Из жара — в ледяную ловушку: почему банная традиция может закончиться сердечным сбоем

Резкий контраст температур после бани многим кажется бодрящим и даже полезным. Однако такой способ "закаливания" может обернуться серьёзным стрессом для организма, особенно без подготовки. Медики отмечают, что подобная нагрузка сравнима с экстремальными видами спорта.
Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин сравнил любителей резкого охлаждения после парной с людьми, увлечёнными парашютным спортом. По его словам, переход из горячей среды в ледяную вызывает мощную физиологическую реакцию, связанную с резким выбросом адреналина.
"Адреналиновые вампиры никуда не исчезли. Им либо в горы лезть, либо падать с парашютом, и так далее, и тому подобное. Тот же самый эффект испытывает человек, который переходит из горячего пространства в холодное. То есть, происходит огромный выброс адреналина", — пояснил терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Подобные "перезагрузки" нередко воспринимаются как способ встряхнуть организм, однако при отсутствии адаптации они создают нагрузку, сопоставимую с описанными ранее эффектами резкого перепада температур для сердечно-сосудистой системы.
По словам специалиста, выброс адреналина способен спровоцировать коронароспазм — внезапное и временное сужение коронарных артерий. В таком состоянии ухудшается кровоснабжение миокарда, появляется боль в груди, а в тяжёлых случаях повышается риск инфаркта.
Особенно уязвимы люди с гипертонией, нарушениями ритма сердца и скрытыми сосудистыми проблемами. Даже при хорошем самочувствии резкая смена температуры может запустить опасную реакцию, что подтверждают наблюдения врачей при зимних купаниях и других формах экстремального закаливания.
Андрей Кондрахин подчёркивает, что риск во многом связан с отсутствием подготовки. Он сравнивает ситуацию с парашютным спортом, где даже при опыте и соблюдении правил невозможно полностью исключить опасность. Неподготовленный организм хуже справляется с гормональной и сосудистой нагрузкой, что делает первый подобный опыт наиболее рискованным.
Прыжок в снег или ледяную купель создаёт мгновенный температурный шок, сопровождающийся скачком давления и учащением пульса. Такой метод требует идеального состояния здоровья и понимания рисков.
Постепенное охлаждение действует мягче. Контрастный душ и поэтапное снижение температуры воды позволяют сосудам адаптироваться и снижают вероятность острой реакции со стороны сердца. Об этом сообщает "АиФ-Москва".
"Резкий выброс адреналина влияет не только на сердце, но и на гормональный баланс, поэтому такие практики нельзя рассматривать как безусловно полезные", — считает врач-эндокринолог, обозреватель Pravda. ru Екатерина Максимовна Орлова.
Резкое охлаждение после парной имеет противоречивую репутацию. Его сторонники отмечают кратковременный эффект бодрости и эмоционального подъёма.
