Сергей Данилов

Полезная кукуруза превращается в вредную закуску: чем опасен популярный перекус

Здоровье

Поход в кино для многих немыслим без хруста попкорна, но вокруг этой закуски не утихают споры. Одни считают его полезным цельнозерновым продуктом, другие — скрытой угрозой для здоровья. Истина, как это часто бывает, зависит от состава и способа приготовления.

Почему попкорн может быть полезен

В своей основе попкорн — это обычные зерна кукурузы, прошедшие термическую обработку. Такой продукт относится к цельнозерновым и при правильном подходе может принести пользу организму. Он содержит клетчатку, которая поддерживает работу кишечника и помогает снижать уровень "плохого" холестерина. Кроме того, в качественном попкорне есть антиоксиданты, помогающие организму противостоять воздействию свободных радикалов и процессам старения, которые во многом связаны с питанием и ежедневными привычками.

"В таком попкорне много клетчатки, которая поддерживает работу кишечника. Она же помогает выводить из организма излишки "плохого” холестерина", — отмечает нутрициолог Таня Нат.

Где начинается вред

Проблемы появляются тогда, когда попкорн перестает быть просто кукурузой. Большинство вариантов из кинотеатров и супермаркетов содержат избыток соли, сахара и жиров. Часто используются дешевые масла, которые негативно влияют на сосуды и уровень холестерина, усиливая нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

"Можно "отравить” организм натрием — это прямой путь к развитию хронического высокого кровяного давления", — уточняет Таня Нат.

Особенно калорийными становятся карамельные и сырные версии, а также попкорн для микроволновки, где жир может составлять до четверти массы продукта. Такие сочетания работают по тому же принципу, что и другие ультрапереработанные снеки, влияя на аппетит и провоцируя переедание.

Пищевая ценность и вопрос похудения

С точки зрения калорий попкорн без добавок выглядит умеренно. Нутрициолог Татьяна Попова отмечает, что около трех чашек готового продукта содержат примерно 90-100 килокалорий и до 4 граммов клетчатки. Однако масло, топинги и сахар резко увеличивают энергетическую ценность и сводят пользу на нет.

Идея худеть, питаясь только попкорном, эксперты считают рискованной. Да, дефицит калорий возможен на любом продукте, но односторонний рацион нарушает баланс нутриентов и может привести к проблемам с пищеварением, обменом веществ и уровнем энергии.

Домашний и магазинный попкорн

Домашний вариант выигрывает за счет контроля состава и порции. В нем можно использовать качественное масло — например, оливковое — и ограничить соль. Магазинный и кинотеатральный попкорн чаще всего содержит избыток натрия, сахара и усилителей вкуса, а большие упаковки незаметно увеличивают калорийность перекуса, как это происходит и с праздничными застольями. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Плюсы и минусы попкорна

При выборе этой закуски важно учитывать баланс и контекст рациона.

Плюсы:

  • цельнозерновой продукт;
  • источник клетчатки;
  • относительно низкая калорийность без добавок.

Минусы:

  • высокий риск избытка соли и жира;
  • скрытые сахара в сладких вариантах;
  • легко переесть во время фильма.

Советы по приготовлению попкорна дома

Чтобы попкорн действительно приносил пользу, стоит придерживаться простых шагов. Используйте сухие зерна без ароматизаторов. Готовьте их самостоятельно на сковороде или в кастрюле с крышкой. Добавляйте минимальное количество масла, а вместо соли используйте специи, сушеные травы или немного тёртого сыра.

Популярные вопросы о попкорне

Как выбрать полезный попкорн?

Лучше отдавать предпочтение сухим зернам без добавок и готовить их самостоятельно.

Сколько попкорна можно съесть без вреда?

Оптимальной считается порция около трех чашек готового продукта без масла и сахара.

Что лучше вместо попкорна для перекуса?

Подойдут овощные палочки с хумусом, запечённый нут или фрукты с орехами.

Автор Сергей Данилов
Сергей Олегович Данилов — врач-гастроэнтеролог, специалист по ГЭРБ, язвенной болезни и вопросам питания при заболеваниях ЖКТ, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
диета питание здоровье полезные продукты
