Холодные напитки и зубная боль: причины и способы борьбы с неприятными ощущениями от холода

Повышенная чувствительность зубов вызывает болевые ощущения от холода

Ощущение боли в зубах от холодных напитков или низкой температуры — это знакомый момент для многих. Зубы начинают реагировать на холод по разным причинам, и важно понимать, что это сигнал о повышенной чувствительности, которая не зависит от времени года.

Что вызывает болезненные ощущения?

Болезненная реакция на холодный воздух или напитки свидетельствует о повышенной чувствительности зубов. Важно понимать, что это состояние указывает на повреждение эмали. Когда эмаль истончается, зубы становятся уязвимыми и начинают реагировать на такие раздражители, как холод или горячие продукты.

Одним из возможных последствий повышенной чувствительности является рецессия десен, когда десны начинают опускаться, обнажая корень зуба. Это состояние приводит к ослаблению зубов и, в конечном итоге, может привести к их потере.

Интересно, что зубы, которые остро реагируют на холод, часто показывают такую же чувствительность и на горячие напитки. Однако, поскольку мы обычно не употребляем кипяток, то не всегда замечаем этот момент.

Почему зубы становятся чувствительными?

Ранее считалось, что избыточная гигиеничность, например, частое использование зубной щетки, вызывает чувствительность зубов. Однако это мнение уже давно опровергнуто: регулярная чистка зубов помогает бороться с бактериями, способными разрушать зубную эмаль.

Неправильный прикус — еще одна причина повышенной чувствительности. Когда нагрузка на зубы распределяется неправильно, эмаль начинает ослабевать. Это вызывает болевые ощущения при контакте зубов с холодными и горячими напитками. Зубы начинают разрушаться быстрее, что усугубляет проблему.

Кроме того, изменения кислотно-щелочного баланса в ротовой полости также могут привести к гиперчувствительности. Сладкие продукты — главные виновники, но даже фанаты здорового образа жизни не застрахованы от этой проблемы, если они часто пьют воду с лимоном. Такая привычка ослабляет эмаль, как и употребление газированных напитков — основного "врага" для зубной эмали. Отказ от подобных напитков может значительно улучшить ситуацию с чувствительностью.

Воздействие отбеливания на эмаль

Процедуры по отбеливанию зубов тоже могут способствовать повышению чувствительности. Современные отбеливающие средства используют активный кислород, который на время изменяет структуру эмали. Это может вызвать неприятные ощущения, но обычно они проходят за день. После отбеливания рекомендуется проводить фторирование зубов, что способствует восстановлению эмали.

Однако, домашнее отбеливание зубов — особенно с использованием неподтвержденных средств — может иметь гораздо более серьезные последствия. Неправильное использование отбеливающих средств разрушает зубы и приводит к еще большей чувствительности.

Что делать, если зубы болят от холода?

Если повышенная чувствительность становится слишком неприятной, лучшим решением будет визит к стоматологу. Специалист поможет определить, что именно ослабляет эмаль, и проверит прикус. Иногда достаточно просто подкорректировать прикус, чтобы устранить дискомфорт.

Для временного облегчения боли можно использовать специальные пасты для чувствительных зубов. В их состав входит нитрат калия, который воздействует на нервные окончания зубов, уменьшает их проводимость и снижает болевые ощущения при контакте с холодом или горячим. Об этом сообщает Здоровье Mail.

Советы по уходу за зубами при чувствительности

Регулярно используйте пасты для чувствительных зубов. Избегайте употребления напитков с высоким содержанием кислоты. Не забывайте о профессиональном уходе и регулярных визитах к стоматологу.

Популярные вопросы о повышенной чувствительности зубов

Почему зубы реагируют на холод?

Повышенная чувствительность зубов — это признак повреждения эмали или других проблем с зубами, таких как неправильный прикус. Она усиливается при контакте с холодными или горячими напитками.

Можно ли избавиться от чувствительности зубов самостоятельно?

В некоторых случаях можно облегчить состояние с помощью специализированных паст, но для долговременного решения проблемы следует обратиться к стоматологу для диагностики и корректировки.

Как улучшить состояние зубов при чувствительности?

Отказ от напитков с высоким содержанием кислоты, таких как газировка или вода с лимоном, и регулярная чистка зубов могут помочь снизить чувствительность и укрепить эмаль.