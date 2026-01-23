Организм не успевает защититься: чем опасны калории, которые пьют, а не едят

Многие начинают путь к снижению веса с пересмотра рациона, сокращая порции и отказываясь от калорийной пищи. При этом напитки часто остаются вне поля внимания, хотя именно они могут незаметно сводить усилия на нет. О рисках так называемых "жидких" калорий и их влиянии на здоровье рассказала врач по медицинской профилактике Пензенской районной больницы Дарья Курзоватова.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Различные напитки на подносе

Откуда берутся "жидкие" калории

Основными источниками "жидких" калорий остаются сладкие газированные напитки, пакетированные соки, чай и кофе с сахаром, а также алкоголь. В их составе преобладают простые углеводы, которые организм усваивает практически мгновенно. Это приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови и заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина.

По словам специалиста, регулярные скачки сахара создают условия для накопления жировой ткани и постепенно повышают риск развития инсулинорезистентности. При этом человек может не связывать ухудшение самочувствия именно с напитками, воспринимая их как второстепенную часть рациона.

Почему напитки мешают контролю веса

Опасность "жидких" калорий заключается еще и в том, что они не дают ощущения сытости. Врач отмечает, что банка сладкого напитка объемом 330 мл содержит около 150 килокалорий — столько же, сколько небольшой перекус. Однако после такого напитка чувство голода не уменьшается.

В результате лишние калории потребляются незаметно и легко выходят за пределы суточной нормы. Это особенно относится к тем, кто в течение дня регулярно пьёт сладкий чай, кофе или газировку, не учитывая их энергетическую ценность.

Чем заменить сладкие напитки

Полный отказ от напитков невозможен, поскольку организм примерно на 70 процентов состоит из воды и нуждается в регулярном восполнении жидкости. Дарья Курзоватова подчеркивает, что для поддержания здоровья и контроля массы тела важно пересмотреть именно выбор напитков.

"Для поддержания здоровья и контроля веса рекомендуется отказаться от регулярного потребления сладких напитков и заменить их водой, несладким чаем или травяными настоями", — порекомендовала врач по медицинской профилактике Пензенской районной больницы Дарья Курзоватова.

Она также советует добавлять в воду ломтики лимона, огурца или ягоды, чтобы разнообразить вкус без добавления лишнего сахара.

Напитки с максимальной калорийностью

Наибольшее количество калорий, содержат энергетические и газированные напитки, сладкие кофейные смеси, а также пакетированные соки. Существенный вклад в суточную калорийность могут вносить питьевые йогурты и молоко, которые часто воспринимаются как полезные, но при этом употребляются без учета объема.

"Важно понимать, что каждая выпитая чашечка сладкого чая или стакан колы добавляет дополнительные калории, незаметно увеличивая риск развития хронических заболеваний", — отметила Дарья Курзоватова,

Эксперт напоминает, что в условиях изобилия продуктов важно осознанно относиться даже к мелочам, призвав внимательнее следить за своим рационом, сообщает ИА "Пенза-Пресс".