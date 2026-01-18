Ужинать поздно — это риск для пищевода: как избежать серьезных последствий от еды перед сном

Привычка есть перед сном может вызвать диафрагмальную грыжу – диетолог Мухина

Привычка поедать пищу непосредственно перед сном может привести к серьезным последствиям для здоровья. Врач отметила, что такие привычки могут вызывать различные заболевания, включая диафрагмальную грыжу.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка ест на ночь

Почему поздний ужин опасен?

"Диафрагма — важная мышца, которая отделяет грудную клетку от брюшной полости, через неё проходят такие органы, как пищевод, трахея и аорта. Пищевод в свою очередь проходит через отверстие диафрагмы и соединяется с желудком.", — говорит диетолог Марият Мухина.

Когда человек принимает пищу перед сном и ложится горизонтально, часть желудка может попасть в отверстие диафрагмы, что приводит к диафрагмальной грыже. В таком случае часть желудка передавливается, и содержимое желудка начинает попадать в пищевод. Это может вызвать серьезные проблемы, так как слизистая пищевода не предназначена для защиты от желудочной кислоты, что приводит к отрыжке, изжоге и более серьезным нарушениям, в том числе проблемам с венами в области пищевода…

Как избежать проблем с пищеварением перед сном

Планируйте ужин заранее

Чтобы избежать поздних перекусов, постарайтесь организовать ужин не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Это позволит вашему организму переварить пищу и подготовиться к отдыху. Выбирайте легкие блюда

Отдавайте предпочтение легким и легко усвояемым продуктам: овощам, рыбе, нежирным мясным блюдам. Такие продукты не перегружают желудок и не мешают качественному сну. Сократите потребление кофеина и алкоголя

Избегайте напитков, содержащих кофеин, а также алкоголя, особенно ближе к ночи. Они могут нарушить ваш сон и раздражать пищеварительную систему. Поддерживайте правильное положение тела

Если все же вам необходимо поужинать поздно, после еды старайтесь избегать горизонтального положения. Это поможет предотвратить попадание желудочного содержимого в пищевод и снизит риск изжоги. Регулярно проверяйте здоровье

Не забывайте о профилактических осмотрах, особенно если у вас есть привычка ужинать поздно. Раннее выявление проблем с пищеварением поможет избежать серьезных заболеваний в будущем. Сообщает RT.

Сравнение поздних ужинов: плюсы и минусы Плюсы поздних ужинов: Удовольствие от еды — иногда хочется перекусить перед сном, особенно если ужин был слишком легким. Успокаивающий эффект — легкая еда перед сном может помочь расслабиться и заснуть быстрее, особенно если это успокаивающая пища, такая как банан или йогурт. Для людей с поздним графиком — у тех, кто работает в вечернее время или поздно возвращается домой, поздний ужин является нормой, чтобы поддерживать уровень энергии. Минусы поздних ужинов: Риск диафрагмальной грыжи — привычка есть перед сном может привести к затягиванию части желудка в отверстие диафрагмы, что вызывает неприятные и болезненные ощущения. Отрыжка и изжога — поздний прием пищи может стать причиной изжоги и отрыжки, особенно если еда была слишком жирной или кислой. Нарушение сна — тяжелая пища перед сном может привести к нарушению сна, так как организм будет заново переваривать пищу, что затруднит расслабление. Проблемы с венами в области пищевода — в более серьезных случаях поздние ужины могут привести к венозным нарушениям и развитию заболеваний пищевода. Популярные вопросы о поздних ужинах Почему не стоит есть перед сном? Привычка есть поздно может привести к серьезным заболеваниям, таким как диафрагмальная грыжа, изжога и нарушения сна. Пища, попадая в желудок перед сном, может попадать в пищевод, что раздражает его слизистую. Что можно пить перед сном? Можно пить воду или другие жидкости в умеренных количествах, так как они не вызывают проблем с пищеварением и не препятствуют нормальному функционированию организма. Можно ли есть легкие закуски перед сном? Легкие закуски, такие как йогурт или банан, могут быть менее опасными, но важно не перегружать желудок, чтобы избежать нарушения сна и пищеварения.