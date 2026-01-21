Ярко, красиво и опасно: зимой глаза могут получить ожог за считанные минуты

Зимой солнце воспринимается как безобидное, но именно в этот период оно может представлять скрытую угрозу для зрения. Снег работает как зеркало, усиливая воздействие ультрафиолета, и это часто недооценивают даже в городских условиях. О

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Защитные очки зимой

Почему снег опасен для глаз

Отражение солнечных лучей от снежного покрова значительно усиливает ультрафиолетовую нагрузку на глаза. Многие привыкли защищать зрение только летом — на пляже или на природе, считая это сезонной необходимостью. Зимой же солнцезащитные очки в городской среде остаются редкостью.

"Мы привыкли носить летом солнцезащитные очки с ультрафиолетовым фильтром — на море или на природе, и это кажется естественным. При этом ультрафиолет так же отражается от снега и достаточно сильно", — отметила врач-офтальмолог Светлана Миргородская.

Она добавила, что в солнечную зимнюю погоду людей в очках можно встретить крайне редко, хотя условия для повреждения глаз сохраняются.

Что такое снежная слепота

Отражённые ультрафиолетовые лучи могут вызывать ожог роговицы и конъюнктивы. Это состояние называется "снежная офтальмия" или "снежная слепота" и хорошо известно специалистам. Оно сопровождается характерной роговичной триадой симптомов.

Речь идёт о светобоязни, выраженном слезотечении и блефароспазме — непроизвольном желании зажмурить глаза. В более редких случаях возможно развитие отёка роговицы, появление эрозий эпителия и даже более глубоких изъязвлений. Такие изменения требуют медицинского наблюдения и лечения.

Почему симптомы появляются не сразу

Снежная слепота отличается отсроченным началом. Как пояснила офтальмолог, первые признаки могут возникнуть как через 30 минут после воздействия ультрафиолета, так и спустя несколько часов. При этом симптомы обычно нарастают, особенно если человек продолжает находиться на ярком солнце.

На начальном этапе возможно самостоятельное облегчение состояния. Для этого важно исключить дальнейшее воздействие ультрафиолета, обеспечить глазам покой, избегать яркого света и использовать солнцезащитные очки. Однако при подозрении на снежную офтальмию врач настоятельно рекомендует обратиться к офтальмологу для подбора медикаментозной терапии.

Как защитить зрение зимой

Основной мерой профилактики остаётся использование средств защиты с ультрафиолетовым фильтром. К ним относятся солнцезащитные очки, горнолыжные маски и визоры. Выбор уровня защиты зависит от условий.

В городе и за его пределами специалист рекомендует фильтры в диапазоне UVA 350-380, тогда как в горах требуется более высокая защита — UVA 400. Такие меры позволяют снизить риск ожога глаз и сохранить зрение даже в солнечную зимнюю погоду — сообщает Газета. Ru.