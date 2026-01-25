Зимняя ошибка номер один: почему кроссовки в мороз работают против ваших ног

Зимняя обувь играет ключевую роль в сохранении здоровья в холодное время года. Неподходящая пара может стать причиной переохлаждения, проблем с сосудами и общего снижения комфорта при низких температурах. Врачи напоминают, что привычные повседневные варианты не всегда рассчитаны на морозы.
В холодный сезон стопы особенно уязвимы к холоду и влаге. Если ноги мёрзнут или остаются влажными, риск переохлаждения возрастает, а кровообращение ухудшается. Это отражается не только на самочувствии, но и на состоянии сосудов, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Поэтому зимняя обувь должна защищать от внешней среды и сохранять тепло даже при длительном пребывании на улице, как и в вопросах профилактики переохлаждения зимой.
"При холоде организм перераспределяет кровоток, и если стопы постоянно мёрзнут, это усиливает нагрузку на сосудистую систему", — считает врач-пульмонолог, обозреватель Pravda. ru Людмила Ивановна Артамонова.
Врач клиники "Альфскрин" Дарья Моисеева рекомендует выбирать просторную зимнюю обувь, которая не сдавливает стопу. Важны широкий носок, гибкая нескользящая подошва и материалы, способные удерживать тепло и защищать от влаги. Такая конструкция позволяет сохранять нормальное кровообращение и снижает риск промерзания даже при длительных прогулках.
"Холод сам по себе не так опасен, как его сочетание с влагой и нарушением кровообращения. Если нога сдавлена, вспотела или долго остается влажной, тепло теряется в разы быстрее", — поясняет врач Дарья Моисеева.
Даже утеплённые кроссовки плохо справляются с задачами зимней обуви. У них, как правило, тонкая подошва, слабая теплоизоляция и минимальная защита от влаги. Такие модели подходят лишь для коротких выходов при плюсовой температуре, но в мороз не обеспечивают достаточной защиты. Это особенно важно учитывать людям с нарушениями обмена веществ и чувствительности стоп, о чём часто говорят специалисты по здоровью сосудов.
Кроссовки рассчитаны на активное движение и сухую погоду, поэтому быстро остывают и промокают. Зимние ботинки и сапоги имеют плотную подошву, утеплённую подкладку и защиту от снега и льда. Именно такие модели лучше сохраняют тепло и устойчивость на скользких поверхностях. Об этом сообщает "Рамблер".
Выбор обуви всегда связан с балансом удобства и защиты. Специализированные зимние модели лучше справляются с холодом, но могут быть тяжелее.
Плюсы зимней обуви:
Минусы кроссовок зимой:
Только для коротких выходов при мягкой погоде.
Специализированные зимние ботинки с утеплённой подкладкой.
Она ухудшает кровоток и ускоряет охлаждение стоп.
Гречневая вода — доступное удобрение, которое помогает комнатным растениям восстановиться после зимы, укрепить корни и запустить активный рост.