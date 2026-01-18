Зимой он работает за иммунитет без выходных: напиток, который пьют не ради вкуса

Зимой организм сталкивается с повышенной нагрузкой: короткий световой день, холод и сезонные вирусы постоянно испытывают иммунитет на прочность. В это время особенно важно поддерживать защитные механизмы мягко и регулярно, а не экстренными мерами. Один из самых доступных и изученных способов — включить в рацион правильный напиток. Об этом сообщает Real Simple.
В холодный сезон тело тратит больше ресурсов на терморегуляцию и адаптацию к перепадам температуры. Недостаток солнечного света влияет на уровень витамина D, а плотный график и стресс дополнительно ослабляют защитные реакции. На этом фоне даже привычные простуды могут протекать тяжелее и дольше.
Регулярные пищевые привычки играют ключевую роль. Вместо разовых "ударных" средств специалисты рекомендуют продукты и напитки с накопительным эффектом, которые работают на профилактику. К ним относятся витамины, ферментированные продукты и, как отмечают эксперты, зелёный чай.
Зелёный чай ценят за общеукрепляющее действие, которое подходит для ежедневного употребления. В его составе присутствуют катехины, особенно эпигаллокатехин галлат. Это соединение участвует в регуляции иммунного ответа и помогает организму реагировать на вирусные угрозы без избыточного воспаления.
Дополняет эффект L-теанин — аминокислота, связанная с поддержкой выработки интерферона-гамма. Этот белок считается одним из ключевых элементов противовирусной защиты. Благодаря такому сочетанию зелёный чай действует мягко, не перегружая организм и не вызывая резких скачков активности.
Эксперты подчёркивают, что решающее значение имеет регулярность. Одна чашка в день на протяжении всей зимы приносит больше пользы, чем несколько кружек, выпитых во время болезни. Такой подход позволяет поддерживать иммунитет в стабильном состоянии.
Важно учитывать и способ приготовления. Вода не должна быть кипящей, иначе часть полезных веществ разрушается. Оптимальная температура — около 70-80 градусов. Это правило особенно актуально для качественного листового чая и сортов с нежным вкусом.
Тем, кто ищет более выраженный эффект, специалисты советуют матчу. Этот порошковый чай готовят из цельного листа, поэтому концентрация антиоксидантов в нём выше, чем в классическом зелёном чае.
"В матче содержится около 60-80 мг кофеина, тогда как в листовом зелёном чае — в среднем 25-45 мг", — отмечала диетолог Марият Мухина.
Повышенное содержание кофеина может быть плюсом для бодрости, но чувствительным людям стоит соблюдать осторожность. Избыток стимулятора способен вызвать тревожность, проблемы со сном и дискомфорт в желудке, особенно при употреблении натощак, что подтверждают данные о побочных эффектах кофеина.
Зелёный чай подходит для ежедневного употребления и мягкой поддержки иммунитета. Он легче воспринимается организмом и реже вызывает побочные реакции. Матча отличается более насыщенным составом и выраженным тонизирующим эффектом, но требует умеренности и внимания к индивидуальной реакции.
Выбор между этими напитками зависит от образа жизни, чувствительности к кофеину и целей — профилактика или дополнительный заряд энергии.
Регулярное употребление зелёного чая имеет свои сильные и слабые стороны. Перед тем как сделать его частью рациона, стоит учитывать основные моменты.
Для большинства людей достаточно одной-двух чашек в день, чтобы получить пользу без перегрузки.
Зелёный чай подходит для ежедневной профилактики, матча — для более выраженного эффекта, если нет противопоказаний.
Из-за кофеина лучше ограничить употребление во второй половине дня, чтобы не нарушать сон.
