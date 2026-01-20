Мороз и алкоголь — опасная смесь: названа граница, за которой начинаются проблемы

Морозная погода традиционно усиливает споры о том, допустим ли алкоголь "для согрева". Особенно остро этот вопрос встает в дни крещенских купаний, когда тысячи людей выходят на ледяную воду.
С медицинской точки зрения безопасной дозы алкоголя не существует. Тем не менее в исключительных ситуациях, связанных с пребыванием на морозе, речь может идти лишь о строго ограниченном количестве. По словам специалиста, максимально допустимая доза не должна превышать 30-40 граммов чистого спирта.
"Вообще у алкоголя нет безопасной дозы. Но если после окунания в прорубь или после нахождения на морозе вы уже согрелись, чувствуете, что вам уже жарко, то минимальная допустимая дозировка — не больше 30-40 граммов чистого спирта (примерно 100 граммов водки). Это рюмка коньяка или водки, но не больше этого", — пояснил врач Андрей Кондрахин.
Эксперт отдельно подчеркнул, что употребление алкоголя до погружения в холодную воду представляет серьезную угрозу для здоровья. В таких условиях спиртное может спровоцировать резкое расширение сосудов, нарушение терморегуляции и потерю контроля над состоянием организма. По словам врача, сочетание алкоголя и ледяной воды способно привести к катастрофическим последствиям.
Особенно это актуально в период Крещения Господня, которое в 2026 году отмечается 19 января. По традиции, окунаться в прорубь можно в течение трех дней — до 22 января, и именно в это время врачи фиксируют рост обращений, связанных с переохлаждением и осложнениями после купаний.
Ранее Андрей Кондрахин уже обращал внимание на другой, менее очевидный способ использования алкоголя после зимней купели. По его словам, спиртные напитки допустимы не для употребления, а для наружного применения. Врач рекомендовал вылить небольшое количество алкоголя на ладони и растереть охлажденные участки тела.
При этом специалист предостерег от использования алкогольных компрессов. Такой метод, по его словам, может усугубить состояние кожи и не дает ожидаемого согревающего эффекта. Гораздо важнее после купания как можно быстрее переодеться в сухую одежду и обеспечить постепенное восстановление тепла — сообщает aif.ru.
