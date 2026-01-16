Динара Соколова: Пациенты стали получать помощь быстрее — это самое главное

Телементоринг поддержал ортодонтов в малых городах

Практикующий врач-ортодонт из Казани рассказала, как ее авторская методика подготовки врачей может решать кадровый дефицит в стоматологии и что подтолкнуло ее работать над повышением доступности лечение для жителей регионов.

Фото: из личного архива Динары Соколовой Врач-ортодонт Динара Соколова

Хорошего ортодонта сегодня приходится искать довольно долго, особенно в небольших городах и районах, где прием ведут всего несколько специалистов. По данным Росстата, на конец 2024 года дефицит стоматологов в России превысил 2,3 тысячи человек. Особенно остро вопрос стоит в ортодонтии и детской стоматологии: по оценке экспертов, в стране не хватает до 20% врачей этих направлений. Для пациентов это означает длительное ожидание приема, а то и поездки за сотни километров для встречи со специалистом в другом населенном пункте.

Решение нехватки ортодонтов в регионах предложила врач-ортодонт, заведующая отделением ортодонтии в казанской клинике "Медилайн" Динара Соколова. Она разработала методику практической подготовки специалистов прямо в клиниках, основанную на международных принципах Workplace-Based Assessment и системе телементоринга. Эта модель уже используется в Казани, Альметьевске, Ульяновске и Саранске, где помогает создавать кадровый резерв и сокращать время ожидания приёма для пациентов. С врачом, специализирующимся на наставничестве врачей-ординаторов в регионах с кадровым дефицитом поговорили о том, почему дефицит ортодонтов стал системной проблемой для российских регионов, как повышать уровень специалистов без отрыва от пациентов, и что меняется для людей, когда врач становится наставником.

— Динара, статистика говорит об острой нехватке ортодонтов. В профессии вы более 16 лет и как врач, и как управленец, работали в разных городах — как цифры аналитики выглядят на практике и в чем вы видите причину?

— Если говорить об острой нехватке, то в крупных городах такой проблемы нет, а вот в районах — настоящий кадровый провал. Например, в Альметьевске, где я работала, на 160 тысяч жителей приходилось всего девять ортодонтов. В соседних городах — Нурлате, Бугульме, Азнакаево — их нет совсем. В результате пациенты из окрестных сел вынуждены преодолевать по 200-300 километров, чтобы попасть на прием. Молодые врачи не хотят там работать и уезжают в районные центры, где для них больше возможностей и для развития, и в плане финансов.

— Когда вы осознали, что решить проблему можно только изменив саму систему подготовки врачей? Что подтолкнуло вас разработать новую методику обучения?

— Все стало очевидно, когда я начала работать с выпускниками ординатуры. Многие из них хорошо знали теорию, но не чувствовали уверенности при приеме пациентов — буквально боялись остаться один на один с пациентом и его проблемой, боялись ошибиться. Тогда я поняла: дело не только в количестве врачей, но и в том, как мы их готовим. Нужно было придумать способ, который позволил бы молодым специалистам учиться прямо в клинике, не отрываясь от реальных пациентов. Так родилась идея моей методики.

— Вашу методика подготовки ортодонтов используют в клиниках Казани, Ульяновска, Альметьевска и Саранска. В чем ее главное отличие от традиционной системы?

— Обучение происходит не в учебной аудитории, а прямо на рабочем месте — с пациентами в клинике. Наставник сопровождает ординатора на каждом этапе: от наблюдения до самостоятельного приема. Это не просто ассистирование, а постепенный рост ответственности. Врач учится думать, а не повторять по алгоритму. После очного этапа мы не прекращаем взаимодействие — переходим в формат телементоринга. Молодые специалисты продолжают разбирать клинические случаи онлайн, получают обратную связь и контроль качества. Для тех, кто уезжает работать в малые города, где рядом нет опытных коллег, такая поддержка особенно важна.

— Ваши ученики уже ведут самостоятельные приемы, в отдельных клиниках это позволило в разы сократить время ожидания консультации для пациентов. Как вы сами оцениваете эффективность своего решения?

