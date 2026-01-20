Мороз и алкоголь — опасная смесь: названа граница, за которой начинаются проблемы

Морозная погода традиционно усиливает споры о том, допустим ли алкоголь "для согрева". Особенно остро этот вопрос встает в дни крещенских купаний, когда тысячи людей выходят на ледяную воду.

Алкоголь и холод: где проходит граница

С медицинской точки зрения безопасной дозы алкоголя не существует. Тем не менее в исключительных ситуациях, связанных с пребыванием на морозе, речь может идти лишь о строго ограниченном количестве. По словам специалиста, максимально допустимая доза не должна превышать 30-40 граммов чистого спирта.

"Вообще у алкоголя нет безопасной дозы. Но если после окунания в прорубь или после нахождения на морозе вы уже согрелись, чувствуете, что вам уже жарко, то минимальная допустимая дозировка — не больше 30-40 граммов чистого спирта (примерно 100 граммов водки). Это рюмка коньяка или водки, но не больше этого", — пояснил врач Андрей Кондрахин.

Почему спиртное опасно во время купаний

Эксперт отдельно подчеркнул, что употребление алкоголя до погружения в холодную воду представляет серьезную угрозу для здоровья. В таких условиях спиртное может спровоцировать резкое расширение сосудов, нарушение терморегуляции и потерю контроля над состоянием организма. По словам врача, сочетание алкоголя и ледяной воды способно привести к катастрофическим последствиям.

Особенно это актуально в период Крещения Господня, которое в 2026 году отмечается 19 января. По традиции, окунаться в прорубь можно в течение трех дней — до 22 января, и именно в это время врачи фиксируют рост обращений, связанных с переохлаждением и осложнениями после купаний.

Альтернатива при переохлаждении

Ранее Андрей Кондрахин уже обращал внимание на другой, менее очевидный способ использования алкоголя после зимней купели. По его словам, спиртные напитки допустимы не для употребления, а для наружного применения. Врач рекомендовал вылить небольшое количество алкоголя на ладони и растереть охлажденные участки тела.

При этом специалист предостерег от использования алкогольных компрессов. Такой метод, по его словам, может усугубить состояние кожи и не дает ожидаемого согревающего эффекта. Гораздо важнее после купания как можно быстрее переодеться в сухую одежду и обеспечить постепенное восстановление тепла — сообщает aif.ru.