Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Герпес оказался опаснее, чем думали: как вирус ускоряет старение мозга

Здоровье

Привычная "простуда" на губах может оказаться не таким безобидным явлением, как принято считать. Речь идёт не только о временном дискомфорте, но и о возможных долгосрочных последствиях для мозга, которые проявляются спустя десятилетия.

Человек с герпесом на лице
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек с герпесом на лице

Как герпес влияет на мозг

По словам профессора Городского университета Гонконга, биолога и вирусолога Петра Лидского вирус простого герпеса способен преодолевать гематоэнцефалический барьер — защитный механизм, который ограничивает доступ потенциально опасных веществ к мозгу. При хронической инфекции вирус длительное время сохраняется в организме, постепенно воздействуя на иммунные клетки и нейроны.

Это влияние связано с постоянным воспалительным процессом, который не проходит полностью даже в периоды ремиссии. С возрастом воспаление усиливается и начинает играть более заметную роль в развитии возрастных заболеваний, включая нейродегенеративные.

Инфламмэйджинг и риск болезни Альцгеймера

Петр Лидский поясняет, что описанный механизм укладывается в концепцию инфламмэйджинга, или иммуностарения. Она предполагает, что хроническое воспаление ускоряет биологическое старение тканей и органов, в том числе головного мозга.

"Лет 10 назад было показано, что люди, страдающие простудой на губах и не пользующиеся противовирусными препаратами, подвержены более высокому риску болезни Альцгеймера, чем те, кто все же пользуется противовирусными препаратами", — отметил профессор Петр Лидский.

Хронические инфекции и биологический возраст

Влияние хронического воспаления на скорость старения организма подтверждается и исследованиями других инфекций. Учёные отмечают, что постоянная активация иммунной системы отражается на биохимических процессах и ускоряет износ тканей.

Связь инфекций и возрастных заболеваний

По словам вирусолога, совокупность подобных данных указывает на тесную связь между хроническими инфекциями, воспалительными процессами и темпами старения организма. Особенно уязвимой в этом контексте оказывается нервная система.

Герпесвирус, широко распространённый в популяции, становится одним из факторов, который при отсутствии контроля может повышать риски возрастных заболеваний. Это делает вопрос профилактики и своевременной терапии хронических инфекций значимым не только для качества жизни, но и для долгосрочного здоровья мозга. Об этом сообщает Газета. Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы мозг вирус болезнь здоровье
Новости Все >
Одышка как первый звоночек: на какие болезни может указывать нехватка воздуха
Денег хватает впритык: россияне всё чаще живут без финансового запаса
Цифровой шпаргалке открыли двери: нейросети незаметно захватили аудитории вузов
Разовое послабление в рационе: когда отклонение от диеты не наносит вреда фигуре
Резервы России резко прибавили: за неделю в копилку пришли $16,6 млрд
Один зуб — минус миллионы лет: в Европе нашли след последней колючей сони
Защита длиной в секунду: эти пароли взламывают быстрее, чем вы успеваете их ввести
Курс вниз, последствия вверх: что доллар по 76 рублей значит для экономики России
Камень, который не хочет лежать спокойно: тайный механизм роста тровантов раскрыт
Поезд превращается в личное пространство: РЖД меняет формат поездок на дальние пути
Сейчас читают
Германия оказалась на грани фатальной зависимости от поставок газа из США
Газ
Германия оказалась на грани фатальной зависимости от поставок газа из США
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Садоводство, цветоводство
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Советская Победа вышла на трассу: для чего в СССР тайно создавали гоночные версии Сергей Милешкин Казахстан меняет структуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Последние материалы
Разовое послабление в рационе: когда отклонение от диеты не наносит вреда фигуре
Оценки за поведение снова в деле: почему эта идея пугает даже спокойных родителей
Брюки из 80-х вернулись без стеснения: этот фасон неожиданно правит весной 2026
Зимний посев ломает привычную рассаду: эти семена растут сами при любой погоде
Линзы на холоде ведут себя коварно: ошибки, которые усиливают сухость глаз
Резервы России резко прибавили: за неделю в копилку пришли $16,6 млрд
Привычка из детства оказалась спорной: почему кровать после сна нуждается в воздухе
Один зуб — минус миллионы лет: в Европе нашли след последней колючей сони
В Германии потребовали вернуть золотой запас из США
Зимой волосы живут между морозилкой и батареей: три шага против сухости и хаоса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.