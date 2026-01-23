Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Три вида мяса — три сценария для организма: что скрывается за привычным вкусом

Здоровье

Мясо остаётся одним из ключевых продуктов в рационе, но споры о его пользе не утихают годами. Одни считают свинину слишком жирной, другие опасаются говядины, третьи обходят стороной баранину. Между тем медицина смотрит на эти продукты гораздо спокойнее и прагматичнее.

Мясо
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Мясо

Как врачи оценивают разные виды красного мяса

С точки зрения медицины говядина, баранина и свинина относятся к одной категории — красное мясо. Специалисты редко противопоставляют их друг другу, поскольку серьёзных исследований, сравнивающих эти продукты напрямую, немного. Гораздо чаще речь идёт об общем влиянии красного мяса на организм, а не о различиях между отдельными видами.

Если рассматривать аминокислотный состав, принципиальной разницы между этими видами мяса нет. Они одинаково хорошо обеспечивают организм незаменимыми аминокислотами, необходимыми для работы мышц, иммунной системы и восстановления тканей.

Белок, вода и соединительная ткань

По содержанию белка свинина действительно уступает говядине и баранине. Даже постные куски свинины содержат его на несколько процентов меньше. Причина в том, что в свинине больше внутримышечного жира и воды — последняя может составлять свыше 80% массы мышечной ткани.

Важную роль играет и количество соединительной ткани. Чем больше в мясе коллагена, тем оно жёстче, хуже переваривается и тем слабее усваиваются железо, аминокислоты и витамины. Именно поэтому мясо молодых животных, например телятина, считается наиболее щадящим для пищеварения и чаще рекомендуются в рамках сбалансированного здорового питания.

Жиры: не всё так однозначно

Свинину часто критикуют за жирность, и формально это оправдано — жира в ней действительно больше. Однако качество этих жиров нередко оказывается выше, чем принято думать. В свином жире меньше насыщенных жирных кислот и больше моно- и полиненасыщенных, включая олеиновую кислоту, близкую по составу к жирам растительного происхождения. По этой причине его нередко сравнивают с подходами, которые обсуждаются при выборе между оливковым и подсолнечным маслом.

Бараний жир, напротив, считается самым тяжёлым для переваривания. Его не рекомендуют при заболеваниях желчного пузыря, так как он может спровоцировать обострение. Говяжий жир занимает промежуточное положение.

При этом у жира жвачных животных есть особенность, которой лишена свинина.

"Они синтезируются в желудке жвачных животных, но только если их кормят свежей скошенной травой или на пастбище, — говорит кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов.

Витамин B12 и микроэлементы

Говядина и баранина выигрывают по содержанию витамина B12. У жвачных животных он дополнительно синтезируется бактериями в особом отделе желудка — рубце. В свинине этого витамина почти вдвое меньше, что важно учитывать людям с риском дефицита и тем, кто уже сталкивался с вопросами правильного приёма витамина B12. Об этом сообщает АиФ.

Сравнение говядины, баранины и свинины

Если обобщить медицинский взгляд, говядина и баранина богаче белком, железом и витамином B12. Свинина калорийнее и содержит больше жира, но при этом её жиры мягче и легче усваиваются. Выбор зависит не столько от вида мяса, сколько от возраста животного, части туши и способа приготовления.

Плюсы и минусы разных видов мяса

Каждый вариант имеет свои сильные и слабые стороны. Говядина подходит тем, кому важен белок и железо, баранина ценится за специфический состав жиров, а свинина выигрывает по вкусу и мягкости, но требует умеренности. Врачи сходятся во мнении, что ключевым фактором остаётся баланс и размер порций.

Советы по выбору мяса

  1. Выбирайте постные куски независимо от вида мяса.
  2. Отдавайте предпочтение мясу молодых животных.
  3. Используйте щадящие способы приготовления — запекание, тушение, варку.
  4. Сочетайте мясо с овощами и источниками клетчатки для лучшего усвоения.

Популярные вопросы о пользе мяса

Что полезнее при анемии?

Говядина и баранина за счёт железа и витамина B12.

Какое мясо легче переваривается?

Мясо молодых животных и постные куски, особенно телятина.

Нужно ли полностью исключать свинину?

Нет, при умеренном употреблении и правильном выборе она может быть частью рациона.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы мясо питание витамины организм здоровье
Новости Все >
Автосалоны не опустели, несмотря на ценовой шок: сработал скрытый рычаг
Падение с Эйфелевой башни оказалось саратовским: история одного рискованного селфи
Без очередей и анкет: безвиз сулит взрывной рост поездок между Россией и Азией
Тбилиси, море и горы сработали: турпоток из России резко усилил позиции Грузии
Закон пошёл по реке: на Амуре отказались от правил, которые годами вызывали споры
Медведев снова непоколебим: серия матчей показывает его настоящую форму
Жизнь здесь и сейчас побеждает: как первый взнос на ипотеку тонет в бытовых расходах
Автомобиль перестал быть хобби: счета за владение растут быстрее, чем ожидалось
Когда сенсоры молчат: функции зеркал заднего вида, о которых не говорят в автошколе
Европа платит, конвейеры не остывают: автопром Турции принёс неожиданные миллиарды
Сейчас читают
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Садоводство, цветоводство
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Недвижимость
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Казахстан меняет сруктуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Почему западные страны не могут отказаться от российского урана
Почему западные страны не могут отказаться от российского урана
Последние материалы
Мясной рулет, который готовится сам: минимум усилий — максимум вкуса и аплодисментов
Изумруд под ногами всё лето: этот почвопокровник создаёт эффект 3D-сада
Эффект мрамора — без стройки: новая альтернатива захватывает ванные комнаты
Зима — лучшее время для удачного урожая: план участка, который меняет весь сезон
Экономно, быстро, сытно: запеканка, которая выручает даже в самый голодный вечер
Европа ударила по украинской металлургии
Верхняя одежда стала главным героем: как в 2026 обновляют пальто без шопинга
Мылись — и стали здоровее: странная привычка животных работает лучше лекарств
Неочевидное направление выходного дня: город, где Россия ощущается по-настоящему
Привычный старт дня скрывает сбой: организм запускается как аварийная система
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.