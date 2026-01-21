Кружка зелёного чая даёт эффект холодильника: напиток, который реально согреет зимой

Зимой кажется, что любая кружка горячего чая автоматически должна согревать, но на практике всё работает сложнее. Ощущение тепла зависит не только от температуры напитка, но и от того, как он влияет на сосуды и обмен веществ. Некоторые популярные чаи могут даже усиливать ощущение холода.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Разные виды чая

Почему зелёный чай зимой может охлаждать

Зелёный чай прочно ассоциируется со здоровым образом жизни, однако в морозную погоду он подходит не всем. В его составе много биологически активных веществ, влияющих на тонус сосудов кожи. Под их действием сосуды расширяются, а тепло начинает быстрее уходить наружу — именно поэтому после чашки зелёного чая может появиться чувство прохлады, особенно если организм уже переохлаждён.

Такой эффект давно используют в жарких странах, где зелёный чай пьют для освежения и снижения внутреннего перегрева. Зимой этот же механизм работает в обратную сторону и не помогает сохранить тепло. Похожее влияние напиток оказывает и на усвоение микроэлементов: неслучайно специалисты обращают внимание на то, как зелёный чай влияет на усвоение железа, особенно если пить его вместе с едой.

Чёрный чай: согревает, но не всегда

Чёрный чай ведёт себя иначе за счёт ферментации. В процессе обработки его активные соединения меняют свойства и перестают резко усиливать теплоотдачу через кожу. Вместо этого напиток мягко стимулирует обмен веществ и поддерживает выработку внутреннего тепла.

Дополнительный эффект даёт кофеин: он запускает термогенез — процесс, при котором клетки начинают активнее производить энергию и тепло. Поэтому после чашки чёрного чая появляется бодрость и ощущение согревания изнутри. Однако есть нюанс: вещества, отвечающие за терпкость, могут раздражать слизистую желудка, поэтому зимой такой чай лучше пить после еды. Это особенно важно помнить на фоне распространённых заблуждений о согревании, когда иллюзию тепла создают совсем другие напитки — так называемый ложный огонь внутри нередко приводит к обратному эффекту.

Пряные настои — надёжный вариант для холода

Самый выраженный согревающий эффект дают не классические чаи, а травяные и пряные настои. Их действие связано не с кофеином, а с влиянием на рецепторы и кровообращение.

Имбирь усиливает приток крови и активирует ощущение тепла уже с первых глотков. Корица стимулирует периферическое кровообращение и помогает согреться без резкой потери тепла. Кардамон действует мягче, но дольше: он улучшает микроциркуляцию и создаёт устойчивое ощущение тепла изнутри. Такие напитки особенно подходят после прогулок, в сырую погоду и при чувстве "внутреннего холода".

Плюсы и минусы зимних напитков

Выбор чая зимой влияет не только на комфорт, но и на самочувствие.

Зелёный чай освежает и бодрит, но может усиливать теплоотдачу.

Чёрный чай поддерживает внутреннее согревание, однако требует осторожности при чувствительном желудке.

Пряные настои эффективно согревают, но их стоит употреблять умеренно, сообщает Здоровье Mail.

Популярные вопросы о зимнем чае

Какой чай лучше пить после прогулки на морозе?

Лучше всего подойдут пряные настои с имбирём или корицей.

Почему слишком горячий чай не согревает надолго?

Он может расширять сосуды и усиливать теплоотдачу, из-за чего тепло быстро теряется.

Можно ли пить зелёный чай зимой?

Да, но лучше в тёплом помещении и не для согревания после холода.