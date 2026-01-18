Зимой он работает за иммунитет без выходных: напиток, который пьют не ради вкуса

Повышенное содержание кофеина в матче вызывает риск бессонницы — диетолог Мухина

Зимой организм сталкивается с повышенной нагрузкой: короткий световой день, холод и сезонные вирусы постоянно испытывают иммунитет на прочность. В это время особенно важно поддерживать защитные механизмы мягко и регулярно, а не экстренными мерами. Один из самых доступных и изученных способов — включить в рацион правильный напиток. Об этом сообщает Real Simple.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Зеленый чай

Почему зимой иммунитету нужна поддержка

В холодный сезон тело тратит больше ресурсов на терморегуляцию и адаптацию к перепадам температуры. Недостаток солнечного света влияет на уровень витамина D, а плотный график и стресс дополнительно ослабляют защитные реакции. На этом фоне даже привычные простуды могут протекать тяжелее и дольше.

Регулярные пищевые привычки играют ключевую роль. Вместо разовых "ударных" средств специалисты рекомендуют продукты и напитки с накопительным эффектом, которые работают на профилактику. К ним относятся витамины, ферментированные продукты и, как отмечают эксперты, зелёный чай.

Почему именно зелёный чай

Зелёный чай ценят за общеукрепляющее действие, которое подходит для ежедневного употребления. В его составе присутствуют катехины, особенно эпигаллокатехин галлат. Это соединение участвует в регуляции иммунного ответа и помогает организму реагировать на вирусные угрозы без избыточного воспаления.

Дополняет эффект L-теанин — аминокислота, связанная с поддержкой выработки интерферона-гамма. Этот белок считается одним из ключевых элементов противовирусной защиты. Благодаря такому сочетанию зелёный чай действует мягко, не перегружая организм и не вызывая резких скачков активности.

Как правильно пить зелёный чай зимой

Эксперты подчёркивают, что решающее значение имеет регулярность. Одна чашка в день на протяжении всей зимы приносит больше пользы, чем несколько кружек, выпитых во время болезни. Такой подход позволяет поддерживать иммунитет в стабильном состоянии.

Важно учитывать и способ приготовления. Вода не должна быть кипящей, иначе часть полезных веществ разрушается. Оптимальная температура — около 70-80 градусов. Это правило особенно актуально для качественного листового чая и сортов с нежным вкусом.

Когда стоит обратить внимание на матчу

Тем, кто ищет более выраженный эффект, специалисты советуют матчу. Этот порошковый чай готовят из цельного листа, поэтому концентрация антиоксидантов в нём выше, чем в классическом зелёном чае.

"В матче содержится около 60-80 мг кофеина, тогда как в листовом зелёном чае — в среднем 25-45 мг", — отмечала диетолог Марият Мухина.

Повышенное содержание кофеина может быть плюсом для бодрости, но чувствительным людям стоит соблюдать осторожность. Избыток стимулятора способен вызвать тревожность, проблемы со сном и дискомфорт в желудке, особенно при употреблении натощак, что подтверждают данные о побочных эффектах кофеина.

Сравнение зелёного чая и матчи

Зелёный чай подходит для ежедневного употребления и мягкой поддержки иммунитета. Он легче воспринимается организмом и реже вызывает побочные реакции. Матча отличается более насыщенным составом и выраженным тонизирующим эффектом, но требует умеренности и внимания к индивидуальной реакции.

Выбор между этими напитками зависит от образа жизни, чувствительности к кофеину и целей — профилактика или дополнительный заряд энергии.

Плюсы и минусы зелёного чая для иммунитета

Регулярное употребление зелёного чая имеет свои сильные и слабые стороны. Перед тем как сделать его частью рациона, стоит учитывать основные моменты.

Плюсы: мягкая поддержка иммунной системы, наличие антиоксидантов, доступность и простота приготовления.

мягкая поддержка иммунной системы, наличие антиоксидантов, доступность и простота приготовления. Плюсы: подходит для ежедневного употребления, сочетается с витаминами и сбалансированным питанием.

подходит для ежедневного употребления, сочетается с витаминами и сбалансированным питанием. Минусы: содержит кофеин, может быть нежелателен при повышенной чувствительности.

содержит кофеин, может быть нежелателен при повышенной чувствительности. Минусы: эффект проявляется постепенно, а не мгновенно.

Советы по выбору и употреблению зелёного чая

Выбирайте листовой чай без ароматизаторов и добавок. Заваривайте при правильной температуре, не используя кипяток. Пейте чай после еды, если есть чувствительность к кофеину. Сочетайте напиток с полноценным рационом и достаточным сном.

Популярные вопросы о зелёном чае для иммунитета

Сколько чашек зелёного чая можно пить зимой?

Для большинства людей достаточно одной-двух чашек в день, чтобы получить пользу без перегрузки.

Что лучше для иммунитета — зелёный чай или матча?

Зелёный чай подходит для ежедневной профилактики, матча — для более выраженного эффекта, если нет противопоказаний.

Можно ли пить зелёный чай вечером?

Из-за кофеина лучше ограничить употребление во второй половине дня, чтобы не нарушать сон.