Герпес оказался опаснее, чем думали: как вирус ускоряет старение мозга

Привычная "простуда" на губах может оказаться не таким безобидным явлением, как принято считать. Речь идёт не только о временном дискомфорте, но и о возможных долгосрочных последствиях для мозга, которые проявляются спустя десятилетия.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек с герпесом на лице

Как герпес влияет на мозг

По словам профессора Городского университета Гонконга, биолога и вирусолога Петра Лидского вирус простого герпеса способен преодолевать гематоэнцефалический барьер — защитный механизм, который ограничивает доступ потенциально опасных веществ к мозгу. При хронической инфекции вирус длительное время сохраняется в организме, постепенно воздействуя на иммунные клетки и нейроны.

Это влияние связано с постоянным воспалительным процессом, который не проходит полностью даже в периоды ремиссии. С возрастом воспаление усиливается и начинает играть более заметную роль в развитии возрастных заболеваний, включая нейродегенеративные.

Инфламмэйджинг и риск болезни Альцгеймера

Петр Лидский поясняет, что описанный механизм укладывается в концепцию инфламмэйджинга, или иммуностарения. Она предполагает, что хроническое воспаление ускоряет биологическое старение тканей и органов, в том числе головного мозга.

"Лет 10 назад было показано, что люди, страдающие простудой на губах и не пользующиеся противовирусными препаратами, подвержены более высокому риску болезни Альцгеймера, чем те, кто все же пользуется противовирусными препаратами", — отметил профессор Петр Лидский.

Хронические инфекции и биологический возраст

Влияние хронического воспаления на скорость старения организма подтверждается и исследованиями других инфекций. Учёные отмечают, что постоянная активация иммунной системы отражается на биохимических процессах и ускоряет износ тканей.

Связь инфекций и возрастных заболеваний

По словам вирусолога, совокупность подобных данных указывает на тесную связь между хроническими инфекциями, воспалительными процессами и темпами старения организма. Особенно уязвимой в этом контексте оказывается нервная система.

Герпесвирус, широко распространённый в популяции, становится одним из факторов, который при отсутствии контроля может повышать риски возрастных заболеваний. Это делает вопрос профилактики и своевременной терапии хронических инфекций значимым не только для качества жизни, но и для долгосрочного здоровья мозга. Об этом сообщает Газета. Ru.