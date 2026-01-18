Шапка, которая может навредить: как перегрев зимой влияет на здоровье и может привести к проблемам

Теплые шапки могут вызвать перегрев головы — трихолог Наталия Сирмайс

Зимой многие сталкиваются с проблемой ухода за волосами: мороз, холодный ветер и неправильный выбор головных уборов могут повлиять на их здоровье.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка в теплой шапке зимой

Влияние холода на здоровье волос

По словам врача, выход на мороз с влажными волосами может привести к различным проблемам. Во-первых, низкие температуры ослабляют иммунную систему, что делает организм более уязвимым к инфекциям. Особенно это может повлиять на кожу головы, провоцируя воспаления, в том числе тройничного нерва или лимфоузлов. Это связано с тем, что кожа лица более адаптирована к холоду, в отличие от головы и шеи, что увеличивает риск заболеваний.

Важность правильного ухода за волосами

Не менее важно помнить, что при выходе на мороз из теплого помещения происходит сужение сосудов. Особенно если волосы остаются влажными — например, после мытья или посещения бассейна. В таком случае теплоотдача возрастает в 7 раз по сравнению с сухими волосами. Это может способствовать еще большему охлаждению головы и повышенному риску простудных заболеваний.

Как выбрать идеальную шапку для зимы: советы по материалам и стилям

Зимняя шапка должна быть не только стильной, но и теплой. Рассмотрим, какие материалы и типы головных уборов подойдут для холодной погоды.

Материалы для зимних шапок

Шерсть. Отлично сохраняет тепло и не вызывает раздражения. Обеспечивает хорошую вентиляцию, но может быть менее удобной для чувствительной кожи.

Отлично сохраняет тепло и не вызывает раздражения. Обеспечивает хорошую вентиляцию, но может быть менее удобной для чувствительной кожи. Акрил. Легкий и дешевый, хорошо удерживает тепло, но не так "дышит", как шерсть.

Легкий и дешевый, хорошо удерживает тепло, но не так "дышит", как шерсть. Полиэстер и нейлон. Эти материалы защищают от ветра и влаги, но могут быть менее комфортными, так как не пропускают воздух.

Эти материалы защищают от ветра и влаги, но могут быть менее комфортными, так как не пропускают воздух. Флис. Теплый, легкий и быстро сохнущий материал, идеален для активных прогулок.

Типы шапок

Береты. Стильный вариант, подходит для городских прогулок, но не для сильного мороза.

Стильный вариант, подходит для городских прогулок, но не для сильного мороза. Вязаные шапки. Универсальные, подходят для ежедневного ношения и активного отдыха.

Универсальные, подходят для ежедневного ношения и активного отдыха. Шапки с помпоном. Яркие и уютные, идеальны для прогулок и зимних развлечений.

Яркие и уютные, идеальны для прогулок и зимних развлечений. Ушанки. Отличный выбор для очень холодной зимы, защищают не только голову, но и уши.

Отличный выбор для очень холодной зимы, защищают не только голову, но и уши. Как выбрать шапку по типу лица?

Круглое лицо. Идеальны шапки с острым верхом.

Идеальны шапки с острым верхом. Овальное лицо. Подойдут почти все стили, особенно объемные модели с отворотами.

Подойдут почти все стили, особенно объемные модели с отворотами. Квадратное лицо. Выбирайте мягкие, округлые шапки, чтобы сгладить углы.

Советы по уходу за волосами в холодное время года

Не спешите выходить на улицу, пока волосы полностью не высохнут. Это поможет избежать перегрева и воздействия холода. Выбирайте шапки, которые не слишком теплые и позволяют коже головы "дышать". Перегрев головы также может оказать негативное влияние на здоровье волос.

Профилактика таких проблем заключается в правильном уходе за волосами в зимний период и соблюдении простых правил, чтобы избежать ненужных заболеваний. Об этом сообщает Здоровье Mail.

"Для сохранения здоровья волос зимой важно не допускать переохлаждения и перегрева головы, а также тщательно сушить волосы после душа или бассейна", — отмечает трихолог Наталия Сирмайс.

Плюсы и минусы шерстяных шапок

Плюсы:

Отличная теплоизоляция.

Обеспечивает вентиляцию для головы.

Натуральный материал, гипоаллергенен (для большинства людей).

Минусы:

Может вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей.

Требует более тщательного ухода (стирка и сушка).

Могут быть более дорогими.

Плюсы и минусы синтетических шапок

Плюсы:

Легкие и бюджетные.

Хорошо сохраняют тепло.

Меньше требуют ухода, легко стираются.

Минусы:

Могут вызывать перегрев головы.

Часто не "дышат", что может привести к повышенному потоотделению.

Меньше долговечности и комфорта при длительном ношении.

Популярные вопросы о здоровье волос зимой

Как защитить волосы от мороза?

Для защиты волос от холода важно тщательно их сушить и выбирать шапки, которые обеспечивают комфортную температуру для головы.

Что происходит с волосами, если выходить на мороз с влажной головой?

Это может привести к значительному повышению теплоотдачи, что, в свою очередь, может вызвать простуды и другие воспаления кожи головы.

Как правильно выбрать шапку для зимы?

Шапка должна быть теплой, но не слишком плотной, чтобы волосы могли "дышать" и не перегревались.