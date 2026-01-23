Линзы на холоде ведут себя коварно: ошибки, которые усиливают сухость глаз

Мороз усиливает нагрузку на глаза и может стать скрытым испытанием для тех, кто привык к контактным линзам. Зимой даже привычные средства коррекции зрения способны вызывать дискомфорт, если не учитывать влияние холода и сухого воздуха.
Офтальмолог федеральной сети оптик Гузель Гизатулина рассказала, что при низких температурах воздух становится суше, из-за чего влага с поверхности глаз испаряется быстрее. В таких условиях контактные линзы, особенно гидрогелевые, могут усиливать ощущение сухости и стянутости. Это связано с тем, что материал линзы начинает забирать влагу из слёзной плёнки.
Специалист подчёркивает, что мороз сам по себе не является противопоказанием для ношения контактных линз. Однако в холодное время года глазам требуется больше внимания и дополнительный уход. Игнорирование этого может привести к неприятным ощущениям уже после непродолжительной прогулки.
По словам врача, важно заранее подготовить глаза к выходу на улицу и учитывать погодные условия. Это позволяет снизить риск пересыхания слизистой и сохранить комфортное зрение даже в сильный холод. Об этом сообщает tmn. aif.ru.
Офтальмолог рекомендует использовать увлажняющие капли за 15-20 минут до выхода на мороз. Также предпочтение стоит отдавать силикон-гидрогелевым линзам, которые меньше обезвоживают глаза по сравнению с гидрогелевыми аналогами.
Дополнительно важно поддерживать водный баланс организма, регулярно моргать и делать простую гимнастику для глаз, переводя взгляд с близких предметов на дальние. Защитой от ветра и ультрафиолета могут стать солнцезащитные очки с УФ-фильтром.
После прогулки на морозе тревожными сигналами считаются стойкое покраснение глаз, ощущение "песка", жжение, повышенное слезотечение или затуманивание зрения. Эти симптомы могут указывать на начало синдрома сухого глаза или микротравмы роговицы.
В таких ситуациях специалист советует временно отказаться от линз и использовать очки, чтобы снизить нагрузку на глаза. Морозная погода не требует полного отказа от контактной коррекции зрения, но делает внимательное отношение к глазам необходимым условием комфорта.
