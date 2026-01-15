Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Теймур Зейналпур

Почки забьются камнями за месяц: любимый народный витамин оказался опаснее яда

Передозировка аскорбиновой кислоты вызывает мочекаменную болезнь — врачи
Здоровье

В сезон простуд и вирусных инфекций вопрос поддержки защитных сил организма становится приоритетным для многих семей. Однако эксперты предупреждают, что хаотичный прием ярких баночек с аптечной полки часто не приносит ожидаемого результата, а иногда создает дополнительные риски для здоровья. Витамины — это не панацея от существующих болезней, а инструмент долгосрочной и грамотной профилактики.

Витамины и добавки
Фото: unsplash.com by Raimond Klavins is licensed under Free to use under the Unsplash License
Витамины и добавки

Роль микроэлементов в защите организма

Витамины играют критически важную роль в формировании иммунного ответа, поступая в организм человека преимущественно с продуктами питания. Историческим подтверждением этого факта служит цинга — тяжелый недуг, который в прошлом массово поражал моряков из-за острой нехватки витамина C. Осознание биологической ценности этих веществ раз и навсегда закрепило необходимость их регулярного потребления для предотвращения тяжелых состояний.

Важно понимать, что назначение витаминных комплексов в момент лечения уже возникшего заболевания не гарантирует мгновенного выздоровления. Тем не менее во время острых респираторных инфекций аппетит пациента часто снижается, что приводит к естественному дефициту полезных веществ. В таких ситуациях правильно подобранные поливитамины помогают нивелировать нехватку элементов, но они не могут заменить полноценную терапию основного недуга.

Специалисты сравнивают прием витаминов с ежедневными гигиеническими процедурами, такими как чистка зубов. Регулярное поступление профилактических доз укрепляет иммунный барьер, однако превышение нормы чревато серьезными последствиями, вплоть до мочекаменной болезни от избытка аскорбиновой кислоты. Умеренность и регулярность - главные принципы, которые помогают избежать крайностей и поддержать здоровье без вреда для внутренних органов.

Особенности приема в детском возрасте

Педиатры подчеркивают, что потребность в добавках напрямую зависит от возрастной категории ребенка и этапа его развития. Например, практически всем детям от года до трех лет показана профилактическая доза витамина D, тогда как витамин K следует вводить с осторожностью из-за риска накопления. Из рациона необходимо исключить любые добавки, содержащие искусственные красители или консерванты, чтобы избежать аллергических реакций и токсического воздействия.

Особой бдительности требует использование популярных среди родителей жевательных мармеладок и пастилок. Такие формы выпуска часто содержат критическое количество сахара, доходящее до 49%, что существенно повышает риски ожирения и метаболических нарушений. Бесконтрольное поедание "сладких витаминов" дошкольниками может спровоцировать брожение в кишечнике, кожные высыпания и быстрое разрушение зубной эмали.

Чтобы определить реальную потребность в поддержке, следует обращать внимание на косвенные признаки дефицита, такие как хроническая утомляемость или плохая концентрация. Специфическими симптомами могут выступать сухость кожи, кровоточивость десен или отставание в росте у малышей. Однако лучшим методом укрепления иммунитета остается комплексный подход, включающий сбалансированное питание с белками и полезными жирами, а также строгий режим сна.

Мнение экспертов и правила выбора

Выбор конкретных препаратов и дозировок должен основываться на медицинских показаниях, а не на рекламе или советах знакомых. Самостоятельное назначение комплексов нередко приводит к гипервитаминозу — состоянию, когда избыток веществ становится токсичным для печени и почек. Даже безобидные, на первый взгляд, БАДы требуют проверки на совместимость с другими лекарствами и учета индивидуальных противопоказаний.

Специалисты поясняют, что действие микронутриентов многогранно и охватывает множество физиологических механизмов помимо простой защиты от вирусов. Биохимические процессы, в которых участвуют витамины, сложны и взаимосвязаны, из-за чего неподготовленному человеку трудно ориентироваться в разрозненных монопрепаратах, как сообщает издание tagilcity.ru

"Витамины — это кирпичики самых разных, и зачастую непохожих друг на друга процессах, в том числе иммунного ответа. Витамин С снижает окислительный стресс одинаково как от инфекции, так и, например, от перегрева. Витамин В6 участвует как в синтезе антител к инфекции, так и в банальном росте волос. Поэтому проще купить поливитамины, нежели стоять в аптеке и судорожно гуглить, какие именно витамины какую функцию выполняют", — рассказал замдиректора НИИ биологической медицины Валерий Мотов пресс-службе АлтГУ.

Перед началом любого курса консультация профильного врача считается обязательным этапом для обеспечения безопасности. Доктор поможет определить оптимальную форму выпуска, будь то таблетки или сиропы, и исключит риск негативного взаимодействия с другими медикаментами. Лабораторные анализы назначаются индивидуально, так как за симптомами усталости может скрываться не авитаминоз, а более серьезные соматические патологии.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы дети витамины здоровье иммунитет профилактика
Новости Все >
Морозы до −13 и штормовой ветер ожидаются в Краснодарском крае 15–17 января
Удмуртия вошла в топ-10 регионов России по снижению бедности за три года
Снегопад в Краснодаре не считается прогулом — разъяснение юриста Константина Фролова
Hyundai не стал выкупать бывшие заводы в Петербурге и Ленобласти — Мосеев
Завод по выпуску артиллерийских снарядов на Украине планируют ввести после 2026 года
Южные регионы и Северный Кавказ стали главными направлениями миграции в России
Российские паралимпийцы выступили под флагом на этапе Кубка мира FIS в Германии
Управление коридором TRIPP предусмотрели сроком на 99 лет — глава МИД Мирзоян
Паника из-за роста цен опаснее инфляции — экономист Кикевич
Безопасно слушать музыку в наушниках можно не более часа в день — врач Зайцев
Сейчас читают
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Садоводство, цветоводство
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Печёночный паштет готовят на основе куриной или утиной печени
Еда и рецепты
Печёночный паштет готовят на основе куриной или утиной печени
Популярное
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.

Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников
Закат идеалов: Россия меняет стратегию поддержки других стран в сторону прагматизма
Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе
Шерстистых носорогов погубил климат — Genome Biology and Evolution Александр Рощин Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова Стеклоочиститель для автомобиля изобрела женщина Сергей Милешкин
Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку
Удивительное заявление: канцлер ФРГ возложил вину за состояние экономики на граждан
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Последние материалы
Завод по выпуску артиллерийских снарядов на Украине планируют ввести после 2026 года
Южные регионы и Северный Кавказ стали главными направлениями миграции в России
Российские паралимпийцы выступили под флагом на этапе Кубка мира FIS в Германии
Зимний снег и ледяная корка повышают риск снежной плесени на газоне — Dum&Zahrada
В 2026 году минимализм стал основным трендом в дизайне штор
Пикси с длинной челкой стала одной из ключевых стрижек 2026 года
Управление коридором TRIPP предусмотрели сроком на 99 лет — глава МИД Мирзоян
Упрощение учёта бумаг сократило барьеры для инвесторов — экономист Беляев
Анапу "вымаливают", Крым — ждёт: инсайд о реальных планах по открытию южного неба
Ослабленные волосы восстанавливают аминокислотами и кератином — Vogue
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.