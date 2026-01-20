Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Модный напиток с сюрпризом: почему бабл-ти опасно пить чаще раза в неделю

Порция бабл-ти содержала до 60 граммов сахара - врач Сластен
Здоровье

Модный напиток с шариками тапиоки всё чаще воспринимается как безобидное угощение, однако его регулярное употребление может нести реальные риски для здоровья. Особенно это касается тех, кто пьёт бабл-ти без ограничений, считая его альтернативой обычному чаю.

Напиток
Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain
Напиток

Почему бабл-ти считается опасным

По словам специалиста, бабл-ти относится к категории сладких напитков с высокой калорийностью и выраженной гликемической нагрузкой. Такой состав делает его потенциально небезопасным при регулярном употреблении, особенно если напиток воспринимается как повседневный. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня"

"Классический вариант содержит сахарный сироп, молочную основу или сливки, чай и тапиоку — источник быстроусвояемых углеводов", — пояснила врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Минздрава МО Юлия Сластен.

Дополнительная нагрузка на организм

Эксперт также обратила внимание на то, что бабл-ти нередко содержит кофеин. В сочетании с высоким содержанием сахара это усиливает нагрузку не только на пищеварительную систему, но и на нервную и сердечно-сосудистую.

При регулярном употреблении такой напиток может становиться фактором риска для обмена веществ. Высокая концентрация быстроусвояемых углеводов способствует резким колебаниям уровня глюкозы в крови, что со временем отражается на общем состоянии организма и самочувствии.

Кому стоит быть особенно осторожными

Наибольшую осторожность, по словам Сластен, следует соблюдать детям и подросткам, а также людям с избыточной массой тела, инсулинорезистентностью, сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В группу риска входят и беременные женщины.

У этих групп регулярное употребление бабл-ти может способствовать колебаниям уровня глюкозы крови, формированию метаболических нарушений, усилению тревожности и нарушению сна, — отметила специалист. Допустимой, по её словам, считается лишь эпизодическая порция — не чаще одного раза в неделю, желательно в уменьшенном объёме и без добавленного сахара и сливок.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы сахар советы напиток здоровье
Новости Все >
МПК допустил заявки россиян в лыжах и сноуборде - глава ПКР Рожков
Идеальное время для сна существует: в эти часы засыпать полезнее всего
Память как зеркало здоровья: первые сбои появляются раньше серьезных симптомов
Казачье направление Рождественских чтений объединит богослужения, выставки и науку
Рестораны теряют до 50% выручки из-за холодного января
Интерес в браке угасает незаметно: что превращает отношения в рутину
Маски для волос могут не работать: причина скрыта не в уходе, а гораздо глубже
25 января Юрий Грымов прочитает лекцию об эпохе Возрождения
Сон с макияжем бьет по коже: ночью запускается процесс, который вы блокируете
Бойня в Каракасе: выживший кубинский боец раскрывает неизвестные детали ночной атаки
Сейчас читают
Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Садоводство, цветоводство
Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Сорт томатов "Золото Амишей" даёт урожай 15 кг с метра
Садоводство, цветоводство
Сорт томатов "Золото Амишей" даёт урожай 15 кг с метра
Популярное
Сажают один раз — собирают до холодов: огурцы с железным иммунитетом и рекордной отдачей

Устали бороться с болезнями огурцов? Эти проверенные сорта и гибриды стабильно плодоносят и реже болеют даже в сложный сезон.

Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Украшают участок, кормят семью и не требуют сложного ухода: 5 удачных кустарников для дачи
Магазинный больше не нужен: домашний редис вырастает крупным и сочным благодаря одному правилу
Секрет ленивых грядок: низкорослые томаты, которые плодоносят так, будто их пасынкуют каждый день
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения Сергей Ивaнов Пружина под Стамбулом: физики нашли зону, где готовится следующее мегаземлетрясение Александр Рощин Рейтинг самых мощных электровозов мира возглавил китайский Shen 24 Сергей Милешкин
Как 25% импорта СПГ из США привели Евросоюз к зависимости
Пока соседи воюют с жарой и шлангами, этот куст превращает засуху в цветущий спектакль
Сладкие, сочные и ароматные: сорт томатов, который обеспечит вас 15 кг урожая с каждого метра
Сладкие, сочные и ароматные: сорт томатов, который обеспечит вас 15 кг урожая с каждого метра
Последние материалы
Рядом с Солнечной системой обнаружен межзвёздный канал из горячей плазмы — Earth
Деним стал ключевым модным трендом 2026 года после показа Dior — Marie Claire
Длительная стоянка в сугробе ускоряет коррозию кузова — автоэксперт Корнев
МПК допустил заявки россиян в лыжах и сноуборде - глава ПКР Рожков
Изменение текстуры, блеска и плотности указывает на старение волос — Bazaar
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Хлеб снижает питательную ценность рациона кур
Ученая степень повышает доход врачей в коммерческой медицине - Постньюс
Уход за кожей в 2026 году смещается к минимализму и защите от экранов — Bovary
Зубная паста помогает убрать микроцарапины со стеклокерамической панели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.