Александр Приходько

ОРВИ у взрослых: причины, симптомы и методы профилактики

Здоровье

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) остаётся одной из самых распространённых болезней у взрослых в холодное время года. Она поражает верхние дыхательные пути, вызывая недомогание, слабость и общее снижение работоспособности.

Фото: РА Дримтрейд by Анна Ермолаева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Симптомы ОРВИ у взрослого включают кашель, насморк, боль в горле и температуру. Как вовремя распознать болезнь и начать лечение, рассказала врач терапевт, пульмонолог Оксана Чижонок.

Как проявляется ОРВИ у взрослых

У взрослых заболевание может протекать по-разному. Основные проявления включают:

  • повышение температуры до 37-38,5 C;
  • общую слабость, головную боль, ломоту в мышцах;
  • сухой или влажный кашель, першение в горле;
  • насморк, заложенность носа, чихание;
  • раздражение глаз и снижение аппетита.

Часто первые симптомы выражены слабо — лёгкая усталость, сонливость и общее недомогание. В некоторых случаях болезнь развивается стремительно, с ярко выраженной интоксикацией.

Пути заражения

ОРВИ распространяется воздушно-капельным путём при кашле, чихании и разговоре. Контакт с заражёнными предметами, такими как дверные ручки, телефоны и посуда, также может стать источником вируса. Понимание этих механизмов помогает взрослым правильно организовать профилактику.

Методы лечения

Терапия при ОРВИ у взрослых чаще всего симптоматическая и направлена на облегчение состояния:

  1. Отдых и сон. Организм нуждается в восстановлении энергии для борьбы с вирусом.
  2. Обильное питьё. Тёплые напитки помогают увлажнить слизистые и ускорить выведение токсинов.
  3. Жаропонижающие и противовирусные препараты. Используются только после консультации с врачом.
  4. Полоскания горла и промывания носа. Солевые растворы снижают воспаление и облегчают дыхание.
  5. Лёгкая диета. Исключение тяжёлой пищи способствует быстрому восстановлению организма.

Когда необходима медицинская помощь

Обращение к врачу обязательно при следующих признаках:

  • температура выше 38,5 C;
  • одышка, боль в груди или выраженная слабость;
  • появление гнойных выделений из носа или горла;
  • ухудшение состояния через несколько дней после начала болезни.

Эти маркеры могут указывать на осложнения или бактериальное присоединение, требующее специфического лечения.

Профилактика ОРВИ

Для снижения риска заражения взрослым рекомендуется:

  • регулярное мытьё рук с мылом;
  • ношение масок в период эпидемий;
  • укрепление иммунитета через питание, физическую активность и достаточный сон;
  • вакцинация против гриппа и других вирусных инфекций;
  • проветривание помещений и поддержание влажности воздуха на уровне 40-60 %.

Своевременное выявление симптомов и соблюдение профилактических мер позволяет взрослым легко переносить сезон простуд, минимизируя риск осложнений и ускоряя восстановление организма.

Для справки

Чижонок Оксана Андреевна: терапевт, пульмонолог. Стаж работы — 28 лет. Врач первой категории.

Чижонок Оксана Андреевна специализируется на диагностике и лечении заболеваний терапевтического профиля, занимается ведением пациентов с патологиями органов дыхания:

  • хронический бронхит;
  • хроническая обструктивная болезнь легких;
  • бронхиальная астма;
  • пневмония;
  • интерстициальные заболевания легких.

Проводит следующие диагностические обследования:

  • спирометрия;
  • пульсоксиметрия;
  • пикфлоуметрия;
  • плевральная пункция.

Осуществляет коррекцию ингаляционной терапии при лечении обструктивной патологии бронхолегочной системы, ведет занятия в Школе для больных бронхиальной астмой, составляет индивидуальный график вакцинации пациентам с патологиями бронхолегочной системы.

Образование

Гродненский государственный медицинский университет (1998)

1999 г. — интернатура по специальности "Врач фтизиатр"

2002 — 2009 гг. — курсы повышения квалификации на базе Белорусской медицинской академии после дипломного образования, г. Минск

2010 г. — первичная специализация по пульмонологии на базе Белорусской медицинской академии после дипломного образования, г. Минск

2013 г. — цикл усовершенствования по специальности "Пульмонология" на базе РАМПО

Места работы

СМ-Клиника на Ярцевской

Опыт работы

2012 2013 гг. — 6-я Клиническая больница, г. Минск, врач-пульмонолог:

2002 2012 гг. — Больница скорой медицинской помощи РБ, врач-пульмонолог:

1998 2002 гг. — Противотуберкулезный диспансер, г. Бобруйск, врач-фтизиатр:

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
