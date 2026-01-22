Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Холод находит лазейку не через куртку: именно эта обувь делает мороз злым

Здоровье

Сильные морозы — это испытание не только для транспорта и городской инфраструктуры, но и для организма человека. Неправильно подобранная одежда и обувь могут привести к переохлаждению даже при недолгой прогулке. Врачи напоминают, что особенно уязвимы в холод ноги и руки.

Зимняя обувь
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Зимняя обувь

Почему обувь решает всё в мороз

В морозную погоду именно обувь играет ключевую роль в сохранении тепла. Она должна быть с толстой и высокой подошвой, которая изолирует стопу от холодного асфальта и снега. Не менее важно, чтобы обувь была свободной и не сдавливала ногу, иначе нарушается кровообращение, что повышает риск переохлаждения и обморожения.

"Обувь должна быть с толстой и высокой подошвой, она также должна быть свободной", — отметил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Такие требования особенно актуальны для людей, которые проводят на улице много времени или передвигаются пешком. Сдавленные ступни быстрее теряют тепло, даже если обувь выглядит тёплой.

Какие носки помогают сохранить тепло

Отдельное внимание специалист советует уделить носкам. Материал напрямую влияет на теплообмен и комфорт при низких температурах. Хлопчатобумажные носки лучше отводят влагу, не создавая эффекта сырости внутри обуви, тогда как синтетика может ускорять охлаждение ног и усиливать ощущение холода.

"Носки должны быть хлопчатобумажными, чтобы отводить влагу. Синтетические варианты задерживают воду и приводят к быстрой потере тепла, ступни начнут охлаждаться и мёрзнуть", — сообщил Андрей Кондрахин.

Повышенная влажность внутри обуви делает организм более уязвимым, особенно при длительных прогулках или резких перепадах температуры.

Защита рук и головы в холода

В морозную погоду врач рекомендует отказаться от тонких аксессуаров. Варежки, по его словам, сохраняют тепло лучше перчаток, поскольку пальцы находятся вместе и согревают друг друга. Дополнительную защиту обеспечивают шерстяной шарф и тёплая шапка, что особенно важно при ветре, когда возрастает риск переохлаждения.

Такая экипировка помогает снизить нагрузку на сосуды и поддерживать комфортную температуру тела даже при сильных морозах.

Сравнение: варежки и перчатки в мороз

Варежки удерживают тепло эффективнее за счёт меньшей площади охлаждения и общего воздушного пространства для пальцев. Перчатки удобнее в повседневных ситуациях, но в сильный мороз быстрее пропускают холод. При температуре ниже -15 градусов специалисты советуют выбирать варежки, особенно пожилым людям, сообщает RT.

Советы по выбору одежды в сильный мороз

  1. Выбирайте обувь с толстой подошвой и запасом по размеру.
  2. Используйте хлопчатобумажные или шерстяные носки.
  3. Отдавайте предпочтение варежкам при сильном холоде.
  4. Защищайте шею и голову от ветра.
  5. Сокращайте время прогулок при экстремально низких температурах.

Популярные вопросы о защите от мороза

Какая обувь лучше всего подходит для сильных морозов?

Модели с толстой подошвой, утеплённой стелькой и свободной посадкой.

Можно ли носить синтетические носки зимой?

Нежелательно, так как они удерживают влагу и ускоряют охлаждение стоп.

Сколько времени безопасно гулять в мороз пожилым людям?

Врачи рекомендуют ограничиваться 15-20 минутами, чтобы снизить нагрузку на организм.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы зима тело обувь одежда организм здоровье
Новости Все >
Миллион долларов за голос избирателя: Трамп превращает гренландцев в разменную монету
Арктике не удалось запереть белух во льдах: одна стратегия удержала гены в движении
СНТ под прицелом: как утечка данных превратила вашу дачу в поле для кибератаки
Из нулевых — в 2026-й: забытый оттенок денима вернулся и меняет привычные правила
Реформа или развал: что на самом деле происходит с получением водительских прав
Жизнь нашла лазейку в аду: как экосистема Турфан-Хами выдержала конец света
Красный корень без рекламы: суперпродукт работает для сердца лучше аптечных добавок
Льготы уходят со сцены: рынок недвижимости готовится жить без прежних костылей
Ёлочный страх рассыпается как хвоя: найдены настоящие места зимовки клещей в тайге
Блеск промышленного металла обманчив: медь уже сказала всё о своей цене и росте
Сейчас читают
В Бретани нашли замок XIV века под зданием старинного отеля — Sciencepost
Наука и техника
В Бретани нашли замок XIV века под зданием старинного отеля — Sciencepost
Томаты Алсу формируют плоды массой до 800 г
Садоводство, цветоводство
Томаты Алсу формируют плоды массой до 800 г
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин Путин в Совете мира Трампа: Россия готова рискнуть? Любовь Степушова Может ли время дергаться? Физики проверили гипотезу гравитационного шума Александр Рощин
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Последние материалы
Из нулевых — в 2026-й: забытый оттенок денима вернулся и меняет привычные правила
Зима кусает первой: ошибки, которые оставляют собаку без защиты на морозе
Реформа или развал: что на самом деле происходит с получением водительских прав
Запад не может отказаться от российского урана. Хотя делает вид, что очень хочет
Макияж с эффектом инея: этот блеск для губ из 90-х работает как оптический трюк
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Королева без капризов: этот цветок не уступает розам в красоте и не требует ухода
Соль для посудомоечных машин влияет на появление разводов и налёта на посуде
Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах
Жизнь нашла лазейку в аду: как экосистема Турфан-Хами выдержала конец света
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.