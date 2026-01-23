Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Линзы на холоде ведут себя коварно: ошибки, которые усиливают сухость глаз

Здоровье

Мороз усиливает нагрузку на глаза и может стать скрытым испытанием для тех, кто привык к контактным линзам. Зимой даже привычные средства коррекции зрения способны вызывать дискомфорт, если не учитывать влияние холода и сухого воздуха.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему линзы хуже переносятся на морозе

Офтальмолог федеральной сети оптик Гузель Гизатулина рассказала, что при низких температурах воздух становится суше, из-за чего влага с поверхности глаз испаряется быстрее. В таких условиях контактные линзы, особенно гидрогелевые, могут усиливать ощущение сухости и стянутости. Это связано с тем, что материал линзы начинает забирать влагу из слёзной плёнки.

Можно ли носить линзы зимой

Специалист подчёркивает, что мороз сам по себе не является противопоказанием для ношения контактных линз. Однако в холодное время года глазам требуется больше внимания и дополнительный уход. Игнорирование этого может привести к неприятным ощущениям уже после непродолжительной прогулки.

По словам врача, важно заранее подготовить глаза к выходу на улицу и учитывать погодные условия. Это позволяет снизить риск пересыхания слизистой и сохранить комфортное зрение даже в сильный холод. Об этом сообщает tmn. aif.ru.

Правила, которые помогают избежать дискомфорта

Офтальмолог рекомендует использовать увлажняющие капли за 15-20 минут до выхода на мороз. Также предпочтение стоит отдавать силикон-гидрогелевым линзам, которые меньше обезвоживают глаза по сравнению с гидрогелевыми аналогами.

Дополнительно важно поддерживать водный баланс организма, регулярно моргать и делать простую гимнастику для глаз, переводя взгляд с близких предметов на дальние. Защитой от ветра и ультрафиолета могут стать солнцезащитные очки с УФ-фильтром.

Когда линзы лучше снять

После прогулки на морозе тревожными сигналами считаются стойкое покраснение глаз, ощущение "песка", жжение, повышенное слезотечение или затуманивание зрения. Эти симптомы могут указывать на начало синдрома сухого глаза или микротравмы роговицы.

В таких ситуациях специалист советует временно отказаться от линз и использовать очки, чтобы снизить нагрузку на глаза. Морозная погода не требует полного отказа от контактной коррекции зрения, но делает внимательное отношение к глазам необходимым условием комфорта.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
