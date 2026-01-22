Зрение под ударом: как нарушение гигиены линз приводит к тяжёлым поражениям глаз

Вода из-под крана может угрожать зрению не меньше, чем видимые травмы — если она используется с контактными линзами без соблюдения элементарных правил гигиены. Такая опасность существует из-за редкого, но тяжёлого заболевания глаз, о котором рассказала офтальмолог — и этот риск особенно актуален для тех, кто пренебрегает рекомендациями по уходу за линзами.

Что такое акантамебный кератит

Акантамебный кератит — это серьёзное инфекционное поражение роговицы, вызываемое амебой Acanthamoeba, которая повсеместно присутствует в окружающей среде — в воде, почве и даже климатических системах. Эти микроорганизмы особенно опасны, потому что устойчивы к стандартным дезинфицирующим средствам и способны разрушать клетки роговицы, что делает лечение длительным и сложным.

В пресс-службе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова уточнили, что при несвоевременном обращении к врачу инфекция может привести к потере зрения. Ношение контактных линз при нарушении гигиены лишь увеличивает риск заражения: линзы становятся переносчиками возбудителя, облегчают его размножение и вторжение через микроповреждения роговицы.

Основные ошибки пользователей линз

Главной причиной акантамебного кератита у владельцев контактных линз становится вода. Использование водопроводной воды для промывания линз или контейнера, контакт линз с водой во время умывания, душа или плавания создают прямой путь для инфекции. Даже мельчайшие капли воды, содержащие амёб, могут оказаться опасными.

Кроме того, риск повышается при нарушении режима ношения: сне линз остаётся в глазу дольше положенного, используются просроченные растворы, а контейнер для хранения очищается недостаточно тщательно. Игнорирование первых тревожных симптомов — сильной боли, покраснения, светобоязни, ощущения инородного тела — тоже усугубляет ситуацию, поскольку задержка обращения к специалисту усложняет диагностику и лечение.

Как избежать риска

Чтобы защитить глаза, офтальмологи рекомендуют придерживаться простых, но эффективных правил гигиены. Прежде всего, необходимо тщательно мыть руки перед тем, как прикасаться к линзам или их контейнеру — это снижает вероятность переноса микроорганизмов на поверхность линз.

Для очистки и хранения линз следует использовать только специализированные стерильные растворы, а не обычную воду. Контейнер для линз нужно менять регулярно, не допуская накопления остатков раствора и загрязнений. Важно также строго соблюдать режим ношения, не пропускать плановые осмотры у офтальмолога и обязательно снимать линзы перед контактом с водой, будь то умывание или купание.