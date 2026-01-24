Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Ручка против экрана: выбор, который влияет на здоровье мозга

Здоровье

Отказ от привычки писать от руки может иметь куда более серьёзные последствия, чем кажется на первый взгляд. Речь идёт не только об утрате каллиграфии, но и о постепенном снижении когнитивных функций, которое способно начаться задолго до появления заметных симптомов. 

Женщина пишет в блокноте
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина пишет в блокноте

Почему письмо от руки важно для мозга

Во время письма человек задействует сразу несколько зон мозга — моторную кору, центры памяти и оба полушария. Как пояснила нейропсихолог Юлия Денисова-Мельникова, такие движения сопоставимы с «массажем мозга», поскольку способствуют формированию и поддержанию нейронных связей. Именно поэтому навыки рисования и письма закладываются в раннем детстве и играют важную роль в развитии мышления.

По словам эксперта, взрослым также необходимо сохранять эту практику. Ручное письмо помогает поддерживать гибкость мышления и связность мыслительных процессов. При отказе от сложных когнитивных действий мозг начинает экономить ресурсы, постепенно «отключая» невостребованные нейронные цепочки.

Связь отказа от письма и когнитивной деградации

Нейропсихолог отметила, что утрата привычки писать может привести к изменению характера мышления. Оно становится менее гибким и теряет способность к сложным логическим связям. В долгосрочной перспективе это повышает риск когнитивной деградации, особенно при общем упрощении интеллектуальной нагрузки.

Специалист также указала, что деменция как одно из самых тяжёлых заболеваний мозга развивается незаметно. Разрушение нейронных связей может начинаться за 20–30 лет до первых поведенческих проявлений. Уже в возрасте около 40 лет у человека фиксируются первые подобные изменения, и регулярное письмо от руки способно замедлить этот процесс.

Профилактика и значение навыка в зрелом возрасте

Письмо, по словам Денисовой-Мельниковой, остаётся одним из доступных и эффективных способов профилактики деменции. Этот навык активно используется и в реабилитации пожилых людей, поскольку помогает быстрее восстанавливать нейронные связи. При этом специалист подчеркнула, что деменция на сегодняшний день не поддаётся лечению, а изменения носят необратимый характер.

Именно поэтому забота о когнитивном здоровье должна начинаться задолго до старости. Символично, что 23 января в России отмечают День ручного письма — праздник, посвящённый искусству рукописного текста и красивого почерка, значение которого выходит далеко за рамки эстетики. Об этом сообщает издание "Абзац".

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы мозг деменция здоровье
