Привычка из детства оказалась спорной: почему кровать после сна нуждается в воздухе

Утренние привычки могут влиять не только на порядок в доме, но и на самочувствие. Одна из самых автоматических — заправлять кровать сразу после пробуждения — оказалась не такой безобидной. Специалист объяснил, почему с этим действием лучше не торопиться.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Не заправленная кровать

Почему не стоит заправлять кровать сразу

Врач-онколог Владимир Ивашков обратил внимание на простой, но часто игнорируемый момент утреннего быта. По его словам, сразу после сна в постели сохраняется повышенная влажность и тепло, что создаёт комфортную среду для пылевых клещей и других бытовых аллергенов, влияющих на гигиену сна.

"Первое, что стоит сделать после пробуждения, — откинуть одеяло и проветрить комнату", — отмечает врач-онколог Владимир Ивашков.

Если сразу накрыть кровать покрывалом, влага "запирается" внутри. Это не видно глазу, но со временем может отражаться на состоянии дыхательных путей и общем самочувствии, особенно у людей с чувствительным иммунитетом.

Проветривание как простая профилактика

Специалист советует открыть окно хотя бы на несколько минут и оставить постель раскрытой. За это время избыточная влага испаряется, а поверхность матраса успевает остыть. К заправке кровати лучше возвращаться не раньше чем через 20-30 минут.

Такая привычка помогает поддерживать здоровый микроклимат в спальне и снижать влажность воздуха. Особенно это важно зимой, когда помещение проветривается реже, а ошибки в проветривании квартиры могут свести эффект к нулю.

Уход за постельными принадлежностями

Помимо утреннего проветривания, врач напомнил о регулярном уходе за спальным местом. Матрасы рекомендуется периодически пылесосить, чтобы удалять пыль и микрочастицы. Подушки и одеяла, по его словам, желательно сдавать в химчистку примерно раз в год.

Отдельное внимание стоит уделить наматрасникам. Они служат дополнительным защитным слоем, упрощают уход и помогают продлить срок службы матраса, особенно при склонности к аллергическим реакциям. Об этом сообщает "АиФ-Москва".

Плюсы и минусы привычки "не заправлять сразу"

Изменение утреннего ритуала может потребовать времени, но имеет практическое обоснование.

Плюсы:

снижение влажности,

менее благоприятные условия для пылевых клещей,

улучшение гигиены сна.

Минусы:

визуальный беспорядок в спальне после пробуждения.

Советы по уходу за постелью

После пробуждения откиньте одеяло и простыню. Откройте окно для краткого проветривания. Подождите не менее 20-30 минут. Заправляйте кровать после высыхания поверхности.

Популярные вопросы о гигиене сна

Нужно ли проветривать спальню каждый день?

Да, регулярный приток свежего воздуха помогает поддерживать комфортный микроклимат.

Как часто стоит чистить матрас?

Пылесосить матрас рекомендуется раз в 1-2 месяца.

Что практичнее — наматрасник или чехол?

Наматрасник удобнее для регулярной стирки и повседневного ухода.