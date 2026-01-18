Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шапка, которая может навредить: как перегрев зимой влияет на здоровье и может привести к проблемам

Теплые шапки могут вызвать перегрев головы — трихолог Наталия Сирмайс
Зимой многие сталкиваются с проблемой ухода за волосами: мороз, холодный ветер и неправильный выбор головных уборов могут повлиять на их здоровье.

Влияние холода на здоровье волос

По словам врача, выход на мороз с влажными волосами может привести к различным проблемам. Во-первых, низкие температуры ослабляют иммунную систему, что делает организм более уязвимым к инфекциям. Особенно это может повлиять на кожу головы, провоцируя воспаления, в том числе тройничного нерва или лимфоузлов. Это связано с тем, что кожа лица более адаптирована к холоду, в отличие от головы и шеи, что увеличивает риск заболеваний.

Важность правильного ухода за волосами

Не менее важно помнить, что при выходе на мороз из теплого помещения происходит сужение сосудов. Особенно если волосы остаются влажными — например, после мытья или посещения бассейна. В таком случае теплоотдача возрастает в 7 раз по сравнению с сухими волосами. Это может способствовать еще большему охлаждению головы и повышенному риску простудных заболеваний.

Как выбрать идеальную шапку для зимы: советы по материалам и стилям

Зимняя шапка должна быть не только стильной, но и теплой. Рассмотрим, какие материалы и типы головных уборов подойдут для холодной погоды.

Материалы для зимних шапок

  • Шерсть. Отлично сохраняет тепло и не вызывает раздражения. Обеспечивает хорошую вентиляцию, но может быть менее удобной для чувствительной кожи.
  • Акрил. Легкий и дешевый, хорошо удерживает тепло, но не так "дышит", как шерсть.
  • Полиэстер и нейлон. Эти материалы защищают от ветра и влаги, но могут быть менее комфортными, так как не пропускают воздух.
  • Флис. Теплый, легкий и быстро сохнущий материал, идеален для активных прогулок.

Типы шапок

  • Береты. Стильный вариант, подходит для городских прогулок, но не для сильного мороза.
  • Вязаные шапки. Универсальные, подходят для ежедневного ношения и активного отдыха.
  • Шапки с помпоном. Яркие и уютные, идеальны для прогулок и зимних развлечений.
  • Ушанки. Отличный выбор для очень холодной зимы, защищают не только голову, но и уши.
  • Как выбрать шапку по типу лица?
  • Круглое лицо. Идеальны шапки с острым верхом.
  • Овальное лицо. Подойдут почти все стили, особенно объемные модели с отворотами.
  • Квадратное лицо. Выбирайте мягкие, округлые шапки, чтобы сгладить углы.

Советы по уходу за волосами в холодное время года

  1. Не спешите выходить на улицу, пока волосы полностью не высохнут. Это поможет избежать перегрева и воздействия холода.
  2. Выбирайте шапки, которые не слишком теплые и позволяют коже головы "дышать". Перегрев головы также может оказать негативное влияние на здоровье волос.

Профилактика таких проблем заключается в правильном уходе за волосами в зимний период и соблюдении простых правил, чтобы избежать ненужных заболеваний. Об этом сообщает Здоровье Mail.

"Для сохранения здоровья волос зимой важно не допускать переохлаждения и перегрева головы, а также тщательно сушить волосы после душа или бассейна", — отмечает трихолог Наталия Сирмайс.

Плюсы и минусы шерстяных шапок

Плюсы:

  • Отличная теплоизоляция.
  • Обеспечивает вентиляцию для головы.
  • Натуральный материал, гипоаллергенен (для большинства людей).

Минусы:

  • Может вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей.
  • Требует более тщательного ухода (стирка и сушка).
  • Могут быть более дорогими.

Плюсы и минусы синтетических шапок

Плюсы:

  • Легкие и бюджетные.
  • Хорошо сохраняют тепло.
  • Меньше требуют ухода, легко стираются.

Минусы:

  • Могут вызывать перегрев головы.
  • Часто не "дышат", что может привести к повышенному потоотделению.
  • Меньше долговечности и комфорта при длительном ношении.

Популярные вопросы о здоровье волос зимой

Как защитить волосы от мороза?

Для защиты волос от холода важно тщательно их сушить и выбирать шапки, которые обеспечивают комфортную температуру для головы.

Что происходит с волосами, если выходить на мороз с влажной головой?

Это может привести к значительному повышению теплоотдачи, что, в свою очередь, может вызвать простуды и другие воспаления кожи головы.

Как правильно выбрать шапку для зимы?

Шапка должна быть теплой, но не слишком плотной, чтобы волосы могли "дышать" и не перегревались.

