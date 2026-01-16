Дневной свет вмешивается в обмен веществ: простое правило помогает держать сахар под контролем

Дневной свет влияет на уровень сахара в крови

Дневной свет способен влиять на уровень сахара в крови не хуже привычных рекомендаций о питании и физической активности. Речь идёт не о редких прогулках, а о системной работе с освещением, которое напрямую связано с биологическими ритмами человека.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Мужчина в офисе смотрит на погоду на улице

Как свет связан с уровнем глюкозы

Современные исследования показывают, что солнечный свет участвует в синхронизации циркадных ритмов — внутренних биологических часов организма. Эти ритмы определяют, как эффективно расходуется энергия, сжигаются жиры и насколько стабильно поддерживается уровень глюкозы в крови. При достаточном количестве дневного света колебания сахара становятся менее резкими.

Нарушение светового режима, напротив, сбивает работу этих механизмов. Избыточное искусственное освещение вечером и ночью мешает нормальной выработке гормонов, влияющих на метаболизм. В результате организм хуже адаптируется к приёму пищи и нагрузкам, что со временем может отразиться на показателях сахара.

Простое правило для повседневной жизни

По словам Инны Мисниковой, ключевым остаётся базовый принцип: днём организм должен получать как можно больше естественного света, а ночью — находиться в темноте. Особенно это актуально для людей, проводящих большую часть времени в помещениях и офисах. Даже короткое пребывание на улице способно дать необходимый сигнал биологическим часам.

Речь не идёт о сложных методиках или резкой смене образа жизни. Достаточно встроить свет в привычный режим дня: использовать окна как основной источник освещения, выходить на прогулки и минимизировать яркий искусственный свет вечером.

Практические рекомендации эндокринолога

Для офисных сотрудников специалист советует ежедневно находить время для пребывания на улице — хотя бы 15-20 минут в светлое время суток. Рабочее место по возможности стоит располагать ближе к окну, чтобы дневной свет попадал на стол и положительно влиял не только на обмен веществ, но и на психоэмоциональное состояние.

Дополнительно можно использовать лампы для светотерапии, особенно в периоды короткого светового дня. При этом ночью важно создавать условия для темноты, чтобы организм мог вырабатывать мелатонин — гормон, связанный со сном и восстановлением.

"Важно питание, уровень физической активности и качественный сон. То есть нужно комплексное воздействие", — сказала эндокринолог Инна Мисникова.

Свет как часть комплексного подхода

Врач подчёркивает, что влияние света не следует рассматривать изолированно. Он дополняет, но не заменяет другие элементы профилактики нарушений углеводного обмена. Контроль сахара остаётся результатом совокупного воздействия нескольких факторов — "Радио 1".