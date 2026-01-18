Шапка, которая может навредить: как перегрев зимой влияет на здоровье и может привести к проблемам

Зимой многие сталкиваются с проблемой ухода за волосами: мороз, холодный ветер и неправильный выбор головных уборов могут повлиять на их здоровье.
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка в теплой шапке зимой
Влияние холода на здоровье волос
По словам врача, выход на мороз с влажными волосами может привести к различным проблемам. Во-первых, низкие температуры ослабляют иммунную систему, что делает организм более уязвимым к инфекциям. Особенно это может повлиять на кожу головы, провоцируя воспаления, в том числе тройничного нерва или лимфоузлов. Это связано с тем, что кожа лица более адаптирована к холоду, в отличие от головы и шеи, что увеличивает риск заболеваний.
Важность правильного ухода за волосами
Не менее важно помнить, что при выходе на мороз из теплого помещения происходит сужение сосудов. Особенно если волосы остаются влажными — например, после мытья или посещения бассейна. В таком случае теплоотдача возрастает в 7 раз по сравнению с сухими волосами. Это может способствовать еще большему охлаждению головы и повышенному риску простудных заболеваний.
Как выбрать идеальную шапку для зимы: советы по материалам и стилям
Зимняя шапка должна быть не только стильной, но и теплой. Рассмотрим, какие материалы и типы головных уборов подойдут для холодной погоды.
Материалы для зимних шапок
Шерсть. Отлично сохраняет тепло и не вызывает раздражения. Обеспечивает хорошую вентиляцию, но может быть менее удобной для чувствительной кожи.
Акрил. Легкий и дешевый, хорошо удерживает тепло, но не так "дышит", как шерсть.
Полиэстер и нейлон. Эти материалы защищают от ветра и влаги, но могут быть менее комфортными, так как не пропускают воздух.
Флис. Теплый, легкий и быстро сохнущий материал, идеален для активных прогулок.
Типы шапок
Береты. Стильный вариант, подходит для городских прогулок, но не для сильного мороза.
Вязаные шапки. Универсальные, подходят для ежедневного ношения и активного отдыха.
Шапки с помпоном. Яркие и уютные, идеальны для прогулок и зимних развлечений.
Ушанки. Отличный выбор для очень холодной зимы, защищают не только голову, но и уши.
Как выбрать шапку по типу лица?
Круглое лицо. Идеальны шапки с острым верхом.
Овальное лицо. Подойдут почти все стили, особенно объемные модели с отворотами.
Квадратное лицо. Выбирайте мягкие, округлые шапки, чтобы сгладить углы.
Советы по уходу за волосами в холодное время года
Не спешите выходить на улицу, пока волосы полностью не высохнут. Это поможет избежать перегрева и воздействия холода.
Выбирайте шапки, которые не слишком теплые и позволяют коже головы "дышать". Перегрев головы также может оказать негативное влияние на здоровье волос.
Профилактика таких проблем заключается в правильном уходе за волосами в зимний период и соблюдении простых правил, чтобы избежать ненужных заболеваний. Об этом сообщает Здоровье Mail.
"Для сохранения здоровья волос зимой важно не допускать переохлаждения и перегрева головы, а также тщательно сушить волосы после душа или бассейна", — отмечает трихолог Наталия Сирмайс.
Плюсы и минусы шерстяных шапок
Плюсы:
Отличная теплоизоляция.
Обеспечивает вентиляцию для головы.
Натуральный материал, гипоаллергенен (для большинства людей).
Минусы:
Может вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей.