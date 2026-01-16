Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Дневной свет вмешивается в обмен веществ: простое правило помогает держать сахар под контролем

Дневной свет влияет на уровень сахара в крови
Здоровье

Дневной свет способен влиять на уровень сахара в крови не хуже привычных рекомендаций о питании и физической активности. Речь идёт не о редких прогулках, а о системной работе с освещением, которое напрямую связано с биологическими ритмами человека.

Мужчина в офисе смотрит на погоду на улице
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Мужчина в офисе смотрит на погоду на улице

Как свет связан с уровнем глюкозы

Современные исследования показывают, что солнечный свет участвует в синхронизации циркадных ритмов — внутренних биологических часов организма. Эти ритмы определяют, как эффективно расходуется энергия, сжигаются жиры и насколько стабильно поддерживается уровень глюкозы в крови. При достаточном количестве дневного света колебания сахара становятся менее резкими.

Нарушение светового режима, напротив, сбивает работу этих механизмов. Избыточное искусственное освещение вечером и ночью мешает нормальной выработке гормонов, влияющих на метаболизм. В результате организм хуже адаптируется к приёму пищи и нагрузкам, что со временем может отразиться на показателях сахара.

Простое правило для повседневной жизни

По словам Инны Мисниковой, ключевым остаётся базовый принцип: днём организм должен получать как можно больше естественного света, а ночью — находиться в темноте. Особенно это актуально для людей, проводящих большую часть времени в помещениях и офисах. Даже короткое пребывание на улице способно дать необходимый сигнал биологическим часам.

Речь не идёт о сложных методиках или резкой смене образа жизни. Достаточно встроить свет в привычный режим дня: использовать окна как основной источник освещения, выходить на прогулки и минимизировать яркий искусственный свет вечером.

Практические рекомендации эндокринолога

Для офисных сотрудников специалист советует ежедневно находить время для пребывания на улице — хотя бы 15-20 минут в светлое время суток. Рабочее место по возможности стоит располагать ближе к окну, чтобы дневной свет попадал на стол и положительно влиял не только на обмен веществ, но и на психоэмоциональное состояние.

Дополнительно можно использовать лампы для светотерапии, особенно в периоды короткого светового дня. При этом ночью важно создавать условия для темноты, чтобы организм мог вырабатывать мелатонин — гормон, связанный со сном и восстановлением.

"Важно питание, уровень физической активности и качественный сон. То есть нужно комплексное воздействие", — сказала эндокринолог Инна Мисникова.

Свет как часть комплексного подхода

Врач подчёркивает, что влияние света не следует рассматривать изолированно. Он дополняет, но не заменяет другие элементы профилактики нарушений углеводного обмена. Контроль сахара остаётся результатом совокупного воздействия нескольких факторов — "Радио 1".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы тело сахар диабет организм здоровье
Новости Все >
Эмоциональную устойчивость можно натренировать — психолог Бенетт
Частый прием жаропонижающих перегружает организм — врач Беляева
Летом проще оценить состояние автомобиля при покупке — автоэксперт Попов
Живая новогодняя ёлка в квартире повышает риск плесени через 2 недели
Цены на стоматологию в Ростове выросли на 10–15% — директор клиники Дмитриева
Жевательная резинка низкого качества вредит слизистой — эндокринолог Гончарова
Возврат смертной казни в России невозможен — правозащитница Меркачева
Разрыв торговых связей США и Европы невозможен — экономист Беляев
Цифровое мошенничество в аренде квартир угрожает арендаторам и владельцам
Меркурий Венера и Марс сблизились с Солнцем в январе — rosbalt.ru
Сейчас читают
Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Наука и техника
Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Древний нематод ожил после 46 тысяч лет в льду — PLOS Genetics
Наука и техника
Древний нематод ожил после 46 тысяч лет в льду — PLOS Genetics
Популярное
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.

Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России
Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса Александр Рощин АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х Сергей Милешкин Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова
Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку
Закат идеалов: Россия меняет стратегию поддержки других стран в сторону прагматизма
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Последние материалы
Недосып, стресс и малоподвижность ускоряют старение внешности — keramka
Ледяную воду добавляют в тесто для хруста чебуреков
Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса
Частый прием жаропонижающих перегружает организм — врач Беляева
Летом проще оценить состояние автомобиля при покупке — автоэксперт Попов
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Куртка комбат снова войдёт в весенние коллекции дизайнеров в 2026 году — iGlanc
Паника населения может спровоцировать необоснованный рост цен — финансовый советник
Древесная зола снижает кислотность почвы и поддерживает плодовые деревья зимой
Живая новогодняя ёлка в квартире повышает риск плесени через 2 недели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.