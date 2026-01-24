Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тревога пациента стала аргументом: суд вынес решение против больницы

Здоровье

Жителю Ярославской области удалось добиться компенсации от городской больницы, хотя суд и не признал лечение напрямую приведшим к ухудшению его состояния. Разбирательство показало, что даже при формальном соблюдении медицинских стандартов пациент может рассчитывать на возмещение морального вреда.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суть претензий пациента

Мужчина был доставлен в городскую больницу № 1 бригадой скорой помощи. После первичного осмотра предварительный диагноз не подтвердился, однако пациента решили оставить в стационаре для дальнейшего наблюдения. По словам истца, его самочувствие продолжало ухудшаться, а оказываемая помощь не соответствовала тяжести состояния.

Пациент настаивал, что в сложившейся ситуации нуждался в переводе в реанимацию. Он считал, что промедление и отсутствие более интенсивного лечения усугубили проблему. На этом основании мужчина потребовал через суд компенсацию в размере трёх миллионов рублей. Об этом сообщает издание argumenti. ru.

Позиция экспертов и выводы суда

В ходе разбирательства была проведена медицинская экспертиза. Специалисты пришли к выводу, что сотрудники скорой помощи и врачи стационара действовали в рамках установленных стандартов оказания медпомощи. Прямую причинно-следственную связь между их действиями и ухудшением состояния пациента установить не удалось.

Суд согласился с выводами экспертов и отказался признавать лечение неправильным. Основная часть требований истца была отклонена, поскольку объективных доказательств врачебной ошибки представлено не было. Таким образом, версия о прямом вреде здоровью подтверждения не получила.

Компенсация несмотря на отсутствие ошибки

При этом суд учёл и другие обстоятельства дела. Было установлено, что в процессе лечения пациенту не провели все необходимые осмотры в полном объёме. Это создало ситуацию неопределённости и усилило тревогу за собственное состояние.

Отмечалось, что мужчина испытывал выраженное беспокойство и опасался остаться без своевременной помощи. Учитывая моральные страдания, суд постановил выплатить компенсацию, однако значительно снизил её размер. В итоге больница обязана выплатить пациенту 300 тысяч рублей вместо запрошенных трёх миллионов.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
