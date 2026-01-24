Полмиллиона новых диагнозов за год: простые изменения, которые снижают риск ожирения

Рост числа людей с ожирением в России перестал быть медицинской статистикой и всё чаще воспринимается как социальный маркер образа жизни. За последние годы проблема вышла за пределы возрастных и региональных различий, затронув миллионы людей.

По данным Росстата, в 2024 году диагноз "ожирение" впервые был поставлен 542,2 тыс. россиян. Общее число жителей страны, страдающих этим заболеванием, достигло 3 млн человек, следует из статистического сборника "Здравоохранение в России — 2025". Такие показатели отражают устойчивые изменения повседневных привычек.

Образ жизни как ключевой фактор

Гульнара Закирова подчёркивает, что рост распространённости ожирения напрямую связан со снижением физической активности, доступностью высококалорийной пищи и хроническим стрессом. Эти факторы формируют среду, в которой набор веса становится практически незаметным, но устойчивым процессом.

При этом врач отмечает, что решающую роль играет не краткосрочная диета, а выработка стабильных поведенческих привычек. Именно они позволяют снизить риски метаболических нарушений без резких вмешательств и срывов.

Сон, питание и движение

По словам специалиста, профилактика ожирения начинается с базовых элементов режима дня.

"Физическая активность умеренной интенсивности, сбалансированное питание, достаточное потребление белка и клетчатки, а также нормализация режима сна снижают риск набора веса. Важно учитывать и психологические факторы: эмоциональное переедание и хронический стресс напрямую связаны с метаболическими нарушениями", — пояснила врач-эндокринолог Гульнара Закирова.

Она также обращает внимание на недооценённую роль сна. Нарушение режима отдыха влияет на гормональный баланс, аппетит и способность организма контролировать массу тела, что делает хронический недосып самостоятельным фактором риска.

Почему опасны резкие ограничения

Безопасное снижение веса возможно только при постепенном дефиците калорий и медицинском подходе. Резкие ограничения в питании, по её словам, замедляют обмен веществ и повышают вероятность повторного набора массы тела.

Оптимальной считается потеря 5-10% веса в течение нескольких месяцев — этого достаточно для снижения риска сердечно-сосудистых и эндокринных осложнений. Перед началом снижения веса врач рекомендует оценить гормональный фон, уровень глюкозы и липидный профиль, а также подобрать индивидуальный план питания и физической активности.