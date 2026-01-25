Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Из жара — в ледяную ловушку: почему банная традиция может закончиться сердечным сбоем

Здоровье

Резкий контраст температур после бани многим кажется бодрящим и даже полезным. Однако такой способ "закаливания" может обернуться серьёзным стрессом для организма, особенно без подготовки. Медики отмечают, что подобная нагрузка сравнима с экстремальными видами спорта.

Почему прыжок в снег действует как экстремальный аттракцион

Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин сравнил любителей резкого охлаждения после парной с людьми, увлечёнными парашютным спортом. По его словам, переход из горячей среды в ледяную вызывает мощную физиологическую реакцию, связанную с резким выбросом адреналина.

"Адреналиновые вампиры никуда не исчезли. Им либо в горы лезть, либо падать с парашютом, и так далее, и тому подобное. Тот же самый эффект испытывает человек, который переходит из горячего пространства в холодное. То есть, происходит огромный выброс адреналина", — пояснил терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Подобные "перезагрузки" нередко воспринимаются как способ встряхнуть организм, однако при отсутствии адаптации они создают нагрузку, сопоставимую с описанными ранее эффектами резкого перепада температур для сердечно-сосудистой системы.

Риски для сердца и сосудов

По словам специалиста, выброс адреналина способен спровоцировать коронароспазм — внезапное и временное сужение коронарных артерий. В таком состоянии ухудшается кровоснабжение миокарда, появляется боль в груди, а в тяжёлых случаях повышается риск инфаркта.

Особенно уязвимы люди с гипертонией, нарушениями ритма сердца и скрытыми сосудистыми проблемами. Даже при хорошем самочувствии резкая смена температуры может запустить опасную реакцию, что подтверждают наблюдения врачей при зимних купаниях и других формах экстремального закаливания.

Почему неподготовленным стоит быть особенно осторожными

Андрей Кондрахин подчёркивает, что риск во многом связан с отсутствием подготовки. Он сравнивает ситуацию с парашютным спортом, где даже при опыте и соблюдении правил невозможно полностью исключить опасность. Неподготовленный организм хуже справляется с гормональной и сосудистой нагрузкой, что делает первый подобный опыт наиболее рискованным.

Резкий холод и постепенное охлаждение

Прыжок в снег или ледяную купель создаёт мгновенный температурный шок, сопровождающийся скачком давления и учащением пульса. Такой метод требует идеального состояния здоровья и понимания рисков.

Постепенное охлаждение действует мягче. Контрастный душ и поэтапное снижение температуры воды позволяют сосудам адаптироваться и снижают вероятность острой реакции со стороны сердца. Об этом сообщает "АиФ-Москва".

"Резкий выброс адреналина влияет не только на сердце, но и на гормональный баланс, поэтому такие практики нельзя рассматривать как безусловно полезные", — считает врач-эндокринолог, обозреватель Pravda. ru Екатерина Максимовна Орлова.

Плюсы и минусы экстремального охлаждения после бани

Резкое охлаждение после парной имеет противоречивую репутацию. Его сторонники отмечают кратковременный эффект бодрости и эмоционального подъёма.

Среди преимуществ обычно называют:

  • ощущение прилива сил;
  • стимуляцию нервной системы;
  • психологический эффект "экстрима".

К недостаткам относят:

  • высокий риск для сердечно-сосудистой системы;
  • невозможность заранее предсказать реакцию организма;
  • особую опасность для людей без подготовки.

Советы по более безопасному закаливанию

  1. Начинайте с контрастного душа, постепенно снижая температуру воды.
  2. Избегайте прыжков в снег или ледяную воду без опыта и адаптации.
  3. Учитывайте хронические заболевания и уровень физической формы.
  4. При сомнениях проконсультируйтесь с врачом.

Популярные вопросы о прыжке в снег после бани

Можно ли прыгать в снег здоровому человеку?

Даже при отсутствии жалоб риск остаётся, особенно при первом опыте.

Что безопаснее — снег или холодный бассейн?

Оба варианта создают резкий температурный стресс и сопоставимую нагрузку на сердце.

Чем заменить экстремальное охлаждение?

Контрастный душ и постепенное закаливание считаются более щадящими методами.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы тело сосуды сердце организм здоровье закаливание
