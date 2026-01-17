Сытно, быстро и коварно: шаурма может быть полезной, но чаще становится проблемой для здоровья

Шаурма давно перестала быть просто перекусом на бегу и всё чаще рассматривается как вариант полноценного приёма пищи. Всё решает состав: одни ингредиенты поддерживают баланс, другие могут перегрузить организм. Именно поэтому отношение к этому блюду остаётся неоднозначным даже среди специалистов.
Шаурма может быть вполне сбалансированной, если приготовлена из качественных продуктов. Оптимальный вариант включает нежирное мясо или курицу, большое количество свежих овощей и минимум жирных соусов.
"Полезный вариант шаурмы должен содержать нежирное мясо или курицу, свежие овощи и минимальное количество жирных соусов", — рассказала врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Дубровская.
По её словам, стандартная порция весом 350-400 граммов может содержать от 600 до 900 килокалорий. Это значительная часть суточной нормы, особенно при малоподвижном образе жизни. При этом лаваш способен вызывать резкий подъём уровня сахара в крови, однако наличие белка и овощей сглаживает этот эффект, что соответствует принципам разумного режима питания.
Эксперт подчёркивает, что шаурма с курицей обычно менее калорийна по сравнению с вариантами на жирном мясе. Вегетарианская версия выигрывает за счёт высокого содержания клетчатки, но при этом часто уступает по количеству белка, что важно учитывать при активном образе жизни.
Универсальной нормы употребления шаурмы не существует. Всё зависит от общего рациона, уровня физической активности и состояния здоровья человека, включая работу пищеварительной системы и уровень глюкозы в крови.
Отдельное внимание специалисты уделяют покупной шаурме. Врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Минздрава Московской области Елена Пехотина предупреждает, что нарушение санитарных правил, повторный разогрев мяса и использование несвежих соусов значительно повышают риск пищевых отравлений.
"Нарушение санитарных норм при приготовлении и несвежие соусы увеличивают риск отравлений", — подчеркнула врач-гастроэнтеролог Елена Пехотина.
Именно такие факторы чаще всего становятся причиной проблем с желудком и кишечником, особенно на фоне уже существующих нарушений пищеварения, о которых врачи всё чаще говорят в контексте скрытых ошибок в питании.
Для приготовления дома гастроэнтеролог рекомендует использовать цельнозерновой лаваш, запечённое нежирное мясо или курицу, свежие овощи и лёгкий соус на основе йогурта. Такой подход позволяет контролировать состав, калорийность и качество ингредиентов, снижая нагрузку на желудок и печень. Об этом сообщает "АиФ-Москва".
Шаурма может быть как полезной, так и проблемной частью рациона. Всё зависит от условий приготовления и состава.
Плюсы:
Минусы:
Регулярное употребление возможно только при сбалансированном составе и контроле калорийности.
Курица обычно менее калорийна и легче усваивается.
В среднем от 600 до 900 килокалорий в зависимости от ингредиентов и соусов.
Обриета зацветает одной из первых и легко растет даже на камнях. Как вырастить этот эффектный почвопокровный многолетник и где он смотрится лучше всего.