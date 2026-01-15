Микроволновка превращает еду в яд: эти популярные блюда станут опасными после повторного разогрева

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

С наступлением холодов человеческий организм сталкивается с серьезным стрессом, вызванным нехваткой солнечного света и низкими температурами. Чтобы сохранить бодрость и хорошее самочувствие в этот непростой период, эксперты рекомендуют пересмотреть привычное меню и сделать акцент на питательных веществах, помогающих телу адаптироваться.

Энергетическая база и строительный материал

Основу зимнего рациона должны составлять сложные углеводы, которые служат главным источником энергии для поддержания активности в течение дня. Эти вещества медленно усваиваются, обеспечивая длительное чувство сытости и стабильный уровень сил, что особенно важно в условиях короткого светового дня. Диетологи советуют регулярно включать в меню цельнозерновые каши и хлеб из грубого помола, так как они наиболее богаты необходимыми макроэлементами.

Для формирования надежной иммунной защиты организму требуется качественный строительный материал, который поступает с белковой пищей. Врачи рекомендуют отдавать предпочтение нежирным сортам мяса и рыбы, таким как индейка, курица, кролик или белая рыба. Чтобы белок максимально полно усваивался и не создавал излишней нагрузки на пищеварительную систему, продукты лучше запекать, отваривать или тушить, избегая агрессивной жарки.

Разнообразить белковое меню можно и другими доступными продуктами животного и растительного происхождения. В рацион следует добавить творог, сыр и яйца, а также не забывать о бобовых культурах, таких как нут, фасоль, чечевица и горох. Такое сочетание продуктов позволяет организму получать весь спектр аминокислот, необходимых для синтеза иммунных клеток и поддержания мышечного тонуса в зимний период. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью изданию "Москва 24".

Польза теплых блюд и витаминная поддержка

Особое место в зимнем питании занимают нежирные теплые супы, которые выполняют сразу несколько полезных функций. Теплая жидкая пища быстрее и легче усваивается организмом, а также эффективно подавляет выработку грелина — гормона, отвечающего за стимуляцию аппетита. Благодаря этому чувство сытости наступает уже через 20 минут после начала трапезы, что помогает избежать переедания.

Критической задачей зимой становится восполнение дефицита жирорастворимых витаминов, которые влияют на психоэмоциональное и физическое состояние. Врачи настоятельно рекомендуют обращать внимание на источники витамина D, недостаток которого остро ощущается в отсутствие яркого солнца.

"Еще советую периодически добавлять в меню жирную рыбу и печень трески. Эти продукты содержат витамин D, который зимой в большом дефиците. Между тем он отвечает за настроение, а также за нормальную работу сердечно-сосудистой системы, головного мозга и иммунитета", — пояснила диетолог Елена Соломатина.

Для создания барьера против вирусов необходим витамин А, укрепляющий слизистые оболочки дыхательных путей. Его можно получить из сливочного масла, однако из-за высокой жирности продукта суточная норма не должна превышать 30 граммов. Альтернативным источником служат овощи, богатые каротиноидами: морковь, тыква, свекла, лук и репа, из которых организм самостоятельно синтезирует нужный витамин.

Меры предосторожности при приготовлении

При организации питания важно не только выбирать правильные продукты, но и соблюдать безопасность при их термической обработке. Ранее специалисты предупреждали о потенциальных рисках, связанных с повторным разогревом еды в микроволновой печи. Отмечается, что такая обработка может изменять клеточную структуру пищи, делая ее потенциально мутагенной и способной провоцировать неконтролируемый рост тканей.

Особую осторожность следует проявлять при разогреве популярных гарниров и мясных блюд. В список продуктов, которые не рекомендуется подвергать повторному воздействию микроволн, входят мясо, различные крупы, макаронные изделия и выпечка. Соблюдение правил приготовления и разогрева пищи является важным дополнением к сбалансированной диете для сохранения здоровья.

