Зимняя ошибка номер один: почему кроссовки в мороз работают против ваших ног

Зимняя обувь играет ключевую роль в сохранении здоровья в холодное время года. Неподходящая пара может стать причиной переохлаждения, проблем с сосудами и общего снижения комфорта при низких температурах. Врачи напоминают, что привычные повседневные варианты не всегда рассчитаны на морозы.

Почему зимой важно правильно выбирать обувь

В холодный сезон стопы особенно уязвимы к холоду и влаге. Если ноги мёрзнут или остаются влажными, риск переохлаждения возрастает, а кровообращение ухудшается. Это отражается не только на самочувствии, но и на состоянии сосудов, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Поэтому зимняя обувь должна защищать от внешней среды и сохранять тепло даже при длительном пребывании на улице, как и в вопросах профилактики переохлаждения зимой.

"При холоде организм перераспределяет кровоток, и если стопы постоянно мёрзнут, это усиливает нагрузку на сосудистую систему", — считает врач-пульмонолог, обозреватель Pravda. ru Людмила Ивановна Артамонова.

Какая обувь подходит для морозной погоды

Врач клиники "Альфскрин" Дарья Моисеева рекомендует выбирать просторную зимнюю обувь, которая не сдавливает стопу. Важны широкий носок, гибкая нескользящая подошва и материалы, способные удерживать тепло и защищать от влаги. Такая конструкция позволяет сохранять нормальное кровообращение и снижает риск промерзания даже при длительных прогулках.

"Холод сам по себе не так опасен, как его сочетание с влагой и нарушением кровообращения. Если нога сдавлена, вспотела или долго остается влажной, тепло теряется в разы быстрее", — поясняет врач Дарья Моисеева.

Почему кроссовки — не лучший выбор зимой

Даже утеплённые кроссовки плохо справляются с задачами зимней обуви. У них, как правило, тонкая подошва, слабая теплоизоляция и минимальная защита от влаги. Такие модели подходят лишь для коротких выходов при плюсовой температуре, но в мороз не обеспечивают достаточной защиты. Это особенно важно учитывать людям с нарушениями обмена веществ и чувствительности стоп, о чём часто говорят специалисты по здоровью сосудов.

Кроссовки и зимние ботинки

Кроссовки рассчитаны на активное движение и сухую погоду, поэтому быстро остывают и промокают. Зимние ботинки и сапоги имеют плотную подошву, утеплённую подкладку и защиту от снега и льда. Именно такие модели лучше сохраняют тепло и устойчивость на скользких поверхностях. Об этом сообщает "Рамблер".

Плюсы и минусы разных вариантов зимней обуви

Выбор обуви всегда связан с балансом удобства и защиты. Специализированные зимние модели лучше справляются с холодом, но могут быть тяжелее.

Плюсы зимней обуви:

теплоизоляция,

влагозащита,

устойчивость.

Минусы кроссовок зимой:

риск промокания,

тонкая подошва,

потеря тепла.

Советы по выбору зимней обуви

Выбирайте обувь на полразмера больше для тёплых носков. Проверяйте подошву на гибкость и противоскользящие свойства. Отдавайте предпочтение влагостойким материалам. Избегайте тесных моделей, нарушающих кровообращение.

Популярные вопросы о зимней обуви

Можно ли носить утеплённые кроссовки зимой?

Только для коротких выходов при мягкой погоде.

Какая обувь лучше при сильных морозах?

Специализированные зимние ботинки с утеплённой подкладкой.

Почему тесная обувь опасна?

Она ухудшает кровоток и ускоряет охлаждение стоп.