Ирина Кудряшова

Лимон в кружке — не щит от вирусов: простуда выбирает другие слабые места

Горячий чай с лимоном оказывает лишь тонизирующий эффект — терапевт Кондрахин
Здоровье

Чай с лимоном и мёдом давно стал символом борьбы с простудой и первым средством, к которому тянутся при недомогании. Многие уверены, что такой напиток способен защитить от вирусов и укрепить иммунитет. Однако врачи смотрят на этот ритуал куда трезвее. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Чай с лимоном и мёдом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Почему чай с лимоном не работает как "защита"

Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин пояснил, что привычный горячий чай с добавками не способен предотвратить простуду или грипп. По его словам, напиток действительно согревает и слегка тонизирует, но на вирусы он не влияет.

"Лимон — аскорбиновая кислота. Чтобы лимон подействовал, нужно съесть весь фрукт, а дольки будет маловато", — отметил терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Мёд, вопреки распространённому мнению, не усиливает "лечебный" эффект чая. Он остаётся в первую очередь источником сахара, пусть и с витаминами и минералами. К тому же при добавлении в горячую воду часть полезных свойств мёда теряется. В итоге в напитке действительно присутствуют полезные вещества, но их концентрация слишком мала, чтобы заметно повлиять на иммунитет.

Витамины — не панацея от вирусов

Эксперт подчеркнул, что ни витамины, ни цитрусовые сами по себе не способны защитить человека от инфекций. Иммунная система — сложный механизм, и рассчитывать на "волшебный" продукт бессмысленно.

Горячий чай может улучшить самочувствие, уменьшить дискомфорт в горле и помочь расслабиться. Но воспринимать его как профилактику простуды — ошибка, которая создаёт ложное чувство защищённости, как и ставка на чеснок как защиту от простуды.

Что действительно помогает укрепить иммунитет

По словам Кондрахина, существуют практики, эффективность которых подтверждена. Они не дают мгновенного эффекта, но работают при регулярном применении.

Речь идёт о закаливании, систематическом проветривании помещений и приёме профилактических противовоспалительных средств по назначению врача. Эти меры снижают риск заражения и помогают организму быстрее справляться с инфекцией.

Питание как поддержка, а не лечение

Врач также отметил роль рациона. В повседневное меню можно включать чеснок, чёрный перец и сезонные продукты — прежде всего яблоки и ягоды. В них содержится больше аскорбиновой кислоты, чем в паре долек лимона, и они действительно могут поддерживать иммунитет, особенно если опираться на продукты для восстановления при простуде.

Важно понимать, что питание работает в комплексе. Ни один продукт не заменит здоровый образ жизни, но грамотный рацион помогает организму восстанавливаться и противостоять нагрузкам.

Сравнение: народные средства и реальные меры

Народные рецепты вроде чая с лимоном действуют скорее психологически — они создают ощущение заботы и тепла. Реальные меры, такие как закаливание, режим дня и свежий воздух, не так эффектны, но именно они формируют устойчивость организма к инфекциям.

Как поддержать организм в сезон простуд

  1. Регулярно проветривайте помещение и поддерживайте комфортную влажность.
  2. Следите за рационом, включая фрукты, ягоды и лёгкие блюда.
  3. Пейте достаточно тёплой жидкости, но не рассчитывайте на неё как на лекарство.
  4. Укрепляйте иммунитет системно — через режим, движение и постепенное закаливание.

Популярные вопросы

Помогает ли витамин C избежать болезни?

Он поддерживает организм, но не предотвращает заражение вирусами.

Можно ли заменить профилактику народными средствами?

Нет, они могут быть лишь дополнением к основным мерам.

Что есть при первых симптомах простуды?

Лёгкую пищу, тёплые напитки, овощи, фрукты и бульоны, не перегружая ЖКТ.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
