Газировка шипит во рту и спорит с желудком: сигналы организма, которые подают тревогу

Газированная вода усиливает боль при заболеваниях ЖКТ — врач Екатерина Сысоева

Газированная вода давно стала привычной частью рациона, но подходит она далеко не всем. Для некоторых людей такой напиток может не только вызвать дискомфорт, но и усилить уже существующие проблемы со здоровьем. Врач объяснила, в каких случаях от газировки лучше отказаться.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Газировка

Почему газировка может навредить организму

Газированная вода воздействует на желудочно-кишечный тракт за счёт углекислого газа, который раздражает слизистые оболочки. При наличии хронических заболеваний такое влияние может быть особенно заметным и болезненным. В первую очередь речь идёт о людях с гастритом, язвенной болезнью, рефлюксом и другими нарушениями работы ЖКТ, при которых даже умеренные раздражители способны запускать неприятные симптомы, схожие с теми, что описываются при развитии язвы желудка.

"У людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта газированная вода способна вызывать вздутие, изжогу и усиление болевого синдрома", — рассказала врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева.

Неприятные ощущения могут появляться даже после небольшого количества напитка, особенно если он употребляется регулярно или натощак.

Сладкая газировка и скрытые риски

Отдельного внимания заслуживают сладкие газированные напитки. Помимо газа, в их составе обычно присутствуют сахар и пищевые кислоты, которые усиливают нагрузку на организм. Такое сочетание неблагоприятно отражается на состоянии зубной эмали и обмене веществ.

Регулярное употребление сладкой газировки повышает риск кариеса, нарушений метаболизма и набора веса — по схожему механизму, который лежит в основе тяги к сладкому и постепенного формирования вредных пищевых привычек.

Когда газировка допустима

При этом газированная вода не является универсальным запретом. У людей без заболеваний желудочно-кишечного тракта и выраженных симптомов со стороны пищеварения умеренное употребление таких напитков обычно не приводит к серьёзным последствиям. Важную роль играют индивидуальная чувствительность, объём и частота употребления.

Врач подчёркивает, что при отсутствии хронических заболеваний разовое употребление газированной воды не представляет угрозы для здоровья.

Газированная и негазированная вода

Газированная вода активнее стимулирует выработку желудочного сока и может вызывать чувство переполнения. Негазированная вода действует мягче, не раздражает слизистую и подходит для ежедневного питьевого режима. Именно её чаще рекомендуют при чувствительном желудке и склонности к изжоге, сообщают РИА Новости.

Как безопасно пить газировку

Ограничивайте объём и избегайте ежедневного употребления. Выбирайте варианты без сахара и кислот при чувствительном желудке. Не пейте газировку натощак и в период обострения заболеваний ЖКТ.

Популярные вопросы о газированной воде

Кому нельзя пить газировку?

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно при обострении.

Можно ли пить газированную воду здоровым людям?

Да, при умеренном употреблении и отсутствии неприятных ощущений.

Что лучше выбрать при проблемах с желудком?

В большинстве случаев предпочтение стоит отдавать негазированной воде.