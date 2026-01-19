Опасность не в дозе, а в регулярности: продукт, который медленно увеличивает риск рака

Жирная пища провоцирует воспаление тканей с онкориском — онколог Черемушкин

Еда редко воспринимается как фактор онкологического риска, однако именно повседневные пищевые привычки могут незаметно влиять на состояние организма. Некоторые продукты не вызывают рак напрямую, но способны запускать процессы, которые со временем повышают вероятность тяжёлых заболеваний.

Воспаление как скрытый механизм риска

Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин подчёркивает, что сами продукты не обладают прямым онкогенным эффектом. Опасность заключается в реакциях организма, которые формируются при регулярном употреблении так называемой вредной пищи. Речь идёт о рационе, перегруженном жирными и острыми блюдами, к которым организм не приспособлен.

По словам специалиста, подобная еда может вызывать хроническое воспаление. В таком состоянии ткани изменяются, а в организме появляются клетки с потенциалом бесконтрольного деления. "Прямого онкогенного воздействия у продуктов нет. Но риски растут через возникшую хроническую воспалительную реакцию, которая может развиться от непривычной или так называемой вредной еды — чрезмерно жирной, острой", — объяснил онколог Евгений Черемушкин.

Почему фастфуд оказался в зоне внимания врачей

Отдельно врач обратил внимание на фастфуд, который при регулярном употреблении особенно негативно влияет на систему пищеварения. Такая пища создаёт постоянную нагрузку на внутренние органы и способствует формированию воспалительных процессов. Именно они рассматриваются специалистами как один из факторов онкологического риска.

Черемушкин пояснил, что в фастфуде используются переработанные вторичные и третичные продукты. В их составе могут присутствовать вещества с канцерогенным потенциалом, а избыток жиров нарушает функции печени, поджелудочной железы и других органов. В совокупности это формирует хронические реакции, которые со временем могут иметь серьёзные последствия для здоровья.

Контекст прежних заявлений врача

Ранее Евгений Черемушкин уже комментировал необычные случаи, связанные с онкологией. В частности, он объяснял историю американца, прожившего около 40 лет после постановки диагноза "рак лёгких". Тогда специалист подчёркивал роль индивидуальных особенностей организма и течения болезни.

Нынешние рекомендации врача укладываются в ту же логику: речь идёт не о единичных факторах, а о длительном воздействии образа жизни на здоровье. Регулярные воспалительные процессы, связанные с питанием, становятся фоном, на котором риски серьёзных заболеваний постепенно возрастают — aif.ru