Анна Маляева

Медленный ожог: что происходит с органами при частом употреблении этих напитков

Здоровье

Алкогольные напитки давно стали частью повседневной жизни, но их влияние на организм часто недооценивают. Даже умеренное и регулярное употребление может запускать процессы, которые со временем приводят к серьёзным заболеваниям. Врачи обращают внимание, что первыми под удар попадают органы пищеварения.

Алкоголь на баре
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Алкоголь на баре

Как алкоголь повреждает внутренние органы

Спиртное действует на слизистые оболочки агрессивно, вызывая прямое химическое раздражение. Желудок и поджелудочная железа особенно уязвимы, поскольку именно они первыми контактируют с этанолом и продуктами его распада. Повреждённая слизистая реагирует воспалением, которое со временем может перейти в хроническую форму и создать почву для онкологических изменений.

"В первую очередь страдают поджелудочная железа и желудок, при попадании спирта эти органы фактически получают химический ожог. Повреждение слизистой оболочки запускает хронические воспалительные процессы, так как желудочно-кишечный тракт реагирует на раздражение усиленной секрецией, в том числе желчи", — пояснил кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

Когда риск возрастает многократно

Опасность алкоголя резко усиливается, если он сочетается с другими неблагоприятными факторами. Курение, нерегулярное питание, избыток жирной и острой еды, а также постоянный стресс создают нагрузку, с которой организм не справляется годами. В таких условиях воспаления становятся устойчивыми, а клетки теряют способность к нормальному восстановлению.

Особую тревогу у специалистов вызывает длительный стаж вредных привычек. Люди, которые начали пить и курить в молодом возрасте, накапливают повреждения десятилетиями. Это объясняет, почему пик заболеваемости раком желудка и поджелудочной железы всё чаще приходится на 40-50 лет, а токсичные вещества ежедневно поступают в организм вместе со слюной.

Алкоголь и онкология: что важно учитывать

Связь между спиртным и онкологическими заболеваниями подтверждается не только клиническими наблюдениями, но и исследованиями. Продукты распада этанола повреждают ДНК клеток и нарушают механизмы их защиты, что подробно рассматривается в материале о риске онкологии при употреблении алкоголя. При этом многие продолжают считать опасными лишь крепкие напитки, игнорируя регулярное потребление вина или пива.

Отдельного внимания заслуживает поведенческий аспект. Постепенное увеличение дозы часто остаётся незамеченным, а признаки зависимости воспринимаются как норма, что характерно для людей с проблемами алкогольной зависимости.

Алкоголь и другие факторы риска

Алкоголь редко действует в одиночку. По степени влияния на желудок и поджелудочную железу он сопоставим с хроническим курением, но отличается системным эффектом. Если табак в первую очередь повреждает дыхательные пути, то спиртное затрагивает сразу несколько систем: пищеварение, обмен веществ и гормональный баланс. В сочетании эти факторы усиливают друг друга, ускоряя развитие опасных состояний. Об этом сообщает АиФ.

Плюсы и минусы отказа от алкоголя

Решение сократить или исключить спиртное влияет на организм комплексно. Это отражается не только на риске рака, но и на общем самочувствии.

К плюсам относятся:

  • снижение нагрузки на желудок и поджелудочную железу;
  • уменьшение хронического воспаления;
  • улучшение работы печени и обмена веществ.

Минусы чаще связаны не с физиологией, а с социальной адаптацией:

  • необходимость менять привычный образ жизни;
  • давление со стороны окружения;
  • временный дискомфорт при отказе от устоявшихся ритуалов.

Советы по снижению рисков

  1. Ограничить частоту употребления алкоголя, а не только объём.
  2. Не сочетать спиртное с курением и тяжёлой пищей.
  3. Следить за регулярным питанием и режимом сна.
  4. Обращать внимание на любые стойкие симптомы со стороны ЖКТ.
  5. Проходить профилактические обследования после 40 лет.

Популярные вопросы о влиянии алкоголя на риск рака

Можно ли снизить риск, если пить редко?

Редкое употребление уменьшает нагрузку, но не устраняет риск полностью, особенно при наличии других факторов.

Какие напитки считаются наиболее опасными?

Опасность связана не с видом напитка, а с этанолом и регулярностью его поступления в организм.

Через сколько лет проявляются последствия?

При сочетании алкоголя и курения серьёзные изменения могут формироваться уже через 15-20 лет.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
