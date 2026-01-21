Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Ярко, красиво и опасно: зимой глаза могут получить ожог за считанные минуты

Здоровье

Зимой солнце воспринимается как безобидное, но именно в этот период оно может представлять скрытую угрозу для зрения. Снег работает как зеркало, усиливая воздействие ультрафиолета, и это часто недооценивают даже в городских условиях. О

Защитные очки зимой
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Защитные очки зимой

Почему снег опасен для глаз

Отражение солнечных лучей от снежного покрова значительно усиливает ультрафиолетовую нагрузку на глаза. Многие привыкли защищать зрение только летом — на пляже или на природе, считая это сезонной необходимостью. Зимой же солнцезащитные очки в городской среде остаются редкостью.

"Мы привыкли носить летом солнцезащитные очки с ультрафиолетовым фильтром — на море или на природе, и это кажется естественным. При этом ультрафиолет так же отражается от снега и достаточно сильно", — отметила врач-офтальмолог Светлана Миргородская.

Она добавила, что в солнечную зимнюю погоду людей в очках можно встретить крайне редко, хотя условия для повреждения глаз сохраняются.

Что такое снежная слепота

Отражённые ультрафиолетовые лучи могут вызывать ожог роговицы и конъюнктивы. Это состояние называется "снежная офтальмия" или "снежная слепота" и хорошо известно специалистам. Оно сопровождается характерной роговичной триадой симптомов.

Речь идёт о светобоязни, выраженном слезотечении и блефароспазме — непроизвольном желании зажмурить глаза. В более редких случаях возможно развитие отёка роговицы, появление эрозий эпителия и даже более глубоких изъязвлений. Такие изменения требуют медицинского наблюдения и лечения.

Почему симптомы появляются не сразу

Снежная слепота отличается отсроченным началом. Как пояснила офтальмолог, первые признаки могут возникнуть как через 30 минут после воздействия ультрафиолета, так и спустя несколько часов. При этом симптомы обычно нарастают, особенно если человек продолжает находиться на ярком солнце.

На начальном этапе возможно самостоятельное облегчение состояния. Для этого важно исключить дальнейшее воздействие ультрафиолета, обеспечить глазам покой, избегать яркого света и использовать солнцезащитные очки. Однако при подозрении на снежную офтальмию врач настоятельно рекомендует обратиться к офтальмологу для подбора медикаментозной терапии.

Как защитить зрение зимой

Основной мерой профилактики остаётся использование средств защиты с ультрафиолетовым фильтром. К ним относятся солнцезащитные очки, горнолыжные маски и визоры. Выбор уровня защиты зависит от условий.

В городе и за его пределами специалист рекомендует фильтры в диапазоне UVA 350-380, тогда как в горах требуется более высокая защита — UVA 400. Такие меры позволяют снизить риск ожога глаз и сохранить зрение даже в солнечную зимнюю погоду — сообщает Газета. Ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы зима зрение солнце организм здоровье
Новости Все >
Бензин тянет кошелёк на дно: как заправки Кузбасса переписали ценники в 2025 году
Попытка удержать фронт: почему маневр Киева на сумском направлении обернулся провалом
Политический театр Трампа: что стоит за идеей международного Совета мира
Ипотечный пузырь надулся незаметно: что пошло не так с льготными программами
Ответ России на поставки Запада: почему Искандер-И — кошмар для обороны ВСУ
Чистые бумаги — грязный итог: работодатели нашли схему увольнений без компенсаций
Сезонность не гарантирует успешную смену работы — карьерный консультант
Генетический анализ всего генома новорождённых позволит выявлять риски болезней
Отек и синяки после ринопластики держатся до двух недель — хирург Тигран Алексанян
Суккуленты сохраняют свечение до двух часов после зарядки — биолог Шутинг Лю
Сейчас читают
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Военные новости
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Еда и рецепты
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт коронами гигантов

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Перец Атлант формирует урожай за 90 дней даже в прохладе
Толстые стенки и сок по рукам: 5 сортов перца, которые не подводят даже в плохое лето
Земля только оттаяла — а клумба уже пылает: мартовский цветок для нетерпеливых дачников
Не забор, а живая ширма: эти растения расставят яркие цветущие акценты в вашем саду
Трамп желает стать величайшим президентом в истории США. Цена вопроса — Канада Любовь Степушова УАЗ разработал минивэн 3165 на базе 3160 в 1996 году Сергей Милешкин Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения Сергей Ивaнов
Баня сама сушит пол, если сделать одну хитрость: комбинация, которая избавляет от гнили навсегда
Древняя легенда, чудо-целитель и незаменимый спутник зимнего сада: цветок, который не боится холода
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Последние материалы
Политический театр Трампа: что стоит за идеей международного Совета мира
Ипотечный пузырь надулся незаметно: что пошло не так с льготными программами
Захват Гренландии запустит необратимый процесс: один шаг Трампа ударит по НАТО и ЕС
Повороты таза уменьшают скованность в поясничном отделе
Ответ России на поставки Запада: почему Искандер-И — кошмар для обороны ВСУ
Кислород — ключ зажигания мышц: условия тренировок заводят организм по-разному
Bloomberg: Россия фактически компенсировала потери от заморозки активов на Западе
Олуши сломали представления о моногамии: птицы изменяют без последствий для потомства
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
УАЗ разработал минивэн 3165 на базе 3160 в 1996 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.