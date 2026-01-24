Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда с побочным эффектом: какие продукты чаще всего вызывают изжогу

Жжение за грудиной, тяжесть после еды и боль в пищеводе нередко воспринимаются как временный дискомфорт, но за этими симптомами часто стоит системная ошибка в питании и образе жизни. Как отмечают специалисты, изжога напрямую связана с тем, какие продукты регулярно появляются в рационе и в каком режиме человек принимает пищу.

Как возникает изжога и при чём здесь питание

Изжога развивается из-за заброса содержимого желудка в пищевод, где агрессивная среда вызывает раздражение слизистой. По словам врача-гастроэнтеролога и эндоскописта ФНКЦ ФМБА России Софии Кардашовой, ключевую роль в этом процессе играет характер питания и способность желудка справляться с нагрузкой.

В первую очередь риск изжоги повышают блюда, требующие длительного и сложного переваривания. К ним относятся острые, жирные и жареные продукты, а также колбасные изделия, полуфабрикаты и фастфуд. Их регулярное употребление стимулирует избыточную выработку желудочного сока, что увеличивает вероятность рефлюкса.

Овощи, напитки и скрытые раздражители

Повышенная секреция соляной кислоты может возникать и после употребления некоторых овощей, фруктов и ягод. Специалист указала, что цитрусовые, томаты и продукты на их основе способны усиливать симптомы изжоги, особенно при повышенной чувствительности желудка.

Отдельное внимание врач обратила на продукты, усиливающие газообразование. Газированные напитки, квас, пиво, бобовые, капуста, свежая выпечка и жареный картофель повышают давление в брюшной полости. Это механически способствует забросу желудочного содержимого в пищевод и усиливает неприятные ощущения.

Дополнительным фактором риска является кофеин. Он содержится не только в кофе, но и в чае, а также в продуктах из какао. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта также не рекомендуются острые соусы, лук, чеснок, хрен, майонез и горчица, поскольку они раздражают слизистую и усиливают кислотность.

Непищевые факторы и образ жизни

По словам Кардашовой, провоцировать изжогу могут не только продукты, но и повседневные привычки. Тесная одежда, сдавливающая живот и грудную клетку, разговоры во время еды и физическая активность сразу после приёма пищи увеличивают риск рефлюкса.

Неблагоприятно сказываются привычка ложиться или спать после обеда, переедание и поздние ужины. Курение также значительно повышает вероятность изжоги. Врач подчеркнула, что эффективное лечение требует не только медикаментозной терапии и диеты, но и отказа от вредных привычек, контроля массы тела и использования специальноgastric reflux triggersй подушки для сна. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".

