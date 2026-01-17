Сытно, быстро и коварно: шаурма может быть полезной, но чаще становится проблемой для здоровья

Лаваш в шаурме вызывает резкий рост сахара в крови — диетолог Татьяна Дубровская

Шаурма давно перестала быть просто перекусом на бегу и всё чаще рассматривается как вариант полноценного приёма пищи. Всё решает состав: одни ингредиенты поддерживают баланс, другие могут перегрузить организм. Именно поэтому отношение к этому блюду остаётся неоднозначным даже среди специалистов.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Мужчина ест шаурму

Из чего складывается польза шаурмы

Шаурма может быть вполне сбалансированной, если приготовлена из качественных продуктов. Оптимальный вариант включает нежирное мясо или курицу, большое количество свежих овощей и минимум жирных соусов.

"Полезный вариант шаурмы должен содержать нежирное мясо или курицу, свежие овощи и минимальное количество жирных соусов", — рассказала врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Дубровская.

По её словам, стандартная порция весом 350-400 граммов может содержать от 600 до 900 килокалорий. Это значительная часть суточной нормы, особенно при малоподвижном образе жизни. При этом лаваш способен вызывать резкий подъём уровня сахара в крови, однако наличие белка и овощей сглаживает этот эффект, что соответствует принципам разумного режима питания.

Мясо, овощи и альтернатива без мяса

Эксперт подчёркивает, что шаурма с курицей обычно менее калорийна по сравнению с вариантами на жирном мясе. Вегетарианская версия выигрывает за счёт высокого содержания клетчатки, но при этом часто уступает по количеству белка, что важно учитывать при активном образе жизни.

Универсальной нормы употребления шаурмы не существует. Всё зависит от общего рациона, уровня физической активности и состояния здоровья человека, включая работу пищеварительной системы и уровень глюкозы в крови.

Где кроются реальные риски

Отдельное внимание специалисты уделяют покупной шаурме. Врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Минздрава Московской области Елена Пехотина предупреждает, что нарушение санитарных правил, повторный разогрев мяса и использование несвежих соусов значительно повышают риск пищевых отравлений.

"Нарушение санитарных норм при приготовлении и несвежие соусы увеличивают риск отравлений", — подчеркнула врач-гастроэнтеролог Елена Пехотина.

Именно такие факторы чаще всего становятся причиной проблем с желудком и кишечником, особенно на фоне уже существующих нарушений пищеварения, о которых врачи всё чаще говорят в контексте скрытых ошибок в питании.

Домашняя шаурма как более безопасный вариант

Для приготовления дома гастроэнтеролог рекомендует использовать цельнозерновой лаваш, запечённое нежирное мясо или курицу, свежие овощи и лёгкий соус на основе йогурта. Такой подход позволяет контролировать состав, калорийность и качество ингредиентов, снижая нагрузку на желудок и печень. Об этом сообщает "АиФ-Москва".

Плюсы и минусы шаурмы в рационе

Шаурма может быть как полезной, так и проблемной частью рациона. Всё зависит от условий приготовления и состава.

Плюсы:

сытность,

сочетание белков и овощей,

удобство,

возможность заменить полноценный обед.

Минусы:

высокая калорийность,

избыток соли и жиров в покупных вариантах,

риски при нарушении санитарных норм.

Советы для более полезной шаурмы

Выбирайте нежирное мясо или курицу. Увеличивайте долю свежих овощей. Ограничивайте жирные соусы и майонез. Отдавайте предпочтение цельнозерновому лавашу. По возможности готовьте дома.

Популярные вопросы о шаурме

Можно ли есть шаурму каждый день?

Регулярное употребление возможно только при сбалансированном составе и контроле калорийности.

Что лучше выбрать — курицу или говядину?

Курица обычно менее калорийна и легче усваивается.

Сколько калорий в средней порции?

В среднем от 600 до 900 килокалорий в зависимости от ингредиентов и соусов.