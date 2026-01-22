Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Голова болит не просто так: что может скрываться за привычными симптомами

Здоровье

Резкая, нарастающая или привычно давящая боль в голове редко возникает "просто так". За этим симптомом могут стоять процессы, которые напрямую влияют на качество жизни и в отдельных случаях создают угрозу для здоровья.

Сильная головная боль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сильная головная боль

Когда боль перестает быть эпизодом

Длительная головная боль, по словам специалиста, не является самостоятельным заболеванием. Она выступает сигналом организма, который требует расшифровки и медицинской оценки. Без лечения такой симптом способен изменить свой характер и стать постоянным спутником.

"Эпизодическая боль может превратиться в хроническую ежедневную, что резко снижает качество жизни, работоспособность и способствует развитию тревоги и депрессии", — пояснила врач-терапевт Зарема Тен.

На фоне хронической боли нередко развиваются сопутствующие нарушения. Врач отмечает ухудшение памяти и снижение концентрации внимания, что особенно заметно при длительных умственных нагрузках и стрессах.

Связь с сердечно-сосудистыми рисками

Отдельного внимания требует связь головной боли с сосудистыми событиями. По словам эксперта, в медицинской практике рассматривается корреляция между мигренью с аурой и повышенным риском ишемического инсульта. Однако такие выводы требуют индивидуального подхода и контроля факторов риска.

Речь идет о показателях артериального давления, наличии вредных привычек и общем состоянии сердечно-сосудистой системы. Все это должно оцениваться врачом, а не оставаться без внимания пациента. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Признаки, требующие срочной помощи

Головная боль редко бывает единственным симптомом серьезного заболевания, но ее особенности могут многое сказать о причине. Зарема Тен перечисляет ситуации, при которых требуется немедленное обращение за медицинской помощью.

Речь идет о впервые возникшей чрезвычайно сильной боли, которая не сравнима с прежними ощущениями, а также о симптоме, который усиливается с течением времени или меняет привычную локализацию. Настораживает и боль, резко усиливающаяся при кашле, чихании или физическом напряжении, что может указывать на повышение внутричерепного давления.

Тревожные симптомы и возможные причины

Особую опасность представляют случаи, когда головная боль сопровождается неврологическим дефицитом. К таким признакам относятся слабость или онемение конечностей, асимметрия лица, нарушения речи и двоение в глазах. Эти симптомы могут указывать на инсульт или объемные процессы в головном мозге.

Также врач обращает внимание на сочетание боли с высокой температурой и ригидностью затылочных мышц, что характерно для менингита или энцефалита. В клинической практике различают первичные и вторичные головные боли. Вторичные могут быть связаны с артериальной гипертензией, последствиями инсульта, опухолями мозга, инфекциями, патологиями шейного отдела позвоночника, приемом или отменой лекарств, а также невралгиями.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы инсульт здоровье головная боль
Новости Все >
Кислотный пилинг как путь к молодости: как обновление кожи может обернуться ожогами
Несколько собственников, одна квартира: как не попасть в юридическую ловушку
Поющие струны души: в Цыганском театре Ромэн отметят юбилейный, сотый показ спектакля
24 января на сцене Театра в Хамовниках представят комедию нравов
Личная переписка стала достоянием публики: чем грозит публикация чужих сообщений
Питомец не подходит к миске с водой: когда отсутствие жажды становится опасным
Скрытая причина потери уверенности: что на самом деле происходит с самооценкой
План Б для человечества: в вечной мерзлоте создали хранилище климатической истории
Школы снова хотят оценивать поведение — почему это может взорвать атмосферу в классах
Ресторанный рынок сжимается: почему россияне все реже выбирают столик
Сейчас читают
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Авто
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Еда и рецепты
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе
Казахстан меняет сруктуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Последние материалы
Без таблеток и операций: как советские гимнастки сохраняли крепкие колени
Сетка больше не прозрачная: простой апгрейд превращает забор в 3D-штакетник
План был прост — туда и обратно: Ярославская область нашла чем задержать туристов
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Пресс можно не качать: 3 упражнения формируют плоский живот безопасно
Цветы без капризов и разочарований: комнатные растения, которые цветут у новичков
Обычная вода портит пельмени: один ингредиент делает их в разы вкуснее
Январь кажется мёртвым сезоном, но именно сейчас клубника решает судьбу урожая
Кислотный пилинг как путь к молодости: как обновление кожи может обернуться ожогами
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.