Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Проверка, которую откладывают зря: что важно знать о здоровье молочных желез

Здоровье

Заболевания молочной железы нередко развиваются незаметно, а первые выраженные симптомы появляются уже на поздних стадиях. При этом своевременная диагностика позволяет не только сохранить здоровье, но и значительно повысить эффективность лечения. О ключевых правилах раннего выявления таких патологий рассказала врач по медицинской профилактике Анастасия Филюшкина.

Анализы и консультация
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Анализы и консультация

Почему заболевания груди требуют особого внимания

Молочная железа чувствительна к гормональным колебаниям, которые сопровождают разные этапы жизни женщины. Нарушения гормональной регуляции репродуктивной системы могут приводить к развитию специфических заболеваний, проявляющихся в разные возрастные периоды.

Самым опасным диагнозом остаётся рак молочной железы, частота выявления которого продолжает расти. Одновременно увеличивается и число доброкачественных патологий. По словам специалиста, наиболее распространёнными являются мастопатии, которыми страдают до 60 процентов женщин, преимущественно в возрасте от 30 до 50 лет.

Риск перехода доброкачественных форм

Доброкачественные заболевания молочных желез нельзя считать безобидными. Врач отмечает, что на их фоне злокачественные образования встречаются в три-пять раз чаще. Именно поэтому регулярный контроль состояния груди имеет принципиальное значение.

Раннее выявление патологии повышает шансы на полное выздоровление или достижение стойкой ремиссии. Чем раньше женщина обращается за медицинской помощью, тем шире возможности для щадящего и эффективного лечения.

Самообследование как первый этап диагностики

Одним из базовых методов раннего выявления заболеваний остаётся самообследование. Оно включает осмотр и ощупывание молочных желез, сосков и прилегающих лимфатических узлов. Регулярная практика помогает хорошо знать индивидуальную норму и быстрее замечать изменения.

Самообследование рекомендуется проводить на пятый-седьмой день после менструации, а в период менопаузы — в один и тот же день каждого месяца.

"Главная цель самообследования груди — узнать свою индивидуальную норму", — подчеркнула врач по медицинской профилактике Анастасия Филюшкина.

Симптомы, требующие немедленного визита к врачу

Во время осмотра важно обращать внимание на состояние белья, форму и симметричность груди, кожу и соски, а также на изменения при движении рук. Ощупывание проводится как стоя, так и лёжа, что позволяет выявить даже небольшие уплотнения.

Насторожить должны деформация груди, втяжение кожи или соска, выделения, изменение цвета кожных покровов, появление узлов, боли или припухлостей в подмышечной области. Любой из этих признаков является поводом для срочного обращения к специалисту.

Профилактические осмотры и методы обследования

Следить за состоянием молочных желез необходимо с подросткового возраста. Ежегодные осмотры у гинеколога проводятся начиная с 13 лет и включают пальпацию груди для раннего выявления патологий.

При подозрении на заболевание женщинам до 40 лет назначают ультразвуковое исследование молочных желез и подмышечных лимфатических узлов. После 40 лет основным методом диагностики становится маммография в двух проекциях, которую проводят не реже одного раза в два года. Этот метод позволяет выявлять опухоли и другие изменения на ранних стадиях.

Заболевания груди у мужчин

Проблемы с молочными железами могут возникать и у мужчин, хотя о них говорят реже. Среди возможных патологий — гинекомастия, воспалительные процессы и рак молочной железы, который встречается редко, но отличается агрессивным течением.

Специалист подчёркивает, что откладывать визит к врачу до появления выраженных симптомов недопустимо. Своевременная диагностика остаётся главным условием успешного лечения заболеваний молочной железы у пациентов любого пола, — сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы тело болезнь организм здоровье
Новости Все >
Существо из вечной темноты вышло к берегу: необычная рыба напугала рыбаков Хабаровья
Замена водительских прав по-новому: что изменилось и сколько это стоит в 2026 году
Ухо воспаляется незаметно: причины отита, о которых редко задумываются
После праздников живот бунтует: как мягко восстановить пищеварение у ребёнка
Сигнал, который нельзя заглушать: чем опасна привычка терпеть головную боль
Скидки станут не акцией, а нормой: что начнёт дешеветь уже в 2026 году
Не ждите, пока загорится лампочка: чем опасно ездить с почти пустым бензобаком
Мир без перемирия: какое условие Москва считает ключевым на переговорах в Абу-Даби
Протесты в Иране пошли не по плану: внезапный силовой поворот насторожил власти
Одышка как первый звоночек: на какие болезни может указывать нехватка воздуха
Сейчас читают
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Садоводство, цветоводство
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Гладиолусы растут как на дрожжах: одна инструкция делает их гордостью участка
Садоводство, цветоводство
Гладиолусы растут как на дрожжах: одна инструкция делает их гордостью участка
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Садоводство, цветоводство
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Хищения века: американские чиновники воровали миллиардами бюджетные деньги Любовь Степушова Советская Победа вышла на трассу: для чего в СССР тайно создавали гоночные версии Сергей Милешкин Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Последние материалы
Снести легко — вернуть невозможно: что убивает характер старого дома при ремонте
Хищения века: американские чиновники воровали миллиардами бюджетные деньги
Маленький плод с большой силой: фрукт, который укрепляет защиту организма каждый день
Организм не успевает защититься: чем опасны калории, которые пьют, а не едят
Замена водительских прав по-новому: что изменилось и сколько это стоит в 2026 году
Гниль и сухость отменяются: как чеснок переживает зиму и весну без потери вкуса
Густо и согревающе: грибная солянка по-походному становится фаворитом с первой ложки
С такой шеей иначе не получится: как жирафы на самом деле спят в дикой природе
Драгметаллы рекордно дорожают: к золоту и серебру присоединилась платина
Ухо воспаляется незаметно: причины отита, о которых редко задумываются
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.