Холод находит лазейку не через куртку: именно эта обувь делает мороз злым

Сильные морозы — это испытание не только для транспорта и городской инфраструктуры, но и для организма человека. Неправильно подобранная одежда и обувь могут привести к переохлаждению даже при недолгой прогулке. Врачи напоминают, что особенно уязвимы в холод ноги и руки.

Почему обувь решает всё в мороз

В морозную погоду именно обувь играет ключевую роль в сохранении тепла. Она должна быть с толстой и высокой подошвой, которая изолирует стопу от холодного асфальта и снега. Не менее важно, чтобы обувь была свободной и не сдавливала ногу, иначе нарушается кровообращение, что повышает риск переохлаждения и обморожения.

"Обувь должна быть с толстой и высокой подошвой, она также должна быть свободной", — отметил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Такие требования особенно актуальны для людей, которые проводят на улице много времени или передвигаются пешком. Сдавленные ступни быстрее теряют тепло, даже если обувь выглядит тёплой.

Какие носки помогают сохранить тепло

Отдельное внимание специалист советует уделить носкам. Материал напрямую влияет на теплообмен и комфорт при низких температурах. Хлопчатобумажные носки лучше отводят влагу, не создавая эффекта сырости внутри обуви, тогда как синтетика может ускорять охлаждение ног и усиливать ощущение холода.

"Носки должны быть хлопчатобумажными, чтобы отводить влагу. Синтетические варианты задерживают воду и приводят к быстрой потере тепла, ступни начнут охлаждаться и мёрзнуть", — сообщил Андрей Кондрахин.

Повышенная влажность внутри обуви делает организм более уязвимым, особенно при длительных прогулках или резких перепадах температуры.

Защита рук и головы в холода

В морозную погоду врач рекомендует отказаться от тонких аксессуаров. Варежки, по его словам, сохраняют тепло лучше перчаток, поскольку пальцы находятся вместе и согревают друг друга. Дополнительную защиту обеспечивают шерстяной шарф и тёплая шапка, что особенно важно при ветре, когда возрастает риск переохлаждения.

Такая экипировка помогает снизить нагрузку на сосуды и поддерживать комфортную температуру тела даже при сильных морозах.

Сравнение: варежки и перчатки в мороз

Варежки удерживают тепло эффективнее за счёт меньшей площади охлаждения и общего воздушного пространства для пальцев. Перчатки удобнее в повседневных ситуациях, но в сильный мороз быстрее пропускают холод. При температуре ниже -15 градусов специалисты советуют выбирать варежки, особенно пожилым людям, сообщает RT.

Советы по выбору одежды в сильный мороз

Выбирайте обувь с толстой подошвой и запасом по размеру. Используйте хлопчатобумажные или шерстяные носки. Отдавайте предпочтение варежкам при сильном холоде. Защищайте шею и голову от ветра. Сокращайте время прогулок при экстремально низких температурах.

Популярные вопросы о защите от мороза

Какая обувь лучше всего подходит для сильных морозов?

Модели с толстой подошвой, утеплённой стелькой и свободной посадкой.

Можно ли носить синтетические носки зимой?

Нежелательно, так как они удерживают влагу и ускоряют охлаждение стоп.

Сколько времени безопасно гулять в мороз пожилым людям?

Врачи рекомендуют ограничиваться 15-20 минутами, чтобы снизить нагрузку на организм.