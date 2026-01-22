Голова болит не просто так: что может скрываться за привычными симптомами

Резкая, нарастающая или привычно давящая боль в голове редко возникает "просто так". За этим симптомом могут стоять процессы, которые напрямую влияют на качество жизни и в отдельных случаях создают угрозу для здоровья.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сильная головная боль

Когда боль перестает быть эпизодом

Длительная головная боль, по словам специалиста, не является самостоятельным заболеванием. Она выступает сигналом организма, который требует расшифровки и медицинской оценки. Без лечения такой симптом способен изменить свой характер и стать постоянным спутником.

"Эпизодическая боль может превратиться в хроническую ежедневную, что резко снижает качество жизни, работоспособность и способствует развитию тревоги и депрессии", — пояснила врач-терапевт Зарема Тен.

На фоне хронической боли нередко развиваются сопутствующие нарушения. Врач отмечает ухудшение памяти и снижение концентрации внимания, что особенно заметно при длительных умственных нагрузках и стрессах.

Связь с сердечно-сосудистыми рисками

Отдельного внимания требует связь головной боли с сосудистыми событиями. По словам эксперта, в медицинской практике рассматривается корреляция между мигренью с аурой и повышенным риском ишемического инсульта. Однако такие выводы требуют индивидуального подхода и контроля факторов риска.

Речь идет о показателях артериального давления, наличии вредных привычек и общем состоянии сердечно-сосудистой системы. Все это должно оцениваться врачом, а не оставаться без внимания пациента. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Признаки, требующие срочной помощи

Головная боль редко бывает единственным симптомом серьезного заболевания, но ее особенности могут многое сказать о причине. Зарема Тен перечисляет ситуации, при которых требуется немедленное обращение за медицинской помощью.

Речь идет о впервые возникшей чрезвычайно сильной боли, которая не сравнима с прежними ощущениями, а также о симптоме, который усиливается с течением времени или меняет привычную локализацию. Настораживает и боль, резко усиливающаяся при кашле, чихании или физическом напряжении, что может указывать на повышение внутричерепного давления.

Тревожные симптомы и возможные причины

Особую опасность представляют случаи, когда головная боль сопровождается неврологическим дефицитом. К таким признакам относятся слабость или онемение конечностей, асимметрия лица, нарушения речи и двоение в глазах. Эти симптомы могут указывать на инсульт или объемные процессы в головном мозге.

Также врач обращает внимание на сочетание боли с высокой температурой и ригидностью затылочных мышц, что характерно для менингита или энцефалита. В клинической практике различают первичные и вторичные головные боли. Вторичные могут быть связаны с артериальной гипертензией, последствиями инсульта, опухолями мозга, инфекциями, патологиями шейного отдела позвоночника, приемом или отменой лекарств, а также невралгиями.