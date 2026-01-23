Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Данилов

Горячий чай раскрывает правду: бумажные стаканчики оказались не такими безвредными

Здоровье

Бумажные стаканчики давно считаются более экологичной альтернативой пластику, особенно для горячих напитков навынос. Однако новое исследование показало, что при контакте с кипятком такая упаковка может вести себя совсем не так безопасно, как принято думать. Внутренний слой стаканчиков способен выделять микроскопические пластиковые частицы, незаметные глазу.

Девушка держит кофе в бумажном стаканчике
Фото: Pravda.Ru by Сергей Данилов is licensed under publiс domain
Девушка держит кофе в бумажном стаканчике

Почему бумажные стаканчики оказались под вопросом

Большинство одноразовых бумажных стаканчиков изнутри покрыты тонкой полимерной плёнкой, чаще всего из полиэтилена. Она защищает бумагу от размокания, но именно этот слой становится источником микропластика при нагревании. Уже через 15 минут контакта с горячей водой из одного стаканчика высвобождаются десятки тысяч наночастиц.

Эти частицы настолько малы, что способны проходить через клеточные мембраны и взаимодействовать с тканями организма. Подобные эффекты уже обсуждаются и в контексте пластиковой посуды на кухне, где нагрев также усиливает высвобождение потенциально опасных соединений.

"Проблема микропластика заключается не только в его количестве, но и в размере частиц: нанофракции способны проникать глубже, чем считалось ранее, и их поведение в организме пока изучено фрагментарно", — считает токсиколог, обозреватель Pravda. ru Игорь Владимирович Седов.

Чем опасен микропластик при регулярном воздействии

Микропластик уже обнаруживают в воде, пище и воздухе, а значит, суммарная нагрузка на организм постепенно растёт. Горячие напитки в одноразовой посуде становятся ещё одним каналом такого воздействия. Учёные подчёркивают, что долгосрочные последствия регулярного потребления микропластика пока до конца не понятны.

Отдельное внимание специалисты обращают на сочетание факторов: температура, частота использования и общее загрязнение среды. Аналогичные риски обсуждаются и при анализе качества воздуха в помещениях, где ультрадисперсные частицы также влияют на здоровье незаметно.

Экологичность, которая оказалась иллюзией

Бумажные стаканчики часто выбирают из-за ощущения экологической ответственности. Однако наличие пластикового слоя делает их сложными для переработки и снижает реальную пользу для окружающей среды. По сути, такая упаковка объединяет недостатки сразу двух материалов.

Авторы исследования считают, что массовый переход с пластика на бумагу без изменения технологий не решает проблему. Более перспективным направлением остаётся развитие многоразовой посуды и создание действительно биоразлагаемых покрытий. Об этом сообщает Gismeteo.

"С точки зрения общественного здоровья важно рассматривать не отдельный продукт, а совокупное воздействие повседневных привычек, включая упаковку для еды и напитков", — отмечает эпидемиолог, обозреватель Pravda. ru Андрей Михайлович Грачёв.

Сравнение бумажных и пластиковых стаканчиков

При внешней разнице оба варианта одноразовой посуды имеют схожую природу риска. Пластиковые стаканчики напрямую состоят из полимеров, тогда как бумажные содержат их в скрытом виде. При использовании горячих напитков уровень потенциального воздействия может быть сопоставимым.

С точки зрения переработки различия также не столь очевидны. Бумажные стаканчики с плёночным слоем требуют специальных условий утилизации, которые доступны далеко не везде.

Плюсы и минусы одноразовых бумажных стаканчиков

Выбор такой посуды часто продиктован удобством, но у него есть обратная сторона. Это важно учитывать при регулярном использовании.

Преимущества:

  • лёгкость и привычный формат;
  • удобство для кофе и чая навынос;
  • визуальное ощущение экологичности.

Недостатки:

  • выделение микропластика при нагреве;
  • сложность переработки;
  • не до конца изученные риски для здоровья.

Советы по выбору посуды для горячих напитков

Для тех, кто часто покупает напитки навынос, разумной альтернативой остаются многоразовые термокружки из металла или стекла. Они снижают контакт с пластиком и дольше сохраняют температуру. Также всё больше заведений готовы принимать посуду клиентов, что помогает сократить отходы и уменьшить ежедневную нагрузку на окружающую среду.

Популярные вопросы о бумажных стаканчиках

Опасны ли бумажные стаканчики для здоровья?

Исследования показывают, что при контакте с горячими напитками они могут выделять микропластик. Долгосрочные эффекты такого воздействия ещё изучаются.

Что лучше выбрать для горячих напитков?

Наиболее безопасным вариантом считается многоразовая посуда из стекла или нержавеющей стали, особенно при ежедневном использовании.

Насколько оправдан отказ от одноразовой посуды?

Даже частичный переход на многоразовые решения снижает количество отходов и потенциальные риски, связанные с микропластиком.

Автор Сергей Данилов
Сергей Олегович Данилов — врач-гастроэнтеролог, специалист по ГЭРБ, язвенной болезни и вопросам питания при заболеваниях ЖКТ, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы организм здоровье экология
