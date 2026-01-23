Проверка, которую откладывают зря: что важно знать о здоровье молочных желез

Заболевания молочной железы нередко развиваются незаметно, а первые выраженные симптомы появляются уже на поздних стадиях. При этом своевременная диагностика позволяет не только сохранить здоровье, но и значительно повысить эффективность лечения. О ключевых правилах раннего выявления таких патологий рассказала врач по медицинской профилактике Анастасия Филюшкина.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Анализы и консультация

Почему заболевания груди требуют особого внимания

Молочная железа чувствительна к гормональным колебаниям, которые сопровождают разные этапы жизни женщины. Нарушения гормональной регуляции репродуктивной системы могут приводить к развитию специфических заболеваний, проявляющихся в разные возрастные периоды.

Самым опасным диагнозом остаётся рак молочной железы, частота выявления которого продолжает расти. Одновременно увеличивается и число доброкачественных патологий. По словам специалиста, наиболее распространёнными являются мастопатии, которыми страдают до 60 процентов женщин, преимущественно в возрасте от 30 до 50 лет.

Риск перехода доброкачественных форм

Доброкачественные заболевания молочных желез нельзя считать безобидными. Врач отмечает, что на их фоне злокачественные образования встречаются в три-пять раз чаще. Именно поэтому регулярный контроль состояния груди имеет принципиальное значение.

Раннее выявление патологии повышает шансы на полное выздоровление или достижение стойкой ремиссии. Чем раньше женщина обращается за медицинской помощью, тем шире возможности для щадящего и эффективного лечения.

Самообследование как первый этап диагностики

Одним из базовых методов раннего выявления заболеваний остаётся самообследование. Оно включает осмотр и ощупывание молочных желез, сосков и прилегающих лимфатических узлов. Регулярная практика помогает хорошо знать индивидуальную норму и быстрее замечать изменения.

Самообследование рекомендуется проводить на пятый-седьмой день после менструации, а в период менопаузы — в один и тот же день каждого месяца.

"Главная цель самообследования груди — узнать свою индивидуальную норму", — подчеркнула врач по медицинской профилактике Анастасия Филюшкина.

Симптомы, требующие немедленного визита к врачу

Во время осмотра важно обращать внимание на состояние белья, форму и симметричность груди, кожу и соски, а также на изменения при движении рук. Ощупывание проводится как стоя, так и лёжа, что позволяет выявить даже небольшие уплотнения.

Насторожить должны деформация груди, втяжение кожи или соска, выделения, изменение цвета кожных покровов, появление узлов, боли или припухлостей в подмышечной области. Любой из этих признаков является поводом для срочного обращения к специалисту.

Профилактические осмотры и методы обследования

Следить за состоянием молочных желез необходимо с подросткового возраста. Ежегодные осмотры у гинеколога проводятся начиная с 13 лет и включают пальпацию груди для раннего выявления патологий.

При подозрении на заболевание женщинам до 40 лет назначают ультразвуковое исследование молочных желез и подмышечных лимфатических узлов. После 40 лет основным методом диагностики становится маммография в двух проекциях, которую проводят не реже одного раза в два года. Этот метод позволяет выявлять опухоли и другие изменения на ранних стадиях.

Заболевания груди у мужчин

Проблемы с молочными железами могут возникать и у мужчин, хотя о них говорят реже. Среди возможных патологий — гинекомастия, воспалительные процессы и рак молочной железы, который встречается редко, но отличается агрессивным течением.

Специалист подчёркивает, что откладывать визит к врачу до появления выраженных симптомов недопустимо. Своевременная диагностика остаётся главным условием успешного лечения заболеваний молочной железы у пациентов любого пола, — сообщает ИА "Пенза-Пресс".