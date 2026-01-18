Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Зимой он работает за иммунитет без выходных: напиток, который пьют не ради вкуса

Повышенное содержание кофеина в матче вызывает риск бессонницы — диетолог Мухина
Здоровье

Зимой организм сталкивается с повышенной нагрузкой: короткий световой день, холод и сезонные вирусы постоянно испытывают иммунитет на прочность. В это время особенно важно поддерживать защитные механизмы мягко и регулярно, а не экстренными мерами. Один из самых доступных и изученных способов — включить в рацион правильный напиток. Об этом сообщает Real Simple.

Зеленый чай
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зеленый чай

Почему зимой иммунитету нужна поддержка

В холодный сезон тело тратит больше ресурсов на терморегуляцию и адаптацию к перепадам температуры. Недостаток солнечного света влияет на уровень витамина D, а плотный график и стресс дополнительно ослабляют защитные реакции. На этом фоне даже привычные простуды могут протекать тяжелее и дольше.

Регулярные пищевые привычки играют ключевую роль. Вместо разовых "ударных" средств специалисты рекомендуют продукты и напитки с накопительным эффектом, которые работают на профилактику. К ним относятся витамины, ферментированные продукты и, как отмечают эксперты, зелёный чай.

Почему именно зелёный чай

Зелёный чай ценят за общеукрепляющее действие, которое подходит для ежедневного употребления. В его составе присутствуют катехины, особенно эпигаллокатехин галлат. Это соединение участвует в регуляции иммунного ответа и помогает организму реагировать на вирусные угрозы без избыточного воспаления.

Дополняет эффект L-теанин — аминокислота, связанная с поддержкой выработки интерферона-гамма. Этот белок считается одним из ключевых элементов противовирусной защиты. Благодаря такому сочетанию зелёный чай действует мягко, не перегружая организм и не вызывая резких скачков активности.

Как правильно пить зелёный чай зимой

Эксперты подчёркивают, что решающее значение имеет регулярность. Одна чашка в день на протяжении всей зимы приносит больше пользы, чем несколько кружек, выпитых во время болезни. Такой подход позволяет поддерживать иммунитет в стабильном состоянии.

Важно учитывать и способ приготовления. Вода не должна быть кипящей, иначе часть полезных веществ разрушается. Оптимальная температура — около 70-80 градусов. Это правило особенно актуально для качественного листового чая и сортов с нежным вкусом.

Когда стоит обратить внимание на матчу

Тем, кто ищет более выраженный эффект, специалисты советуют матчу. Этот порошковый чай готовят из цельного листа, поэтому концентрация антиоксидантов в нём выше, чем в классическом зелёном чае.

"В матче содержится около 60-80 мг кофеина, тогда как в листовом зелёном чае — в среднем 25-45 мг", — отмечала диетолог Марият Мухина.

Повышенное содержание кофеина может быть плюсом для бодрости, но чувствительным людям стоит соблюдать осторожность. Избыток стимулятора способен вызвать тревожность, проблемы со сном и дискомфорт в желудке, особенно при употреблении натощак, что подтверждают данные о побочных эффектах кофеина.

Сравнение зелёного чая и матчи

Зелёный чай подходит для ежедневного употребления и мягкой поддержки иммунитета. Он легче воспринимается организмом и реже вызывает побочные реакции. Матча отличается более насыщенным составом и выраженным тонизирующим эффектом, но требует умеренности и внимания к индивидуальной реакции.

Выбор между этими напитками зависит от образа жизни, чувствительности к кофеину и целей — профилактика или дополнительный заряд энергии.

Плюсы и минусы зелёного чая для иммунитета

Регулярное употребление зелёного чая имеет свои сильные и слабые стороны. Перед тем как сделать его частью рациона, стоит учитывать основные моменты.

