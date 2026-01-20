Модный напиток с сюрпризом: почему бабл-ти опасно пить чаще раза в неделю

Порция бабл-ти содержала до 60 граммов сахара - врач Сластен

Модный напиток с шариками тапиоки всё чаще воспринимается как безобидное угощение, однако его регулярное употребление может нести реальные риски для здоровья. Особенно это касается тех, кто пьёт бабл-ти без ограничений, считая его альтернативой обычному чаю.

Почему бабл-ти считается опасным

По словам специалиста, бабл-ти относится к категории сладких напитков с высокой калорийностью и выраженной гликемической нагрузкой. Такой состав делает его потенциально небезопасным при регулярном употреблении, особенно если напиток воспринимается как повседневный. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня"

"Классический вариант содержит сахарный сироп, молочную основу или сливки, чай и тапиоку — источник быстроусвояемых углеводов", — пояснила врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Минздрава МО Юлия Сластен.

Дополнительная нагрузка на организм

Эксперт также обратила внимание на то, что бабл-ти нередко содержит кофеин. В сочетании с высоким содержанием сахара это усиливает нагрузку не только на пищеварительную систему, но и на нервную и сердечно-сосудистую.

При регулярном употреблении такой напиток может становиться фактором риска для обмена веществ. Высокая концентрация быстроусвояемых углеводов способствует резким колебаниям уровня глюкозы в крови, что со временем отражается на общем состоянии организма и самочувствии.

Кому стоит быть особенно осторожными

Наибольшую осторожность, по словам Сластен, следует соблюдать детям и подросткам, а также людям с избыточной массой тела, инсулинорезистентностью, сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В группу риска входят и беременные женщины.

У этих групп регулярное употребление бабл-ти может способствовать колебаниям уровня глюкозы крови, формированию метаболических нарушений, усилению тревожности и нарушению сна, — отметила специалист. Допустимой, по её словам, считается лишь эпизодическая порция — не чаще одного раза в неделю, желательно в уменьшенном объёме и без добавленного сахара и сливок.