— Пациенты стали получать помощь быстрее, что мне кажется самым главным. В некоторых клиниках, где раньше ожидание приема доходило до года, теперь люди попадают к врачу за несколько недель. Тот факт, что подготовленные врачи уже ведут самостоятельный прием, позволяет клиникам снять ограничения с потока пациентов, вызванные нехваткой специалистов. Эти два показателя для меня и есть подтверждение эффективности системы.

— Несколько лет назад ваша методика фактически создала новую роль врача-наставника в современной стоматологии. Как вы видите эту роль сегодня, и что, на ваш взгляд, она дает профессии?

— Наставник — это не просто старший коллега, который проверяет ошибки. Это человек, который помогает врачу формировать мышление и уверенность. Когда обучение становится частью ежедневной практики, профессия развивается естественным образом — изнутри. Я убеждена, что культура наставничества может вернуть медицине ту преемственность, которая раньше была нормой. Без нее никакая система подготовки не будет полноценной.

— Ваша программа наставничества фактически повысила пациентам доступность услуг узких специалистов. Как вы видите развитие своей методики в будущем, и что для вас лично значит этот результат?

— Для меня важно, что это не сухая статистика, а реальные истории семей, которым стало проще лечиться. Ребенок из небольшого города теперь может получить помощь без ожидания в месяцы — и это уже результат. Думаю, следующий шаг — включить методику в государственную систему последипломного обучения. Тогда каждая клиника сможет выращивать собственных специалистов, не дожидаясь централизованных программ.

— Ваш опыт востребован в разных регионах. Есть ли запрос на масштабирование этой модели? Возможно, в другие направления стоматологии?

— Да, интерес растет, и это, пожалуй, самое вдохновляющее. Сейчас ко мне обращаются клиники не только из Татарстана, но и из соседних регионов — интересуются, как адаптировать методику для своих условий. Особенно востребован формат наставничества в детской стоматологии и хирургии, где дефицит кадров еще выше. Я вижу, что профессиональное сообщество становится более зрелым: врачи и руководители готовы брать инициативу на себя и менять систему снизу, через практику и взаимопомощь, а не ждать указаний от администрации.

— На ваш взгляд, изменилось ли отношение к стоматологии и ортодонтии в стране? И какой совет можете дать тем нашим читателям, кто откладывает визит к ортодонту?

— Еще недавно взрослые стеснялись носить брекеты и считали, что исправлять прикус нужно только в подростковом возрасте. А теперь приходят семьями — и это, пожалуй, лучший показатель перемен. Все больше людей приходят на лечение в зрелом возрасте и замечают, как меняется не только улыбка, но и самочувствие. Работа ортодонта влияет на дыхание, дикцию, суставы, общее качество жизни. Поэтому мой совет прост: не зависимо от возраста, обратитесь к врачу, если что-то беспокоит. Современные методы позволяют лечиться комфортно и без боли. Главное — найти специалиста, которому можно доверять. Хороший ортодонт объяснит каждый шаг и поможет сделать лечение щадящим и понятным.

Для справки

Динара Соколова — аккредитованный врач-ортодонт с 18-летним стажем, выпускница Казанского Государственного Медицинского Университета (КГМУ) и обладатель степени MBA (Экономический университет КФУ), член аккредитационной комиссии Минздрава РТ по специальности "ортодонтия".

Последние 10 лет она совмещает клиническую практику с управленческой деятельностью и обучением ортодонтов в регионах России, которые испытывают дефицит ортодонтических кадров. За последние 10 лет Динара с нуля обучила более 20 врачей-ортодонтов по своей методике менторинга на рабочем месте, что решило вопрос дефицита кадров в клиниках Альметьевска, Казани и Ульяновска, а также участвовала в организации и развитии ортодонтических отделений в вышеуказанных городах.

Она является автором методического пособия "Подготовка ортодонта для работы в регионах с дефицитом кадров: наставничество на рабочем месте, телементоринг и операционный запуск в клинике".