхолегочной системы.
Гродненский государственный медицинский университет (1998)
1999 г. — интернатура по специальности "Врач фтизиатр"
2002 — 2009 гг. — курсы повышения квалификации на базе Белорусской медицинской академии после дипломного образования, г. Минск
2010 г. — первичная специализация по пульмонологии на базе Белорусской медицинской академии после дипломного образования, г. Минск
2013 г. — цикл усовершенствования по специальности "Пульмонология" на базе РАМПО
СМ-Клиника на Ярцевской
2012 2013 гг. — 6-я Клиническая больница, г. Минск, врач-пульмонолог:
2002 2012 гг. — Больница скорой медицинской помощи РБ, врач-пульмонолог:
1998 2002 гг. — Противотуберкулезный диспансер, г. Бобруйск, врач-фтизиатр:
