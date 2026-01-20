Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Голова гудит, давление скачет: простые привычки, которые ослабляют метеозависимость

Массаж и дыхательная гимнастика помогают снять напряжение — терапевт Пивоварова
Геомагнитные колебания все чаще становятся фоном для повседневной жизни и отражаются на самочувствии миллионов людей. Головные боли, скачки давления и усталость нередко связывают именно с изменением погоды и магнитной обстановки.

Здоровые привычки как основа самопомощи

По словам профессора кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевта Оксаны Пивоваровой, в большинстве случаев метеозависимость поддается коррекции в домашних условиях. Речь идет не о разовых мерах, а о системной работе с образом жизни, которая повышает устойчивость организма к внешним факторам.

"В большинстве случаев с метеозависимостью можно справиться самостоятельно. Начните с самоконтроля и здоровых привычек", — сказала терапевт Оксана Пивоварова.

Специалист рекомендует следить за прогнозом погоды и заранее готовиться к перепадам давления и температуры, а также соблюдать режим дня, избегая переутомления и хронического недосыпа.

Сон, питание и физическая активность

Отдельное внимание врач уделяет качеству сна. Регулярный отдых продолжительностью 7-8 часов помогает нервной системе адаптироваться к внешним изменениям и снижает выраженность симптомов. Не менее важны умеренные физические нагрузки — ходьба, плавание и легкая гимнастика улучшают сосудистую реакцию.

Питание также играет значимую роль. По словам Пивоваровой, при метеозависимости стоит ограничить потребление кофе, соли и острой пищи, сделав акцент на воде, овощах и фруктах. При легких симптомах допускается использование травяных чаев и успокаивающих сборов, а массаж и дыхательная гимнастика помогают снять мышечное и эмоциональное напряжение.

Когда необходима помощь врача

Эксперт подчеркивает, что не во всех случаях можно ограничиться самоконтролем. При тяжелых симптомах или обострении хронических заболеваний необходима консультация специалиста. Метеозависимость часто связана с состоянием сосудов и нервной системы, и в таких ситуациях требуется профессиональная коррекция.

Поводом для обращения к врачу могут стать сильная головная боль, резкие изменения артериального давления, головокружение, панические атаки или ухудшение течения сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. Визит к специалисту позволяет исключить серьезные патологии и подобрать лечение.

Магнитная буря как фактор риска

Актуальность рекомендаций усиливается на фоне текущей геомагнитной обстановки. Магнитная буря продолжается уже вторые сутки и, по прогнозам, может сохраняться еще 2-3 дня. По данным Института прикладной геофизики, 20 января явление достигло уровня G4, который соответствует "очень сильной" буре по пятибалльной шкале.

Подобные периоды считаются наиболее сложными для метеочувствительных людей. Именно в такие дни особенно важно соблюдать режим, избегать перегрузок и внимательно относиться к сигналам собственного организма — сообщает "Газета.Ru".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы сон тело организм здоровье
