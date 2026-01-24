Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Погода меняется слишком быстро: как пережить период резких температур без последствий

Здоровье

Резкое похолодание в конце недели и стремительное потепление к середине следующей могут стать серьезным испытанием для организма. Особенно чувствительно на такие скачки реагирует сердечно-сосудистая система, даже у людей без хронических диагнозов. Врач-кардиолог объяснила, какие риски несут температурные перепады и как снизить нагрузку на здоровье в этот период.

Плохое самочувствие женщины при смене погоды
Фото: Pravda.Ru by Артем Синицын is licensed under publiс domain
Плохое самочувствие женщины при смене погоды

Почему резкие перепады температуры опасны

Резкие изменения погоды воздействуют на организм примерно так же, как магнитные бури. В первую очередь страдают пожилые люди, пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и женщины в период менопаузы, когда естественные механизмы терморегуляции работают менее стабильно. В такие дни чаще фиксируются скачки артериального давления, приступы стенокардии, головные боли и чувство сдавления за грудиной.

Дополнительную нагрузку создаёт изменение реологических свойств крови. При резком похолодании она становится более вязкой, кровоток замедляется, а ткани получают меньше кислорода. Именно поэтому многие в такие периоды ощущают слабость, сонливость и признаки кислородного голодания, о чём ранее говорили и специалисты, анализируя перепады температуры и их влияние на организм.

Кто находится в группе риска

Наиболее уязвимыми остаются люди старшего возраста, пациенты с ишемической болезнью сердца, гипертонией и нарушениями ритма. У женщин в климактерическом периоде погодные скачки могут усиливать приливы, вызывать головокружение и резкие изменения давления.

Даже у относительно здоровых людей в холодный сезон возрастает нагрузка на сердце, что подтверждается наблюдениями врачей в период зимних морозов и оттепелей, когда зимние риски для сердца становятся особенно заметными.

Что помогает пережить резкую смену погоды

Кардиологи советуют в такие дни снижать физическую нагрузку и избегать интенсивной работы, особенно на холоде. Важно поддерживать водный баланс: достаточное количество чистой воды помогает сохранить нормальную вязкость крови. Алкоголь и кофе лучше временно исключить, так как они усиливают колебания давления.

Отдельное внимание стоит уделить питанию. Ограничение соли помогает избежать задержки жидкости и резкого роста давления. При изменении показателей тонометра важно действовать по ситуации: при повышении — принимать назначенные препараты, при понижении — использовать мягкие тонизирующие средства.

"Контроль давления в периоды нестабильной погоды важнее, чем кажется. Даже кратковременные отклонения могут запустить цепочку сосудистых реакций", — отмечает врач-эндокринолог, обозреватель Pravda. ru Екатерина Максимовна Орлова.

Роль сна и режима дня

Полноценный сон не менее восьми часов — ещё один ключевой фактор защиты. Ложиться спать рекомендуется до 23:00, так как в промежутке до часа ночи активнее вырабатывается мелатонин, влияющий на восстановление нервной и сердечно-сосудистой систем. Регулярный режим сна снижает чувствительность организма к внешним стрессам, включая погодные. Об этом сообщает MK.

Плюсы и минусы резкой смены температуры

Резкие перепады температуры могут иметь как кратковременные плюсы, так и выраженные минусы. С одной стороны, потепление облегчает дыхание и снижает риск переохлаждения. С другой — быстрая смена холода и тепла перегружает сосуды и сердце. Для людей с хроническими заболеваниями минусы существенно перевешивают потенциальный комфорт.

Советы в период температурных скачков

  1. Сократите физическую активность и избегайте переутомления.
  2. Пейте больше воды, исключив алкоголь и кофе.
  3. Уменьшите потребление соли в рационе.
  4. Контролируйте артериальное давление утром и вечером.
  5. Соблюдайте режим сна и отдыха.

Популярные вопросы о перепадах температуры

Почему давление "скачет" при смене погоды?

Из-за быстрой реакции сосудов на холод и тепло, а также изменения вязкости крови.

Кому особенно важно следить за самочувствием?

Пожилым людям, гипертоникам, пациентам с болезнями сердца и женщинам в период менопаузы.

Можно ли заранее подготовиться к резкому потеплению или похолоданию?

Да, помогает снижение нагрузок, контроль давления, сон и корректировка питания.

Артём Синицын
Артём Валерьевич Синицын — врач-невролог, специалист по инсультам, деменциям и выстраиванию маршрута реабилитации, обозреватель Pravda.Ru.
Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
