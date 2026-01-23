Привычка из детства оказалась спорной: почему кровать после сна нуждается в воздухе

Утренние привычки могут влиять не только на порядок в доме, но и на самочувствие. Одна из самых автоматических — заправлять кровать сразу после пробуждения — оказалась не такой безобидной. Специалист объяснил, почему с этим действием лучше не торопиться.
Врач-онколог Владимир Ивашков обратил внимание на простой, но часто игнорируемый момент утреннего быта. По его словам, сразу после сна в постели сохраняется повышенная влажность и тепло, что создаёт комфортную среду для пылевых клещей и других бытовых аллергенов, влияющих на гигиену сна.
"Первое, что стоит сделать после пробуждения, — откинуть одеяло и проветрить комнату", — отмечает врач-онколог Владимир Ивашков.
Если сразу накрыть кровать покрывалом, влага "запирается" внутри. Это не видно глазу, но со временем может отражаться на состоянии дыхательных путей и общем самочувствии, особенно у людей с чувствительным иммунитетом.
Специалист советует открыть окно хотя бы на несколько минут и оставить постель раскрытой. За это время избыточная влага испаряется, а поверхность матраса успевает остыть. К заправке кровати лучше возвращаться не раньше чем через 20-30 минут.
Такая привычка помогает поддерживать здоровый микроклимат в спальне и снижать влажность воздуха. Особенно это важно зимой, когда помещение проветривается реже, а ошибки в проветривании квартиры могут свести эффект к нулю.
Помимо утреннего проветривания, врач напомнил о регулярном уходе за спальным местом. Матрасы рекомендуется периодически пылесосить, чтобы удалять пыль и микрочастицы. Подушки и одеяла, по его словам, желательно сдавать в химчистку примерно раз в год.
Отдельное внимание стоит уделить наматрасникам. Они служат дополнительным защитным слоем, упрощают уход и помогают продлить срок службы матраса, особенно при склонности к аллергическим реакциям. Об этом сообщает "АиФ-Москва".
Изменение утреннего ритуала может потребовать времени, но имеет практическое обоснование.
