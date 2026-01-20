Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Вы не ленитесь — вы защищаетесь: метод, который помогает мозгу перестать прятаться от дел

Прокрастинация защищает психику от боли и страха — психолог Иншина
Здоровье

Прокрастинация редко выглядит как осознанный отказ от работы. Чаще она маскируется под усталость, занятость или ожидание "подходящего момента". Привычка тянуть с выполнением задач — это форма самозащиты. Мозг стремится избежать состояний, которые воспринимает как угрозу: стресса, скуки, страха оценки или неудачи. В результате человек вступает не в диалог с проблемой, а в затяжной конфликт с самим собой, который лишь усиливает саботаж.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осознание своих установок

Почему прокрастинация — это не лень

Клинический психолог Лидия Иншина подчёркивает, что в основе прокрастинации лежат нейробиологические механизмы. Лимбическая система, отвечающая за страх и удовольствие, способна блокировать работу префронтальной коры, связанной с планированием и принятием решений. Это происходит в тот момент, когда задача кажется чрезмерной или эмоционально опасной.

Именно поэтому попытки "заставить себя" или дождаться мотивации не дают устойчивого результата. Мотивация, как объясняет психолог, возникает уже в процессе действия, а не до него. Ожидание внутреннего импульса лишь закрепляет привычку избегания и усиливает чувство вины за бездействие.

Микрошаги как способ обойти сопротивление

Первый шаг в работе с прокрастинацией — радикальное уменьшение задачи. Эксперт предлагает доводить стартовое действие до минимального, почти абсурдного уровня. Такой подход снижает тревогу и позволяет обойти внутреннее сопротивление, не вступая с ним в прямую борьбу.

Важно, что цель микрошагов заключается не в результате, а в запуске процесса. После преодоления начального барьера человек часто продолжает работу автоматически, поскольку угроза, которой опасался мозг, оказывается менее значимой, чем ожидалось.

Управление временем и внутренним диалогом

Второй элемент стратегии — чёткое планирование с ограничением по времени. Назначение конкретного интервала для работы и легализация отдыха после него снижают привлекательность стихийного безделья. Когда прокрастинация перестаёт быть "запретным плодом", её психологическая ценность падает.

Отдельное внимание Иншина уделяет внутреннему диалогу. Она советует отделять голос саботажа от собственной личности, воспринимая его как отдельный механизм, задача которого — избегать усилий. Такой подход переводит ситуацию из эмоциональной плоскости в рациональную и позволяет оценивать последствия решений более трезво.

Работа со страхом и системой вознаграждений

Ещё одним ключевым шагом становится прямое выявление скрытого страха. Чёткая формулировка того, что именно пугает в задаче, лишает тревогу абстрактности и снижает её влияние. Даже признание возможности сделать работу неидеально, но вовремя, часто оказывается психологически освобождающим.

"Прокрастинация — это симптом того, что задача слишком велика, страшна или лишена смысла. Ваша стратегия — не "собраться", а разобрать угрозу на безопасные компоненты", — отмечает клинический психолог Лидия Иншина.

Завершающий элемент — создание немедленного позитивного подкрепления. Мозг ориентирован на краткосрочную выгоду, поэтому эксперт рекомендует заранее назначать конкретную награду за начатое действие. Это формирует новую связку, в которой усилие сопровождается быстрым положительным опытом — сообщает ИА RuNews24.ru.

