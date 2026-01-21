Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Один глоток из бассейна — и организм даёт сбой: энтеровирус бьёт по печени и нервам

Здоровье

Риск подхватить вирус на отдыхе может оказаться выше, чем кажется на первый взгляд, особенно если речь идет о популярных туристических направлениях и бассейнах при отелях. Истории о внезапных заболеваниях после купания регулярно появляются в новостях, и одна из них недавно привлекла внимание специалистов.

Девушка в бассейне
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Где и как происходит заражение

Поводом для обсуждения стал случай с 24-летним россиянином, который во время отдыха на Пхукете несколько дней купался в бассейне отеля. Спустя короткое время у него поднялась температура, появилось общее недомогание, а затем тело покрылось сыпью. Позже выяснилось, что причиной стала энтеровирусная инфекция.

По словам врача-инфекциониста Красногорской больницы здравоохранения Московской области Натальи Турской, энтеровирусы относятся к высококонтагиозным инфекциям. Они передаются фекально-оральным и контактно-бытовым путями, а заражение возможно в местах общего пользования, включая бассейны, при несоблюдении санитарных норм.

Чем опасен энтеровирус

Энтеровирусная инфекция не ограничивается кратковременным недомоганием. Заболевание может протекать с различными симптомами — от сыпи и боли в горле до выраженной слабости и лихорадки. При этом последствия в ряде случаев бывают значительно серьезнее.

"Основная опасность заключается в возможности сохранения: обезвоживание, поражение нервной системы, сердечно-сосудистые и печеночные нарушения, особенно у детей и лиц с ослабленным иммунитетом", — пояснила врач-инфекционист Красногорской больницы здравоохранения МО Наталья Турская.

Почему бассейны требуют особого внимания

Специалист уточнила, что риск заражения присутствует не в каждом бассейне. Современные системы фильтрации и регулярная хлорная обработка воды существенно снижают вероятность распространения инфекции. Однако при нарушении санитарных требований бассейн может стать источником заражения, особенно если вода попадает в рот или контактирует с поврежденной кожей.

Врач также подчеркнула, что особую осторожность следует проявлять в местах с мутной водой и признаками неисправной фильтрации. Именно такие условия создают благоприятную среду для циркуляции вирусов.

Меры профилактики во время купания

Для снижения риска заражения Наталья Турская рекомендует соблюдать базовые правила гигиены. К ним относится отказ от заглатывания воды, обязательный душ до и после купания, тщательное мытье рук и контроль состояния кожи. Людям с сыпью или открытыми ранами, по словам врача, от посещения бассейнов лучше воздержаться.

Эти меры особенно важны для детей и людей с ослабленным иммунитетом, поскольку именно они чаще сталкиваются с тяжелым течением энтеровирусной инфекции и ее осложнениями — интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы тело инфекция здоровье организм профилактика
