Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Зрение под ударом: как нарушение гигиены линз приводит к тяжёлым поражениям глаз

Здоровье

Вода из-под крана может угрожать зрению не меньше, чем видимые травмы — если она используется с контактными линзами без соблюдения элементарных правил гигиены. Такая опасность существует из-за редкого, но тяжёлого заболевания глаз, о котором рассказала офтальмолог — и этот риск особенно актуален для тех, кто пренебрегает рекомендациями по уходу за линзами.

Очистка линз под водой
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Очистка линз под водой

Что такое акантамебный кератит

Акантамебный кератит — это серьёзное инфекционное поражение роговицы, вызываемое амебой Acanthamoeba, которая повсеместно присутствует в окружающей среде — в воде, почве и даже климатических системах. Эти микроорганизмы особенно опасны, потому что устойчивы к стандартным дезинфицирующим средствам и способны разрушать клетки роговицы, что делает лечение длительным и сложным.

В пресс-службе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова уточнили, что при несвоевременном обращении к врачу инфекция может привести к потере зрения. Ношение контактных линз при нарушении гигиены лишь увеличивает риск заражения: линзы становятся переносчиками возбудителя, облегчают его размножение и вторжение через микроповреждения роговицы.

Основные ошибки пользователей линз

Главной причиной акантамебного кератита у владельцев контактных линз становится вода. Использование водопроводной воды для промывания линз или контейнера, контакт линз с водой во время умывания, душа или плавания создают прямой путь для инфекции. Даже мельчайшие капли воды, содержащие амёб, могут оказаться опасными.

Кроме того, риск повышается при нарушении режима ношения: сне линз остаётся в глазу дольше положенного, используются просроченные растворы, а контейнер для хранения очищается недостаточно тщательно. Игнорирование первых тревожных симптомов — сильной боли, покраснения, светобоязни, ощущения инородного тела — тоже усугубляет ситуацию, поскольку задержка обращения к специалисту усложняет диагностику и лечение.

Как избежать риска

Чтобы защитить глаза, офтальмологи рекомендуют придерживаться простых, но эффективных правил гигиены. Прежде всего, необходимо тщательно мыть руки перед тем, как прикасаться к линзам или их контейнеру — это снижает вероятность переноса микроорганизмов на поверхность линз.

Для очистки и хранения линз следует использовать только специализированные стерильные растворы, а не обычную воду. Контейнер для линз нужно менять регулярно, не допуская накопления остатков раствора и загрязнений. Важно также строго соблюдать режим ношения, не пропускать плановые осмотры у офтальмолога и обязательно снимать линзы перед контактом с водой, будь то умывание или купание — сообщает tagilcity.ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы глаза зрение организм инфекция здоровье
Новости Все >
Автосалоны не опустели, несмотря на ценовой шок: сработал скрытый рычаг
Падение с Эйфелевой башни оказалось саратовским: история одного рискованного селфи
Без очередей и анкет: безвиз сулит взрывной рост поездок между Россией и Азией
Тбилиси, море и горы сработали: турпоток из России резко усилил позиции Грузии
Закон пошёл по реке: на Амуре отказались от правил, которые годами вызывали споры
Медведев снова непоколебим: серия матчей показывает его настоящую форму
Жизнь здесь и сейчас побеждает: как первый взнос на ипотеку тонет в бытовых расходах
Автомобиль перестал быть хобби: счета за владение растут быстрее, чем ожидалось
Когда сенсоры молчат: функции зеркал заднего вида, о которых не говорят в автошколе
Европа платит, конвейеры не остывают: автопром Турции принёс неожиданные миллиарды
Сейчас читают
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Недвижимость
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Недвижимость
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Садоводство, цветоводство
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Казахстан меняет сруктуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Почему западные страны не могут отказаться от российского урана
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Последние материалы
Волосы замораживают, а они становятся живыми и гладкими без утюжков
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Падение с Эйфелевой башни оказалось саратовским: история одного рискованного селфи
Украшения без промахов: простой принцип, который работает в любой ситуации
Без очередей и анкет: безвиз сулит взрывной рост поездок между Россией и Азией
Рынок без приватности: персональные данные меняют баланс рынка сегодня
Зима ещё спит, а урожай уже стартовал: что стоит посеять на подоконнике в январе
Ресницы без туши, но с кукольным эффектом: этот приём меняет взгляд за 10 секунд
Три буквы на панели спасают жизнь: пока водитель сомневается, машина действует
Тбилиси, море и горы сработали: турпоток из России резко усилил позиции Грузии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.