Организм умеет защищаться от холода — но не сразу: как правильно запускать этот механизм

Закаливание снижает чувствительность сосудов к холоду — врач Ярослав Гурин

Резкие морозы нередко подталкивают людей к экспериментам с собственным телом — от купаний в проруби до ледяных обливаний. Но польза холода измеряется не экстремальностью, а системностью и пониманием процессов.

Не подвиг, а физиология

Закаливание часто воспринимается как демонстрация силы или выносливости, однако с медицинской точки зрения это прежде всего работа с адаптационными механизмами организма. По словам кандидата медицинских наук, доцента Пироговского университета Минздрава России Ярослава Гурина, у человека изначально есть природный "термостат", отвечающий за реакцию на холод и жару. Эта система не является чем-то исключительным — она заложена эволюционно и поддаётся тренировке.

"Речь идёт о поэтапном, основанном на знаниях подходе, направленном на то, чтобы тело спокойнее переносило перемены температуры и меньше страдало от бытовых "стрессов"", — рассказал доцент Пироговского Университета Минздрава России Ярослав Гурин.

Он подчёркивает, что цель закаливания не в рекордах, а в снижении уязвимости к простудам и температурному дискомфорту.

Что происходит при охлаждении

Кожа выполняет роль сложного сенсорного органа, насыщенного терморецепторами. При контакте с холодом организм запускает защитные реакции: поверхностные сосуды сужаются, чтобы сохранить тепло, а обмен веществ ускоряется для его выработки. У неподготовленного человека эти процессы сопровождаются выраженным стрессом.

При регулярной и умеренной практике реакции становятся более точными и экономными. Сосуды быстрее возвращаются к нормальному состоянию, а иммунная система спокойнее реагирует на незначительные переохлаждения. В результате человек легче переносит сквозняки, кондиционированный воздух и сезонные перепады температуры.

Безопасность и постепенность

Любые оздоровительные практики требуют здравого смысла. Специалисты советуют придерживаться принципа "3П": постепенность, последовательность и регулярность. Редкие и интенсивные процедуры уступают по эффективности коротким, но системным воздействиям.

Важно учитывать индивидуальные реакции организма. При выраженном ознобе, побледнении кожи или её синюшности процедуру следует прекратить. Людям с хроническими заболеваниями, особенно сердца и почек, перед началом закаливания необходимо проконсультироваться с врачом.

Практика без экстремов

Начинать рекомендуется с локальных воздействий — стоп, кистей, лица — и лишь затем переходить к общему охлаждению. Среди простых приёмов называют хождение босиком, сон при температуре воздуха 18-20 градусов, кратковременное завершение душа прохладной водой и полоскание горла водой комнатной температуры.

Такие методы не выглядят эффектно, но именно они формируют устойчивую адаптацию. Закаливание в этом случае становится не соревнованием с погодой, а долгосрочной работой над физиологией и повседневным самочувствием — сообщает transsibinfo.com