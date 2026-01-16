Обязательное присутствие родных на родах: в России предложили новый закон для поддержки женщин

В России хотят закрепить закон о присутствии родных на родах — деятель Попов

Общественный деятель Вадим Попов предложил на федеральном уровне закрепить обязательное присутствие членов семьи, таких как муж, мать или сестра, во время родов. По мнению Попова, это поможет женщине не только ощутить поддержку в критический момент, но и снизит риск халатности со стороны медперсонала.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Присутствие семьи на родах

По его словам, зачастую роженицы оказываются в сложной ситуации, где они остаются наедине с медицинским обслуживанием. В таких случаях, как утверждает общественный деятель, роль государства особенно важна. Он отметил, что необходимо осуществлять жесткий контроль за родильными домами, чтобы те строго соблюдали санитарные нормы и обеспечивали внимательное отношение к пациентам. В качестве дополнительной меры Попов предложил ввести в штате роддомов должность психолога, который будет работать с женщинами, находящимися в родах. Также, по его мнению, необходимо проводить внезапные проверки этих учреждений, чтобы удостовериться в их готовности к должному обслуживанию.

Трагедия в Новокузнецке

Инициатива Попова приобрела особую актуальность после трагедии, произошедшей в новокузнецком роддоме №1. В этом медицинском учреждении за новогодние праздники скончались девять младенцев, что привлекло внимание общественности и правоохранительных органов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия. Это событие стало ярким примером того, как халатность медицинского персонала может привести к трагическим последствиям.

Как рассказала одна из пациенток роддома, 11 лет назад она также столкнулась с грубостью и недобросовестностью со стороны врачей. Из-за их небрежности ее сын стал инвалидом. Этот случай подчеркивает, насколько важна роль каждого медработника, который оказывает помощь в столь ответственный момент. Женщина добавила, что ей бы очень помогло наличие в роддоме близкого человека, который мог бы оказать моральную поддержку и в случае необходимости вступиться за нее.

Психологическая помощь и контроль

В связи с трагедией, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что пострадавшие семьи получат необходимую медицинскую и психологическую помощь. Она подчеркнула, что важно не только предоставить помощь в сложной ситуации, но и принять меры, чтобы подобные трагедии не повторялись.

Заявление о возможности обязательного присутствия родственников на родах также стало откликом на нарастающую общественную обеспокоенность состоянием родовспоможения в стране. Эта мера, по мнению специалистов, могла бы стать важным шагом в улучшении качества медицинских услуг и защиты прав женщин в период родов — издание "Абзац".