Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Динара Соколова: Пациенты стали получать помощь быстрее — это самое главное

Телементоринг поддержал ортодонтов в малых городах
Здоровье

Практикующий врач-ортодонт из Казани рассказала, как ее авторская методика подготовки врачей может решать кадровый дефицит в стоматологии и что подтолкнуло ее работать над повышением доступности лечение для жителей регионов.

Врач-ортодонт Динара Соколова
Фото: из личного архива Динары Соколовой
Врач-ортодонт Динара Соколова

Хорошего ортодонта сегодня приходится искать довольно долго, особенно в небольших городах и районах, где прием ведут всего несколько специалистов. По данным Росстата, на конец 2024 года дефицит стоматологов в России превысил 2,3 тысячи человек. Особенно остро вопрос стоит в ортодонтии и детской стоматологии: по оценке экспертов, в стране не хватает до 20% врачей этих направлений. Для пациентов это означает длительное ожидание приема, а то и поездки за сотни километров для встречи со специалистом в другом населенном пункте.

Решение нехватки ортодонтов в регионах предложила врач-ортодонт, заведующая отделением ортодонтии в казанской клинике "Медилайн" Динара Соколова. Она разработала методику практической подготовки специалистов прямо в клиниках, основанную на международных принципах Workplace-Based Assessment и системе телементоринга. Эта модель уже используется в Казани, Альметьевске, Ульяновске и Саранске, где помогает создавать кадровый резерв и сокращать время ожидания приёма для пациентов. С врачом, специализирующимся на наставничестве врачей-ординаторов в регионах с кадровым дефицитом поговорили о том, почему дефицит ортодонтов стал системной проблемой для российских регионов, как повышать уровень специалистов без отрыва от пациентов, и что меняется для людей, когда врач становится наставником.

— Динара, статистика говорит об острой нехватке ортодонтов. В профессии вы более 16 лет и как врач, и как управленец, работали в разных городах — как цифры аналитики выглядят на практике и в чем вы видите причину?

— Если говорить об острой нехватке, то в крупных городах такой проблемы нет, а вот в районах — настоящий кадровый провал. Например, в Альметьевске, где я работала, на 160 тысяч жителей приходилось всего девять ортодонтов. В соседних городах — Нурлате, Бугульме, Азнакаево — их нет совсем. В результате пациенты из окрестных сел вынуждены преодолевать по 200-300 километров, чтобы попасть на прием. Молодые врачи не хотят там работать и уезжают в районные центры, где для них больше возможностей и для развития, и в плане финансов.

— Когда вы осознали, что решить проблему можно только изменив саму систему подготовки врачей? Что подтолкнуло вас разработать новую методику обучения?

— Все стало очевидно, когда я начала работать с выпускниками ординатуры. Многие из них хорошо знали теорию, но не чувствовали уверенности при приеме пациентов — буквально боялись остаться один на один с пациентом и его проблемой, боялись ошибиться. Тогда я поняла: дело не только в количестве врачей, но и в том, как мы их готовим. Нужно было придумать способ, который позволил бы молодым специалистам учиться прямо в клинике, не отрываясь от реальных пациентов. Так родилась идея моей методики.

— Вашу методика подготовки ортодонтов используют в клиниках Казани, Ульяновска, Альметьевска и Саранска. В чем ее главное отличие от традиционной системы?

— Обучение происходит не в учебной аудитории, а прямо на рабочем месте — с пациентами в клинике. Наставник сопровождает ординатора на каждом этапе: от наблюдения до самостоятельного приема. Это не просто ассистирование, а постепенный рост ответственности. Врач учится думать, а не повторять по алгоритму. После очного этапа мы не прекращаем взаимодействие — переходим в формат телементоринга. Молодые специалисты продолжают разбирать клинические случаи онлайн, получают обратную связь и контроль качества. Для тех, кто уезжает работать в малые города, где рядом нет опытных коллег, такая поддержка особенно важна.

— Ваши ученики уже ведут самостоятельные приемы, в отдельных клиниках это позволило в разы сократить время ожидания консультации для пациентов. Как вы сами оцениваете эффективность своего решения?

— Пациенты стали получать помощь быстрее, что мне кажется самым главным. В некоторых клиниках, где раньше ожидание приема доходило до года, теперь люди попадают к врачу за несколько недель. Тот факт, что подготовленные врачи уже ведут самостоятельный прием, позволяет клиникам снять ограничения с потока пациентов, вызванные нехваткой специалистов. Эти два показателя для меня и есть подтверждение эффективности системы.

— Несколько лет назад ваша методика фактически создала новую роль врача-наставника в современной стоматологии. Как вы видите эту роль сегодня, и что, на ваш взгляд, она дает профессии?

— Наставник — это не просто старший коллега, который проверяет ошибки. Это человек, который помогает врачу формировать мышление и уверенность. Когда обучение становится частью ежедневной практики, профессия развивается естественным образом — изнутри. Я убеждена, что культура наставничества может вернуть медицине ту преемственность, которая раньше была нормой. Без нее никакая система подготовки не будет полноценной.