  • Плюсы: мягкая поддержка иммунной системы, наличие антиоксидантов, доступность и простота приготовления.
  • Плюсы: подходит для ежедневного употребления, сочетается с витаминами и сбалансированным питанием.
  • Минусы: содержит кофеин, может быть нежелателен при повышенной чувствительности.
  • Минусы: эффект проявляется постепенно, а не мгновенно.

Советы по выбору и употреблению зелёного чая

  1. Выбирайте листовой чай без ароматизаторов и добавок.
  2. Заваривайте при правильной температуре, не используя кипяток.
  3. Пейте чай после еды, если есть чувствительность к кофеину.
  4. Сочетайте напиток с полноценным рационом и достаточным сном.

Популярные вопросы о зелёном чае для иммунитета

Сколько чашек зелёного чая можно пить зимой?

Для большинства людей достаточно одной-двух чашек в день, чтобы получить пользу без перегрузки.

Что лучше для иммунитета — зелёный чай или матча?

Зелёный чай подходит для ежедневной профилактики, матча — для более выраженного эффекта, если нет противопоказаний.

Можно ли пить зелёный чай вечером?

Из-за кофеина лучше ограничить употребление во второй половине дня, чтобы не нарушать сон.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы напиток здоровье витамины иммунитет
Новости Все >
Страны ЕС с 2026 года не принимают российские небиометрические загранпаспорта
Отдыхающие сообщили о переполненных отелях Турции в высокий сезон
Аренда жилья в Москве с февраля 2026 года может вырасти из-за сезонного спроса
Райские птицы Новой Гвинеи светятся в ультрафиолете из-за биофлуоресценции
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Учёные нашли дополнительный геологический слой под океанической корой Бермуд
Программа долгосрочных сбережений с господдержкой остаётся ключевым инструментом
Инфляция в России ускорилась до 1,26% в начале января 2026 года
Отсутствие ответственности сотрудников связано с формальной системой мотивации
Экс-футболист Дмитрий Акимов умер 14 января в возрасте 45 лет
Сейчас читают
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Наука и техника
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Кожаные куртки 2026 года чаще имеют прямой силуэт
Красота и стиль
Кожаные куртки 2026 года чаще имеют прямой силуэт
Популярное
Сеют весной — любуются до осени: как кохия превращает сад в живую картину, меняющуюся каждую осень

Кохия, известная как летний кипарис, ценится за выразительную форму и меняющуюся листву. Разбираемся, как вырастить эффектный куст и избежать типичных ошибок.

Кохия меняет цвет листвы на красный осенью
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Сушилка больше не нужна: хит сезона избавляет кухню от хаоса и возвращает много свободного места
Так плодоносят единицы: этот томат даёт по 30 гигантов на кисти и выстреливает урожаем до осени
Тропинка, которой позавидуют соседи: растения, создающие идеальный бордюр без лишних усилий
США направляют эмиссаров в Москву для диалога по Украине Михаил Дёмин ВАЗ создал интересную микролитражку "Чебурашка" в 1971 Сергей Милешкин Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова
Старые куртки можете выбросить: пять кожаных моделей 2026 уже назвали будущими иконами стиля
Грядёт стильный переворот: какие кожанки станут символом весны-2026, а какие пора прятать в шкаф
Украина в предвкушении «светлого будущего», но есть нюанс
Украина в предвкушении «светлого будущего», но есть нюанс
Последние материалы
Парфюмерные дома сделали ставку на тёмные цветы зимой 2026
Новые сорта томатов радуют урожаем и устойчивостью к болезням
"Индукционная" посуда часто работает хуже заявленного
Универсальные сорта моркови названы лучшими для дачников
Привычка есть перед сном может вызвать диафрагмальную грыжу – диетолог Мухина
Чебуреки на кефире улучшают пластичность теста
Астрономы зафиксировали неизвестную форму внутри туманности — Daily Mail
Постельные комплекты утрачивают актуальность в 2026 году — ouest-france
В Финнмарке после шторма 1617 года начались массовые казни — историк Виллумсен
Метельчатые гортензии образуют плотные живые изгороди
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.