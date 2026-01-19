Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Организм умеет защищаться от холода — но не сразу: как правильно запускать этот механизм

Закаливание снижает чувствительность сосудов к холоду — врач Ярослав Гурин
Здоровье

Резкие морозы нередко подталкивают людей к экспериментам с собственным телом — от купаний в проруби до ледяных обливаний. Но польза холода измеряется не экстремальностью, а системностью и пониманием процессов. 

Закаливание
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Закаливание

Не подвиг, а физиология

Закаливание часто воспринимается как демонстрация силы или выносливости, однако с медицинской точки зрения это прежде всего работа с адаптационными механизмами организма. По словам кандидата медицинских наук, доцента Пироговского университета Минздрава России Ярослава Гурина, у человека изначально есть природный "термостат", отвечающий за реакцию на холод и жару. Эта система не является чем-то исключительным — она заложена эволюционно и поддаётся тренировке.

"Речь идёт о поэтапном, основанном на знаниях подходе, направленном на то, чтобы тело спокойнее переносило перемены температуры и меньше страдало от бытовых "стрессов"", — рассказал доцент Пироговского Университета Минздрава России Ярослав Гурин.

Он подчёркивает, что цель закаливания не в рекордах, а в снижении уязвимости к простудам и температурному дискомфорту.

Что происходит при охлаждении

Кожа выполняет роль сложного сенсорного органа, насыщенного терморецепторами. При контакте с холодом организм запускает защитные реакции: поверхностные сосуды сужаются, чтобы сохранить тепло, а обмен веществ ускоряется для его выработки. У неподготовленного человека эти процессы сопровождаются выраженным стрессом.

При регулярной и умеренной практике реакции становятся более точными и экономными. Сосуды быстрее возвращаются к нормальному состоянию, а иммунная система спокойнее реагирует на незначительные переохлаждения. В результате человек легче переносит сквозняки, кондиционированный воздух и сезонные перепады температуры.

Безопасность и постепенность

Любые оздоровительные практики требуют здравого смысла. Специалисты советуют придерживаться принципа "3П": постепенность, последовательность и регулярность. Редкие и интенсивные процедуры уступают по эффективности коротким, но системным воздействиям.

Важно учитывать индивидуальные реакции организма. При выраженном ознобе, побледнении кожи или её синюшности процедуру следует прекратить. Людям с хроническими заболеваниями, особенно сердца и почек, перед началом закаливания необходимо проконсультироваться с врачом.

Практика без экстремов

Начинать рекомендуется с локальных воздействий — стоп, кистей, лица — и лишь затем переходить к общему охлаждению. Среди простых приёмов называют хождение босиком, сон при температуре воздуха 18-20 градусов, кратковременное завершение душа прохладной водой и полоскание горла водой комнатной температуры.

Такие методы не выглядят эффектно, но именно они формируют устойчивую адаптацию. Закаливание в этом случае становится не соревнованием с погодой, а долгосрочной работой над физиологией и повседневным самочувствием — сообщает transsibinfo.com

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы тело сосуды здоровье организм иммунитет закаливание
Новости Все >
При морозах ниже минус 30 градусов запуск двигателя увеличивает износ в 8–10 раз
Сообщения о свинце касаются куркумы на рынках Бангладеш, а не аптечных БАДов
Забытые дома водительские права не являются лишением права управления
С Ларисы Долиной взыскали 7% сбора за принудительное выселение — юрист Олег Давыдов
Геленджик всё чаще сравнивают с Мальдивами благодаря морским бухтам и ландшафту
ГИБДД начала чаще штрафовать водителей за нарушения ПДД на придомовых территориях
Для дохода 30 тыс. рублей в месяц нужен вклад от 3 млн рублей — расчёт экспертов
Сосульки на крыше указывают на ошибки утепления и вентиляции дома
Президентская стипендия олимпийских чемпионов составляет 60 тысяч рублей — Васильев
Эксперимент на МКС показал усиление активности вирусов-фагов в космосе
Сейчас читают
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Еда и рецепты
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Томаты сортов Санька и Белый налив дают урожай без пасынкования
Садоводство, цветоводство
Томаты сортов Санька и Белый налив дают урожай без пасынкования
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Недвижимость
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Популярное
Сажают один раз — собирают до холодов: огурцы с железным иммунитетом и рекордной отдачей

Устали бороться с болезнями огурцов? Эти проверенные сорта и гибриды стабильно плодоносят и реже болеют даже в сложный сезон.

Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Украшают участок, кормят семью и не требуют сложного ухода: 5 удачных кустарников для дачи
Секрет ленивых грядок: низкорослые томаты, которые плодоносят так, будто их пасынкуют каждый день
Лёд треснул не под коньками: отказ Овечкина вызвал неожиданный разворот в американском спорте
Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов Сергей Ивaнов Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений Любовь Степушова Аномалия в центре Туманности Кольцо: астрономы нашли необъяснимую структуру из желез Александр Рощин
Магазинный больше не нужен: домашний редис вырастает крупным и сочным благодаря одному правилу
Передний привод временно, а вышло навсегда: как бюрократия создала самый странный внедорожник СССР
Сирия: Аш-Шараа добился капитуляции курдов, что резко усиливает Турцию
Сирия: Аш-Шараа добился капитуляции курдов, что резко усиливает Турцию
Последние материалы
Забытые дома водительские права не являются лишением права управления
С Ларисы Долиной взыскали 7% сбора за принудительное выселение — юрист Олег Давыдов
Редкую птицу рыжеухого бюльбюля зафиксировали в нацпарке Приморья
Геленджик всё чаще сравнивают с Мальдивами благодаря морским бухтам и ландшафту
ГИБДД начала чаще штрафовать водителей за нарушения ПДД на придомовых территориях
Для дохода 30 тыс. рублей в месяц нужен вклад от 3 млн рублей — расчёт экспертов
Сауна и холодные процедуры лежат в основе долголетия в Скандинавии
Сосульки на крыше указывают на ошибки утепления и вентиляции дома
Президентская стипендия олимпийских чемпионов составляет 60 тысяч рублей — Васильев
Выпирающий живот у женщин связан со слабыми мышцами пресса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.