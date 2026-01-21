Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Зимой не хватает самого важного: где прячется клетчатка в холодный сезон

Здоровье

Зимой рацион меняется почти незаметно, но последствия ощущаются быстро — снижается уровень энергии, нарушается пищеварение, появляется постоянное чувство тяжести. Свежих овощей становится меньше, а тёплые и сытные блюда постепенно вытесняют клетчатку из меню. Между тем пищевые волокна остаются важным элементом питания независимо от сезона. Об этом сообщает "Чемпионат".

Почему зимой возникает дефицит клетчатки

В холодное время года мы чаще выбираем выпечку, полуфабрикаты и калорийные блюда, а количество сырых овощей и зелени заметно сокращается. При этом уровень физической активности тоже снижается, что дополнительно влияет на работу пищеварительной системы.

"Зимой мы почти всегда получаем меньше клетчатки, чем необходимо организму. Дополнительную роль играет и образ жизни: в зимний период мы меньше двигаемся, чаще выбираем мучное, сладкое и полуфабрикаты, реже — салаты и сырые овощи", — отмечает специалист по питанию медиаплатформы Food. ru Алёна Сычевская.

Эксперты рекомендуют получать 20-25 г клетчатки в сутки, что соответствует примерно 400-450 г овощей и зелени. На практике зимой этот показатель часто падает до 10-15 г, и дефицит становится постоянным.

Зачем организму клетчатка в холодный сезон

Пищевые волокна важны не только для регулярной работы кишечника. Они поддерживают баланс микробиоты, помогают контролировать аппетит и сглаживают скачки уровня сахара в крови. Зимой, когда рацион становится плотнее, клетчатка снижает нагрузку на пищеварение и помогает дольше сохранять чувство сытости.

Кроме того, достаточное количество пищевых волокон способствует более стабильному уровню энергии в течение дня, что особенно актуально при коротком световом дне и общей сезонной усталости.

Крупы и бобовые — основа зимнего рациона

Клетчатка — это не только овощи. Крупы и бобовые считаются одним из самых надёжных источников пищевых волокон зимой. Они доступны круглый год, хорошо хранятся и легко вписываются в повседневное меню.

Так, порция варёной чечевицы (около 200 г) содержит до 15 г клетчатки. Фасоль даёт в среднем 11-15 г в зависимости от сорта, а перловка и ячмень обеспечивают примерно 6 г на 100 г готового продукта. Эти продукты особенно полезны, когда в рационе много мяса и сытных блюд.

Зимние овощи и заморозка

Даже при ограниченном выборе свежих овощей можно поддерживать нужный уровень клетчатки. Корнеплоды — свёкла, морковь, репа — сохраняют пищевые волокна при варке и запекании, давая в среднем 3-4 г на порцию.

Белокочанная капуста подходит как для салатов, так и для тушения. Хорошим решением становятся и замороженные овощи: брокколи, цветная капуста, шпинат. В 200 г таких смесей обычно содержится 4-6 г клетчатки, а современные технологии заморозки позволяют сохранить их питательную ценность.

Семена и орехи как дополнение

Семена льна, чиа или подсолнечника добавляют 2-4 г клетчатки всего в одной столовой ложке. Небольшая горсть миндаля или грецких орехов даёт ещё около 3-4 г. Их удобно добавлять в каши, салаты или тёплые блюда, но важно учитывать высокую калорийность и соблюдать умеренность.

Сравнение источников клетчатки зимой

Крупы и бобовые дают наибольший вклад в суточную норму и подходят для основных приёмов пищи. Овощи и заморозка позволяют разнообразить рацион и снизить его калорийность. Семена и орехи работают как точечное усиление рациона, помогая добрать недостающие граммы без сложных блюд.

Советы по добору клетчатки

  1. Включайте бобовые или цельные крупы хотя бы в один приём пищи в день.
  2. Используйте замороженные овощи в супах, рагу и тёплых салатах.
  3. Добавляйте семена в каши и йогурты.
  4. Увеличивайте количество клетчатки постепенно и следите за потреблением воды.

Популярные вопросы

Сколько клетчатки нужно в день?

Оптимальная норма — 20-25 г для взрослого человека.

Можно ли заменить овощи добавками с клетчаткой?

Функциональные добавки допустимы, но они не должны полностью вытеснять продукты питания.

Почему важно увеличивать клетчатку постепенно?

Резкое увеличение может вызвать вздутие и дискомфорт, кишечнику нужно время для адаптации.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
