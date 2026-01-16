Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мозг в поисках оптимального пути: как понять, что выбрать, и избежать когнитивных искажений

Эмоции влияют на выбор при принятии решений — психолог Ольга Лифарь
Здоровье

Ежедневно каждый из нас сталкивается с выбором — от простых бытовых решений до более сложных, касающихся работы, личных отношений и финансов. Понимание того, как наш мозг принимает решения, помогает ориентироваться в жизни и управлять ею более осознанно. 

Мужчина размышляет по работе
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Мужчина размышляет по работе

Среди таких факторов можно выделить внешние обстоятельства, личные характеристики и психологические механизмы, объясняет специалист. Внешние условия, такие как доступность ресурсов, сроки исполнения или давление со стороны окружающих, также играют немаловажную роль. Личностные особенности, например, уровень уверенности в себе, эмоциональное состояние или жизненный опыт, в свою очередь, формируют основу для выбора. Важную роль здесь играют и психологические механизмы, включая интуицию и когнитивные искажения.

Рациональность против интуиции: два подхода

В процессе принятия решения существуют два основных подхода — рациональный и интуитивный. Рациональный подход включает сбор информации, взвешивание вариантов и расчет возможных последствий. Он идеально подходит для ситуаций, когда все параметры известны и логика выбора очевидна. Это касается, например, выбора товара или услуги, где можно провести детальное исследование.

Однако в реальной жизни часто возникают неопределенности, и здесь на первый план выходит интуиция.

"Интуитивные решения принимаются быстро и бессознательно, часто на основе предыдущего опыта, эмоций и ощущений", — отмечает психолог Ольга Лифарь.

Она поясняет, что интуиция может оказаться не менее эффективной, чем логический анализ, особенно в тех ситуациях, когда мы сталкиваемся с недостатком информации.

Примером может служить выбор квартиры для покупки. Процесс может включать исследование рынка, анализ цен и качества, но в какой-то момент именно чувство внутреннего комфорта, возникающее при посещении определенной квартиры, может стать решающим. Это ощущение часто связано с личным опытом и предпочтениями, сформированными в прошлом, отмечает психолог.

Роль когнитивных искажений в принятии решений

Когда мы принимаем решения, наш мозг не всегда объективен. Он может быть подвержен когнитивным искажениям, которые влияют на выбор. Одним из таких искажений является ошибка подтверждения, когда человек склонен искать информацию, которая поддерживает его точку зрения, и игнорировать противоречащие данные. Также распространено искажение, связанное с преувеличенной оценкой потерь, когда потеря кажется гораздо более значительной, чем выигрыш той же величины.

"Например, вы решаете инвестировать деньги в проект, несмотря на негативные отзывы и предостережения экспертов. В этом случае вы можете искать только положительные стороны, подтверждая свои убеждения," — рассказывает психолог, комментируя ошибку подтверждения.

Эмоции также играют важную роль в процессе выбора. Внешние обстоятельства и логика могут быть важны, но именно эмоциональные привязанности и предпочтения часто становятся решающим фактором. Например, два одинаковых предложения по работе с одинаковыми условиями могут быть восприняты по-разному в зависимости от того, связаны ли они с необходимостью переезда или предполагают удобное расположение офиса.

Как избежать ошибок в принятии решения, которые мы принимаем, формируют нашу жизнь и благополучие

Знание процессов, происходящих в нашем сознании, помогает принимать более обоснованные и успешные решения", — заключает психолог.

Чтобы избежать ошибок и повысить эффективность принятия решений, психолог Ольга Лифарь предлагает пошаговый алгоритм. Он начинается с четкого формулирования проблемы или цели, после чего следует анализ возможных вариантов. Затем важно взвесить плюсы и минусы каждого выбора и подумать о возможных последствиях. Если есть возможность, полезно обратиться за консультацией к экспертам или доверенным лицам.

Когда процесс выбора завершен, важно действовать уверенно, не сомневаясь в принятом решении. Такой подход поможет не только повысить осознанность в принятии решений, но и улучшить качество жизни, уверена Лифарь — argumenti. ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Астрономы связали радиовсплески YZ Ceti с обращением каменистой экзопланеты — Earth
Бункер-703 построили в 1961 году для архива МИД
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