— Ваша программа наставничества фактически повысила пациентам доступность услуг узких специалистов. Как вы видите развитие своей методики в будущем, и что для вас лично значит этот результат?

— Для меня важно, что это не сухая статистика, а реальные истории семей, которым стало проще лечиться. Ребенок из небольшого города теперь может получить помощь без ожидания в месяцы — и это уже результат. Думаю, следующий шаг — включить методику в государственную систему последипломного обучения. Тогда каждая клиника сможет выращивать собственных специалистов, не дожидаясь централизованных программ.

— Ваш опыт востребован в разных регионах. Есть ли запрос на масштабирование этой модели? Возможно, в другие направления стоматологии?

— Да, интерес растет, и это, пожалуй, самое вдохновляющее. Сейчас ко мне обращаются клиники не только из Татарстана, но и из соседних регионов — интересуются, как адаптировать методику для своих условий. Особенно востребован формат наставничества в детской стоматологии и хирургии, где дефицит кадров еще выше. Я вижу, что профессиональное сообщество становится более зрелым: врачи и руководители готовы брать инициативу на себя и менять систему снизу, через практику и взаимопомощь, а не ждать указаний от администрации.

— На ваш взгляд, изменилось ли отношение к стоматологии и ортодонтии в стране? И какой совет можете дать тем нашим читателям, кто откладывает визит к ортодонту?

— Еще недавно взрослые стеснялись носить брекеты и считали, что исправлять прикус нужно только в подростковом возрасте. А теперь приходят семьями — и это, пожалуй, лучший показатель перемен. Все больше людей приходят на лечение в зрелом возрасте и замечают, как меняется не только улыбка, но и самочувствие. Работа ортодонта влияет на дыхание, дикцию, суставы, общее качество жизни. Поэтому мой совет прост: не зависимо от возраста, обратитесь к врачу, если что-то беспокоит. Современные методы позволяют лечиться комфортно и без боли. Главное — найти специалиста, которому можно доверять. Хороший ортодонт объяснит каждый шаг и поможет сделать лечение щадящим и понятным.

Для справки

Динара Соколова — аккредитованный врач-ортодонт с 18-летним стажем, выпускница Казанского Государственного Медицинского Университета (КГМУ) и обладатель степени MBA (Экономический университет КФУ), член аккредитационной комиссии Минздрава РТ по специальности "ортодонтия".

Последние 10 лет она совмещает клиническую практику с управленческой деятельностью и обучением ортодонтов в регионах России, которые испытывают дефицит ортодонтических кадров. За последние 10 лет Динара с нуля обучила более 20 врачей-ортодонтов по своей методике менторинга на рабочем месте, что решило вопрос дефицита кадров в клиниках Альметьевска, Казани и Ульяновска, а также участвовала в организации и развитии ортодонтических отделений в вышеуказанных городах.

Она является автором методического пособия "Подготовка ортодонта для работы в регионах с дефицитом кадров: наставничество на рабочем месте, телементоринг и операционный запуск в клинике".

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Новости Все >
В Театре на Страстном состоится "Рождение московского театра"
В спектакле "Лавр" сыграет Валерий Николаев
В Театре на Трубной покажут спектакль На Трубе
Госпрепарат от эректильной дисфункции не дошёл до клиник
Крещенские купания повышают риск осложнений у сердечников — врач Мясников
Импорт СПГ в ЕС достиг рекорда 478 млн кубометров за сутки — EADaily
Долг в 3 тыс. рублей может запустить исполнительное производство — юрист Семеновский
Жители домов тоже ответственны в случае схода снега — эксперт по ЖКХ Гордеев
Индексация зарплат по уровню инфляции ударит по рынку труда — экономист Сальников
Эмоциональную устойчивость можно натренировать — психолог Бенетт
Сейчас читают
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Садоводство, цветоводство
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Садоводство, цветоводство
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Популярное
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.

Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе
Почва почти не нужна, воды — минимум: весенний цветок, который выживает там, где другие сдаются
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса Александр Рощин АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х Сергей Милешкин
Красиво на фото, ужасно в жизни: какие шторы выглядят дорого, а какие — сразу выдают экономию
Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Последние материалы
В 2026 году главный тренд маникюра — квадратная форма
Приставы начинают взыскание при долге от трёх тысяч рублей — юрист
Бёрпи, планка и выпады повышают расход энергии при тренировках дома — Fithacker
Ответственность за уборку снега возложена на жильцов домов — эксперт по ЖКХ
В Театре на Страстном состоится "Рождение московского театра"
Суп с фрикадельками и красной чечевицей получается сытным за счёт мяса и бобовых
В спектакле "Лавр" сыграет Валерий Николаев
Дачу Кушелевых-Безбородко в Петербурге выставили на продажу за 2,5 млрд рублей
В Театре на Трубной покажут спектакль На Трубе
Сбор капусты без удаления корня позволяет получить дополнительный урожай
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.