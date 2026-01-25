Мороз не прощает беспечности: признаки обморожения, которые нельзя пережидать

Устойчивые морозы в российских регионах повышают риск холодовых травм, которые нередко начинаются незаметно. Обморожение может развиваться постепенно и затрагивать не только кожу, но и сосуды, влияя на общее состояние организма. Специалисты напоминают, что правильные действия в первые минуты имеют решающее значение.

Что такое обморожение и почему оно опасно

Обморожение относится к холодовым травмам и возникает при длительном воздействии низких температур. Чаще всего страдают открытые участки тела — нос, уши, щёки, подбородок, а также пальцы рук и ног. Из-за спазма сосудов нарушается кровоснабжение тканей, снижается чувствительность, а при тяжёлых формах возможны необратимые изменения кожи и подкожных структур. Особенно коварны ситуации, когда человек долго остаётся на морозе без движения или попадает под сильный ветер.

Кто чаще всего оказывается в группе риска

Наиболее уязвимы дети и пожилые люди из-за особенностей терморегуляции. Риск возрастает у тех, кто носит тесную, лёгкую или влажную одежду и обувь, а также у людей, вынужденных долго находиться неподвижно на холоде. Дополнительными факторами считаются перенесённые ранее обморожения, хронические сосудистые заболевания, курение и употребление алкоголя, которое создаёт иллюзию тепла и усиливает потерю тепла организмом.

Холод также усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, поэтому в морозы важно учитывать общее состояние здоровья и уровень физической активности, особенно при резких температурных перепадах.

Симптомы, которые нельзя оставлять без внимания

Начальные проявления обморожения часто кажутся незначительными. К ним относятся онемение, покалывание, ощущение холода и покраснение кожи. По мере усугубления состояния кожа может побледнеть, стать твёрдой и потерять чувствительность. Появление волдырей или резкой боли указывает на серьёзное повреждение тканей и требует срочного обращения за медицинской помощью.

Первая помощь при обморожении

При подозрении на обморожение важно как можно скорее прекратить воздействие холода. Поражённые участки следует постепенно согревать в тёплой, но не горячей воде в течение 20-30 минут. Если воды нет, допустимо использовать тепло собственного тела. Категорически запрещено растирать кожу снегом, массировать её или применять открытый огонь и нагревательные приборы.

Общие принципы первой помощи при холодовых травмах подробно рассматриваются и в материале о том, как распознать опасные признаки обморожения на ранней стадии и не усугубить состояние: покалывание сменилось онемением — опасный признак. Об этом сообщает RG.

"Холод воздействует не только на кожу, но и на дыхательные пути и сосуды, из-за чего снижается способность организма быстро адаптироваться к морозу. Поэтому при первых признаках обморожения важно одновременно согревать человека и минимизировать общее охлаждение", — считает врач-пульмонолог, обозреватель Pravda. ru Людмила Ивановна Артамонова.

Чем обморожение отличается от переохлаждения

Обморожение затрагивает отдельные участки тела и связано с локальным повреждением тканей. Переохлаждение же влияет на весь организм. Его признаками являются снижение температуры тела, выраженная дрожь, сонливость, усталость и спутанность сознания. В таких случаях пострадавшего нужно срочно переместить в тёплое помещение, снять влажную одежду, укрыть сухими вещами и дать тёплое сладкое питьё, исключая алкоголь.

Профилактика: как снизить риски зимой

Эффективной мерой профилактики остаётся многослойная одежда. Нижний слой должен отводить влагу, средний — удерживать тепло, а внешний защищать от ветра и осадков. Не менее важны головной убор, шарф, варежки и тёплая водонепроницаемая обувь, не сдавливающая стопу и не нарушающая кровообращение.

Дополнительное внимание зимой стоит уделять и общему состоянию организма, так как холод увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, что особенно актуально для людей с хроническими заболеваниями.

Советы по защите от обморожения

Выбирайте одежду по принципу трёх слоёв, избегая хлопка в мороз. Следите, чтобы обувь и перчатки не были тесными и влажными. Делайте перерывы для движения, если находитесь на холоде долго. Откажитесь от алкоголя перед выходом на мороз.

Популярные вопросы о профилактике обморожения

Как быстро развивается обморожение?

Иногда первые симптомы появляются уже через 10-15 минут на сильном морозе.

Можно ли согревать руки горячей водой?

Нет, резкий нагрев может усилить повреждение тканей.

Кому особенно важно быть осторожным зимой?

Людям с сосудистыми заболеваниями, детям и пожилым.